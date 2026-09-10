โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น “รุ่นตอกบนโต๊ะ” แรงโยกอาตมา
หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพเหรียญ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ชาวเน็ตผุดสารพัดรุ่น ตั้งแต่ เหนือโต๊ะปฐพี ถึง รุ่นกินบนโต๊ะ กลางรายการโหนกระแส
จาก เหรียญเหนือดวง วัตถุมงคลที่เคยสร้างชื่อให้หลวงพ่ออติโชติ ล่าสุดชาวเน็ตพากันสร้างเหรียญรุ่นใหม่ขึ้นมาเสียแล้ว แต่ทั้งหมดเป็นภาพล้อเลียนจาก AI ที่หยิบคดีฉาวมาดัดแปลงจนมีชื่อรุ่นสารพัด
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หยิบขึ้นมาเปิดกลางรายการโหนกระแส วันที่ 10 กันยายน 2569 ตอน นี่พระหรืออัศวินโต๊ะกลม! จับสึกท่านเจ้าคุณดัง ฉันสวาทสีกาบนโต๊ะกินข้าว ระหว่างพูดถึงกรณีพระวชิรญาณ วิ. หรือหลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ก่อนเข้าสู่ช่วงดูภาพล้อ หนุ่ม กรรชัย พูดถึงผลกระทบของข่าวฉาวต่อวัตถุมงคล โดยทนายตุ๋ย หรือ นายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ได้เปรียบให้เห็นภาพคล้ายการลงทุนในหุ้น
“ก็คล้าย ๆ กับหุ้นน่ะ เมื่อประธานบริษัทหรือบริษัทที่ผลิตอย่างวัดทำวัตถุมงคลออกมา พอตัวเจ้าอาวาสมีปัญหา วัตถุมงคลมันก็ต้องราคาลงไปตาม”
จากนั้นเจ้าตัวก็รีบแยกเรื่องความศรัทธาออกจากพฤติกรรมของผู้จัดสร้าง โดยพูดต่อในทำนองว่า องค์วัตถุมงคลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
บรรยากาศจริงจังอยู่ได้ไม่นาน เมื่อภาพที่ชาวเน็ตทำด้วย AI ถูกส่งเข้ามาในรายการอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในภาพแรกใช้ชื่อ เหนือโต๊ะปฐพี ดัดแปลงจากชื่อวัตถุมงคลเดิม พร้อมภาพจำลองเหตุการณ์บนโต๊ะ ก่อนจะตามมาด้วย รุ่นตอกบนโต๊ะ และ รุ่นกินบนโต๊ะ
หนุ่ม กรรชัย ถึงกับออกปากว่า “อันนี้เร็วมาก” หลังเห็นชาวเน็ตหยิบข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นไปสร้างภาพล้อได้แทบจะทันที
ยิ่งเปิด ภาพก็ยิ่งมา มีทั้งข้อความ “แรงใดในโลกไม่เท่าแรงโยกอาตมา” รวมถึงชื่อรุ่นที่เล่นคำแรงขึ้นเรื่อย ๆ เช่น เหนือเด้าเข้าซอย และ รุ่นเสยให้เกยหมอน จนพี่หนุ่มถึงกับอุทานว่า “ขยันทำกันนะเนี่ยแต่ละคน” พร้อมพูดถึงความเร็วของโลก AI
ภาพที่รายการนำเสนอมีการเบลอรายละเอียดบางส่วน เนื่องจากภาพต้นฉบับล้อเลียนเหตุการณ์ทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
ทั้งหมดเป็น ภาพที่ชาวเน็ตสร้างขึ้นเพื่อล้อกระแสข่าว ไม่ใช่วัตถุมงคลที่วัดพุทไธศวรรย์จัดสร้างจริง และไม่มีการเปิดให้เช่าบูชา
กระแสล้อเลียนเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่คดีของหลวงพ่ออติโชติถูกพูดถึงอย่างหนัก หลังตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมตามหมายศาลในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท พร้อมประเด็นความสัมพันธ์กับสีกาที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้
หลวงพ่ออติโชติเป็นที่รู้จักในวงการวัตถุมงคลจาก เหรียญเหนือดวง หรือเหรียญยกฐานะ ของวัดพุทไธศวรรย์ รุ่นปี 2549 ทำให้ชาวเน็ตหยิบชื่อ “เหนือดวง” มาเป็นต้นทางของมุก ก่อนแตกแขนงเป็นสารพัด “รุ่น” ตามเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแส
ช่วงท้าย หนุ่ม กรรชัย ยังถามทีมงานว่ามีภาพอีกหรือไม่ ก่อนทิ้งท้ายว่า “จริง ๆ มีเยอะมากเลยอ่ะ” หลังภาพล้อเลียนถูกส่งต่อบนโลกออนไลน์จำนวนมากภายในเวลาไม่นาน
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