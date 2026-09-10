ไปไม่ถึงฝัน! ไทย แพ้ออสเตรเลีย 0-3 ชวดเข้ารอบ 4 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 15:14 น.
ไทย แพ้ออสเตรเลีย 0-3 ชวดเข้ารอบ 4 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหว พ่าย 0-3 เซต ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ต้องไปแข่งขันรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไป

วันที่ 10 กันยายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Men’s Volleyball Continental Championship 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลีย

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักตบหนุ่มไทยพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสองเซตแรกซึ่งทำคะแนนไล่บี้คู่แข่งอย่างสูสี แต่สุดท้ายออสเตรเลียอาศัยความเด็ดขาดในช่วงท้ายเซตและเกมบล็อกที่แข็งแกร่งกว่า เอาชนะไทยไป 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-22, 26-24 และ 25-19 ส่งผลให้ทีมชาติไทยชวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

โฆษณา

ไทยสู้สูสีสองเซตแรก ก่อนออสเตรเลียปิดเกม

เซตแรก ทั้งสองทีมแลกคะแนนกันอย่างสูสี แต่ในช่วงปลายเซต ออสเตรเลียควบคุมจังหวะสำคัญได้ดีกว่า ก่อนเก็บเซตไปด้วยคะแนน 25-22

เซตที่สองเป็นโอกาสสำคัญของทีมชาติไทย หลังสามารถยื้อเกมจนคะแนนแตะหลัก 24 แต้ม อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลียยังนิ่งกว่าในช่วงดิวซ์ ทำสองคะแนนติดต่อกันและปิดเซตด้วยคะแนน 26-24 ขึ้นนำไทย 2-0 เซต

ไทยสู้สูสีสองเซตแรก ก่อนออสเตรเลียปิดเกม

เซตที่สาม ออสเตรเลียเริ่มคุมเกมได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการเล่นหน้าเน็ตและการบล็อก ขณะที่ไทยพยายามเร่งเกมรุกเพื่อกลับเข้าสู่การแข่งขัน แต่ไม่สามารถลดช่องว่างของคะแนนได้ ก่อนพ่ายไป 19-25 และจบเกมด้วยความพ่ายแพ้ 0-3 เซต

โฆษณา

สถิติหลังการแข่งขันชี้ให้เห็นว่า เกมรุกของทั้งสองทีมมีผลงานใกล้เคียงกัน ไทยทำคะแนนจากการตบได้ 41 คะแนน ส่วนออสเตรเลียทำได้ 43 คะแนน ขณะที่ไทยทำคะแนนจากลูกเสิร์ฟได้ 5 คะแนน มากกว่าออสเตรเลียที่ทำได้ 4 คะแนน

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างสำคัญอยู่ที่เกมบล็อก ออสเตรเลียทำได้ถึง 10 คะแนน ขณะที่ไทยทำได้เพียง 4 คะแนน นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังได้คะแนนจากความผิดพลาดของไทย 18 คะแนน ส่วนไทยได้จากความผิดพลาดของคู่แข่ง 15 คะแนน ทำให้คะแนนรวมตลอดการแข่งขันอยู่ที่ไทย 65 คะแนน และออสเตรเลีย 75 คะแนน

ด้านผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมชาติไทย ได้แก่ ธนัสถ์ บำรุงภักดี ทำได้ 15 คะแนน ตามด้วย นภาเดช พินิจดี 13 คะแนน ส่วนออสเตรเลียได้ ลอเรนโซ โป๊ป ทำสูงสุด 17 คะแนน และลินคอล์น วิลเลียมส์ ทำเพิ่มอีก 15 คะแนน

ก่อนลงเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศ ทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่ม เริ่มจากเอาชนะกาตาร์ 3-0 เซต ตามด้วยการเฉือนเกาหลีใต้ 3-2 เซต และเอาชนะไชนีสไทเป 3-2 เซต เก็บชัยชนะครบทั้งสามนัด มี 7 คะแนน ผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มซี

โฆษณา

แม้ความพ่ายแพ้ต่อออสเตรเลียจะทำให้ไทยหมดโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและลุ้นเหรียญรางวัล แต่รายการยังไม่สิ้นสุด โดยทีมชาติไทยจะต้องลงแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไป

การแข่งขันรายการนี้ยังมีความสำคัญในฐานะหนึ่งในทัวร์นาเมนต์คัดเลือกสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ลอสแอนเจลิส 2028 และวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ 2027

ไปไม่ถึงฝัน! ไทย แพ้ออสเตรเลีย 0-3 ชวดเข้ารอบ 4 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026

ภาพจาก: Volleyball World

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 15:14 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2569

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569

มาแล้ว! ปฏิทินคำชะโนด 16 ก.ย. 69 เปิดเลขมงคลงวดกลางเดือน เด่น 69 มีลุ้น

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ

ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ตำรวจคุมตัวหมวดโอ๋ฝากขัง แจ้ง 3 ข้ิหาหนัก

