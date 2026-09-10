อึ้ง! หมอฉัตรพล วิเคราะห์ท่ายาก อดีตพระวัดดัง ทำได้ไม่ง่าย ร่างกายต้องฟิตปั๋ง
นพ.ฉัตรพล วิเคราะห์ข่าวอดีตหลวงพ่อโชติ เป็นท่ายากคล้ายสควอท ทำได้กล้ามเนื้อต้นขาต้องแข็งแรง เป็นตัวชี้วัดสุขภาพดี ชวนคนออกกำลังกายเพิ่มความฟิต
โซเชียลแห่แชร์ นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวย อัดคลิปวิดีโอให้ความรู้ในมุมมองทางการแพทย์ สาธิตและวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวที่คล้ายกับการสควอท (Squat) หลังกรณี อดีตหลวงพ่อโชติ ถูก ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำกำลังเข้าจับกุมเหตุพลอดรักสีกาในกุฏิ และพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตน
นพ.ฉัตรพล อธิบายว่า ท่าทางดังกล่าวเป็นท่าที่ทำได้ยาก หากผู้สูงอายุสามารถทำท่านี้ได้ ถือเป็นการพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นมีกำลังต้นขา หรือกล้ามเนื้อ Quadriceps ที่แข็งแรงมาก โดยกล้ามเนื้อส่วนนี้ถือเป็นตัวกำหนดช่วงเวลาของการมีสุขภาพที่ดี หรือ Health Span ของคนเรา
การมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงส่งผลดีต่อร่างกายในระยะยาว คนที่อายุ 60 หรือ 70 ปี ไม่ว่าจะทำงานเป็นแพทย์ ข้าราชการ หรืออาชีพใดก็ตาม หากมีต้นขาที่แข็งแรงจะช่วยให้มีอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ แม้จะไม่ได้ทำให้เป็นอมตะ แต่เมื่อเข้าสู่วัยชรา ร่างกายจะยังมีกำลังฟิตสมบูรณ์ และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ
สำหรับการทำท่าคล้ายสควอทบนพื้นที่จำกัด นพ.ฉัตรพล วิเคราะห์ว่ายากสูงมาก ยิ่งถ้าเป็นการทำท่านี้บนโต๊ะกลมที่มีขาเล็ก ผู้ทำจำเป็นต้องใช้ความสมดุลของร่างกาย เพื่อรักษาน้ำหนักและประคองตัวไม่ให้โต๊ะล้มลงมา
ในช่วงท้าย นพ.ฉัตรพล ฝากคำแนะนำถึงทุกคนที่อยากมีสุขภาพที่ดีและแก่ตัวไปอย่างมีคุณภาพ ให้หันมาออกกำลังกายด้วยท่าสควอทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
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