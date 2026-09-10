โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น “รุ่นตอกบนโต๊ะ” แรงโยกอาตมา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 15:07 น.
โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น "รุ่นตอกบนโต๊ะ" แรงโยกอาตมา
ภาพจาก : โหนกระแส (10 ก.ย. 69)

หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพเหรียญ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ชาวเน็ตผุดสารพัดรุ่น ตั้งแต่ เหนือโต๊ะปฐพี ถึง รุ่นกินบนโต๊ะ กลางรายการโหนกระแส

จาก เหรียญเหนือดวง วัตถุมงคลที่เคยสร้างชื่อให้หลวงพ่ออติโชติ ล่าสุดชาวเน็ตพากันสร้างเหรียญรุ่นใหม่ขึ้นมาเสียแล้ว แต่ทั้งหมดเป็นภาพล้อเลียนจาก AI ที่หยิบคดีฉาวมาดัดแปลงจนมีชื่อรุ่นสารพัด

ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หยิบขึ้นมาเปิดกลางรายการโหนกระแส วันที่ 10 กันยายน 2569 ตอน นี่พระหรืออัศวินโต๊ะกลม! จับสึกท่านเจ้าคุณดัง ฉันสวาทสีกาบนโต๊ะกินข้าว ระหว่างพูดถึงกรณีพระวชิรญาณ วิ. หรือหลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

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ก่อนเข้าสู่ช่วงดูภาพล้อ หนุ่ม กรรชัย พูดถึงผลกระทบของข่าวฉาวต่อวัตถุมงคล โดยทนายตุ๋ย หรือ นายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ได้เปรียบให้เห็นภาพคล้ายการลงทุนในหุ้น

โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ
ภาพจาก : โหนกระแส ตอน นี่พระหรืออัศวินโต๊ะกลม! จับสึกท่านเจ้าคุณดัง ฉันสวาทสีกาบนโต๊ะกินข้าว

“ก็คล้าย ๆ กับหุ้นน่ะ เมื่อประธานบริษัทหรือบริษัทที่ผลิตอย่างวัดทำวัตถุมงคลออกมา พอตัวเจ้าอาวาสมีปัญหา วัตถุมงคลมันก็ต้องราคาลงไปตาม”

จากนั้นเจ้าตัวก็รีบแยกเรื่องความศรัทธาออกจากพฤติกรรมของผู้จัดสร้าง โดยพูดต่อในทำนองว่า องค์วัตถุมงคลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี

บรรยากาศจริงจังอยู่ได้ไม่นาน เมื่อภาพที่ชาวเน็ตทำด้วย AI ถูกส่งเข้ามาในรายการอย่างต่อเนื่อง

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รุ่นตอกบนโต๊ะ
ภาพจาก : โหนกระแส ตอน นี่พระหรืออัศวินโต๊ะกลม! จับสึกท่านเจ้าคุณดัง ฉันสวาทสีกาบนโต๊ะกินข้าว

หนึ่งในภาพแรกใช้ชื่อ เหนือโต๊ะปฐพี ดัดแปลงจากชื่อวัตถุมงคลเดิม พร้อมภาพจำลองเหตุการณ์บนโต๊ะ ก่อนจะตามมาด้วย รุ่นตอกบนโต๊ะ และ รุ่นกินบนโต๊ะ

หนุ่ม กรรชัย ถึงกับออกปากว่า “อันนี้เร็วมาก” หลังเห็นชาวเน็ตหยิบข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นไปสร้างภาพล้อได้แทบจะทันที

ยิ่งเปิด ภาพก็ยิ่งมา มีทั้งข้อความ “แรงใดในโลกไม่เท่าแรงโยกอาตมา” รวมถึงชื่อรุ่นที่เล่นคำแรงขึ้นเรื่อย ๆ เช่น เหนือเด้าเข้าซอย และ รุ่นเสยให้เกยหมอน จนพี่หนุ่มถึงกับอุทานว่า “ขยันทำกันนะเนี่ยแต่ละคน” พร้อมพูดถึงความเร็วของโลก AI

พระรุ่นกินบนโต๊ะ-2
ภาพจาก : โหนกระแส ตอน นี่พระหรืออัศวินโต๊ะกลม! จับสึกท่านเจ้าคุณดัง ฉันสวาทสีกาบนโต๊ะกินข้าว

ภาพที่รายการนำเสนอมีการเบลอรายละเอียดบางส่วน เนื่องจากภาพต้นฉบับล้อเลียนเหตุการณ์ทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

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ทั้งหมดเป็น ภาพที่ชาวเน็ตสร้างขึ้นเพื่อล้อกระแสข่าว ไม่ใช่วัตถุมงคลที่วัดพุทไธศวรรย์จัดสร้างจริง และไม่มีการเปิดให้เช่าบูชา

กระแสล้อเลียนเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่คดีของหลวงพ่ออติโชติถูกพูดถึงอย่างหนัก หลังตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมตามหมายศาลในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท พร้อมประเด็นความสัมพันธ์กับสีกาที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้

รุ่นกินบนโต๊ะ
ภาพจาก : โหนกระแส ตอน นี่พระหรืออัศวินโต๊ะกลม! จับสึกท่านเจ้าคุณดัง ฉันสวาทสีกาบนโต๊ะกินข้าว

หลวงพ่ออติโชติเป็นที่รู้จักในวงการวัตถุมงคลจาก เหรียญเหนือดวง หรือเหรียญยกฐานะ ของวัดพุทไธศวรรย์ รุ่นปี 2549 ทำให้ชาวเน็ตหยิบชื่อ “เหนือดวง” มาเป็นต้นทางของมุก ก่อนแตกแขนงเป็นสารพัด “รุ่น” ตามเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแส

เหรียญเหนือดวง หรือเหรียญยกฐานะ
ภาพจาก : โหนกระแส ตอน นี่พระหรืออัศวินโต๊ะกลม! จับสึกท่านเจ้าคุณดัง ฉันสวาทสีกาบนโต๊ะกินข้าว

ช่วงท้าย หนุ่ม กรรชัย ยังถามทีมงานว่ามีภาพอีกหรือไม่ ก่อนทิ้งท้ายว่า “จริง ๆ มีเยอะมากเลยอ่ะ” หลังภาพล้อเลียนถูกส่งต่อบนโลกออนไลน์จำนวนมากภายในเวลาไม่นาน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 15:07 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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