เปิด 3 ข้อหาหนัก “หมวดโอ๋” ฝากขังหลังยิงครูสาวดับสลด เตรียมสอบวินัยร้ายแรง

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี

2 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว! ปฏิทินคำชะโนด 16 ก.ย. 69 เปิดเลขมงคลงวดกลางเดือน เด่น 69 มีลุ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ ข่าว

ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจคุมตัวหมวดโอ๋ฝากขัง แจ้ง 3 ข้ิหาหนัก ข่าว

เปิด 3 ข้อหาหนัก “หมวดโอ๋” ฝากขังหลังยิงครูสาวดับสลด เตรียมสอบวินัยร้ายแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กยุดยารู้กัน! แทค ภรัณยู โพสต์ภาพ เจ้าอาวาสโจ่งครึ่มสีกาคากุฏิ บอกเคยทำบุญวัดนี้ด้วย บันเทิง

เด็กยุดยารู้กัน! แทค ภรัณยู โพสต์ภาพ เจ้าอาวาสโจ่งครึ่มสีกาคากุฏิ บอกเคยทำบุญวัดนี้ด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังส่งสัญญาณบวก! เล็งต่ออายุโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส อีก 1-2 เดือน ข่าว

คลังส่งสัญญาณบวก! เล็งต่ออายุโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส อีก 1-2 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซองบรรจุภัณฑ์สกินแคร์ไซส์พกพาสีชมพูวางเรียงกันคู่กับแหนบ แฟชั่นและความงาม

สกินแคร์ไซส์มินิ กลยุทธ์มัดใจลูกค้าที่แบรนด์ความงามต้องรู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นวิกฤตเพนิซิลลินขาดแคลน ผู้ป่วยซิฟิลิสยังสูง ห่วงหญิงตั้งครรภ์ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นวิกฤตเพนิซิลลินขาดแคลน ผู้ป่วยซิฟิลิสยังสูง ห่วงหญิงตั้งครรภ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึง! พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้าน ซุกกุฏิ ทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ข่าว

ตะลึง! พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้าน ซุกกุฏิ ทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์เตือน แชร์คลิปอดีตหลวงพ่อโชติ เสี่ยงคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท ข่าว

เตือนโยมมือไว แชร์คลิปอนาจาร ระวังคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดหลวงพ่ออติโชติ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงพ่ออติโชติ รับงวด 16/9/69 เปิดเลขมงคลจากประวัติ “เหรียญเหนือดวง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง วิเคราะห์ท่ายากหลวงพ่อโชติคล้ายสควอท ข่าว

อึ้ง! หมอฉัตรพล วิเคราะห์ท่ายาก อดีตพระวัดดัง ทำได้ไม่ง่าย ร่างกายต้องฟิตปั๋ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดังเริงรักสีกา ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง ข่าว

เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดังเริงรักสีกา ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย พ่าย ออสเตรเลีย จอดรอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว! ที่มาคลิปฉันสวาทโต๊ะส้ม กลุ่มลูกศิษย์สงสัยพฤติกรรม ก่อนดูดข้อมูลร้อง CIB ข่าว

รู้แล้ว! ที่มาคลิป หลวงพ่อโชติ ฉันสวาทโต๊ะส้ม ลูกศิษย์สงสัยพฤติกรรม-ดูดข้อมูลร้อง CIB

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ไม่รับคำร้อง “เมธา” กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ชี้ผู้ร้องไม่ปรากฎถูกละเมิดโดยตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทย แพ้ออสเตรเลีย 0-3 ชวดเข้ารอบ 4 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วอลเลย์บอล

ไปไม่ถึงฝัน! ไทย แพ้ออสเตรเลีย 0-3 ชวดเข้ารอบ 4 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น "รุ่นตอกบนโต๊ะ" แรงโยกอาตมา ข่าว

โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น “รุ่นตอกบนโต๊ะ” แรงโยกอาตมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถกสนั่น “ทำบุญโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัด?” หลังหลวงพ่อโชติ ถูกจับ คดีเงิน 92 ล้าน ข่าว

ถกสนั่น “ทำบุญโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัด?” ข่าวจับหลวงพ่อโชติ คดีเงิน 92 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” ยื่นใบสมัครร่วม “พรรคเพื่อไทย” เดินหน้ายึดมั่นในประชาธิปไตย-ความเสมอภาค

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! ค่ายดัง ประกาศปลดฟ้าผ่า นักแสดงหนุ่มวัยรุ่น แฟนคลับไม่ทันเตรียมใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุขสมรวย” ขอโทษประชาชนดูคอนเสิร์ตกลางที่ประชุมสภา ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งหน้าที่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มชายไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน ข่าวกีฬา

เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สั่งไม่ต้องเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย สั่งเลิกเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน แต่ต้องรับความจริงให้ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button