ถกสนั่น “ทำบุญโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัด?” ข่าวจับหลวงพ่อโชติ คดีเงิน 92 ล้าน
ชาวเน็ตถกทำบุญกับโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัดหรือไม่ หลังจับเจ้าอาวาสวัดดัง คดีเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท พร้อมวิธีตรวจสอบก่อนบริจาค
ข้อถกเถียงร้อนบนโลกออนไลน์ “ทำบุญกับโรงพยาบาลได้บุญกว่าทำบุญกับวัดหรือไม่” หลังเช้านี้มีข่าวดัง ตำรวจจับกุมพระวชิรญาณ หรือพระอาจารย์อติโชติ ธมฺมวโร หรือที่รู้จักในชื่อหลวงพ่อโชติ เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท
ประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามถึงการบริหารเงินบริจาคของวัด พร้อมเสนอให้ผู้ที่ต้องการทำบุญหันไปสนับสนุนโรงพยาบาล ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ช่วยค่ารักษาผู้ป่วยยากไร้ หรือบริจาคผ่านมูลนิธิที่มีรายงานการใช้เงินชัดเจน เพราะผู้บริจาคสามารถเห็นปลายทางและประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้โดยตรง
ย้อนกลับไปช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เข้าควบคุมตัวพระวชิรญาณภายในกุฏิวัดพุทไธศวรรย์ ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ลงวันที่ 8 กันยายน 2569
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต รวมถึงสมคบและร่วมกันฟอกเงิน
แนวทางการสืบสวนพบว่า ในช่วงเวลากว่า 2 ปี มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบมากกว่า 20 รายการ ก่อนนำเงินบางส่วนไปให้หญิงคนสนิทเพื่อเปลี่ยนสภาพและอำพรางการถือครองทรัพย์สิน มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า 92 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ยังจับกุมหญิงคนสนิทตามหมายจับในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และร่วมกันฟอกเงิน หลังพบเงินหมุนเวียนในบัญชีหลักสิบล้านบาทต่อปี
ระหว่างตรวจค้น ตำรวจระบุว่าพบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในกุฏิ ซึ่งใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบพฤติกรรมเชิงชู้สาวและการเสพเมถุนกับหญิงคนดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมอุปกรณ์ เอกสารทางการเงิน และหลักฐานอื่นเพื่อนำไปขยายผล
ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองรายยังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ชาวเน็ตตั้งคำถาม เงินทำบุญไปถึงไหน
หลังข่าวเผยแพร่ออกไป การสนทนาบนโลกออนไลน์ไม่ได้หยุดอยู่แค่พฤติกรรมของเจ้าอาวาส แต่ขยายไปถึงระบบจัดการเงินภายในวัด หลายคนกังวลว่าเงินซึ่งญาติโยมตั้งใจถวายเพื่อบูรณะศาสนสถาน สนับสนุนพระพุทธศาสนา หรือช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาจถูกบุคคลบางกลุ่มนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ความคิดเห็นส่วนหนึ่งเสนอว่า หากต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม การบริจาคให้โรงพยาบาลอาจตอบโจทย์กว่า เพราะเงินสามารถนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สนับสนุนค่ารักษา เพิ่มเตียงผู้ป่วย หรือช่วยกองทุนสำหรับคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
บางคนยกตัวอย่างว่า เงินบริจาคจำนวนหนึ่งอาจกลายเป็นเครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ผ่าตัด ยารักษาโรค หรือค่าเดินทางสำหรับผู้ป่วยจากต่างจังหวัด สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คนหนึ่งคนมีโอกาสรักษาตัวและกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวต่อได้
อย่างไรก็ตาม มีอีกฝ่ายมองว่าไม่ควรใช้ความผิดของพระหรือผู้ดูแลวัดบางรายมาตัดสินว่าวัดทุกแห่งไม่น่าเชื่อถือ เพราะวัดจำนวนมากยังทำงานด้านการศึกษา ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยผู้ประสบภัย แจกอาหาร และเป็นศูนย์กลางของชุมชน ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ความโปร่งใสของผู้รับบริจาคมากกว่าสถานที่ว่าเป็นวัดหรือโรงพยาบาล
ทำบุญที่ไหนได้บุญมากกว่า
แท้จริง ไม่มีมาตรวัดตายตัว เพราะคำว่า “บุญ” เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เจตนาของผู้ให้ และประโยชน์ที่เกิดจากการให้
การบริจาคให้วัดยังมีความหมายต่อผู้ที่ต้องการทำนุบำรุงศาสนา สนับสนุนการศึกษา หรือรักษาโบราณสถาน ขณะที่การบริจาคให้โรงพยาบาลช่วยงานรักษาพยาบาลและผู้ป่วยได้โดยตรง ทั้งสองทางจึงสร้างประโยชน์ได้ หากผู้รับนำเงินไปใช้อย่างสุจริตและตรงตามวัตถุประสงค์
จึงไม่ได้มีเพียงคำถามว่า “ทำบุญที่ไหนได้บุญกว่า” แต่ยังรวมถึงคำถามที่จับต้องได้มากกว่า นั่นคือเงินทุกบาทถูกส่งไปที่ใด ใครเป็นผู้ควบคุม ประชาชนสามารถตรวจสอบได้หรือไม่
ก่อนบริจาคเงิน ควรตรวจสอบอะไรบ้าง
ผู้ที่ต้องการทำบุญหรือบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ควรเลือกช่องทางอย่างรอบคอบ ดังนี้
- โอนเงินเข้าบัญชีทางการของวัด โรงพยาบาล หรือมูลนิธิโดยตรง
- ตรวจสอบชื่อบัญชีให้ตรงกับหน่วยงาน หลีกเลี่ยงบัญชีส่วนบุคคล
- เลือกโครงการที่บอกวัตถุประสงค์และยอดเงินที่ต้องการชัดเจน
- ขอใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาบัตร และเก็บหลักฐานการโอน
- ตรวจสอบรายงานรายรับรายจ่ายหรือผลงานย้อนหลังของหน่วยงาน
- ใช้ระบบ e-Donation หากต้องการให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ
การทำบุญไม่ควรจบลงตอนกดโอนเงิน ผู้บริจาคมีสิทธิถามว่าเงินถูกนำไปใช้อย่างไร เพราะความศรัทธากับการตรวจสอบไม่ใช่เรื่องตรงข้ามกัน ยิ่งเงินมาจากประชาชนมากเท่าไร ผู้ดูแลยิ่งต้องอธิบายได้มากเท่านั้น