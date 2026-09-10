ไปไม่ถึงฝัน! ไทย แพ้ออสเตรเลีย 0-3 ชวดเข้ารอบ 4 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026
วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหว พ่าย 0-3 เซต ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ต้องไปแข่งขันรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไป
วันที่ 10 กันยายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Men’s Volleyball Continental Championship 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลีย
ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักตบหนุ่มไทยพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสองเซตแรกซึ่งทำคะแนนไล่บี้คู่แข่งอย่างสูสี แต่สุดท้ายออสเตรเลียอาศัยความเด็ดขาดในช่วงท้ายเซตและเกมบล็อกที่แข็งแกร่งกว่า เอาชนะไทยไป 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-22, 26-24 และ 25-19 ส่งผลให้ทีมชาติไทยชวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ไทยสู้สูสีสองเซตแรก ก่อนออสเตรเลียปิดเกม
เซตแรก ทั้งสองทีมแลกคะแนนกันอย่างสูสี แต่ในช่วงปลายเซต ออสเตรเลียควบคุมจังหวะสำคัญได้ดีกว่า ก่อนเก็บเซตไปด้วยคะแนน 25-22
เซตที่สองเป็นโอกาสสำคัญของทีมชาติไทย หลังสามารถยื้อเกมจนคะแนนแตะหลัก 24 แต้ม อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลียยังนิ่งกว่าในช่วงดิวซ์ ทำสองคะแนนติดต่อกันและปิดเซตด้วยคะแนน 26-24 ขึ้นนำไทย 2-0 เซต
เซตที่สาม ออสเตรเลียเริ่มคุมเกมได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการเล่นหน้าเน็ตและการบล็อก ขณะที่ไทยพยายามเร่งเกมรุกเพื่อกลับเข้าสู่การแข่งขัน แต่ไม่สามารถลดช่องว่างของคะแนนได้ ก่อนพ่ายไป 19-25 และจบเกมด้วยความพ่ายแพ้ 0-3 เซต
สถิติหลังการแข่งขันชี้ให้เห็นว่า เกมรุกของทั้งสองทีมมีผลงานใกล้เคียงกัน ไทยทำคะแนนจากการตบได้ 41 คะแนน ส่วนออสเตรเลียทำได้ 43 คะแนน ขณะที่ไทยทำคะแนนจากลูกเสิร์ฟได้ 5 คะแนน มากกว่าออสเตรเลียที่ทำได้ 4 คะแนน
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างสำคัญอยู่ที่เกมบล็อก ออสเตรเลียทำได้ถึง 10 คะแนน ขณะที่ไทยทำได้เพียง 4 คะแนน นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังได้คะแนนจากความผิดพลาดของไทย 18 คะแนน ส่วนไทยได้จากความผิดพลาดของคู่แข่ง 15 คะแนน ทำให้คะแนนรวมตลอดการแข่งขันอยู่ที่ไทย 65 คะแนน และออสเตรเลีย 75 คะแนน
ด้านผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมชาติไทย ได้แก่ ธนัสถ์ บำรุงภักดี ทำได้ 15 คะแนน ตามด้วย นภาเดช พินิจดี 13 คะแนน ส่วนออสเตรเลียได้ ลอเรนโซ โป๊ป ทำสูงสุด 17 คะแนน และลินคอล์น วิลเลียมส์ ทำเพิ่มอีก 15 คะแนน
ก่อนลงเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศ ทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่ม เริ่มจากเอาชนะกาตาร์ 3-0 เซต ตามด้วยการเฉือนเกาหลีใต้ 3-2 เซต และเอาชนะไชนีสไทเป 3-2 เซต เก็บชัยชนะครบทั้งสามนัด มี 7 คะแนน ผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มซี
แม้ความพ่ายแพ้ต่อออสเตรเลียจะทำให้ไทยหมดโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและลุ้นเหรียญรางวัล แต่รายการยังไม่สิ้นสุด โดยทีมชาติไทยจะต้องลงแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไป
การแข่งขันรายการนี้ยังมีความสำคัญในฐานะหนึ่งในทัวร์นาเมนต์คัดเลือกสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ลอสแอนเจลิส 2028 และวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ 2027
ภาพจาก: Volleyball World
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