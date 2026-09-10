“แก้วตา” ยื่นใบสมัครร่วม “พรรคเพื่อไทย” เดินหน้ายึดมั่นในประชาธิปไตย-ความเสมอภาค
แก้วตา ธิษะณา ชุณหะวัณ ยื่นใบสมัครร่วม “พรรคเพื่อไทย” อย่างเป็นทากงาร พร้อมเดินหน้ายึดมั่นในประชาธิปไตย-ความเสมอภาค
จากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ หรือ แก้วตา อดีต สส.พรรคก้าวไกล เตรียมยื่นสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้า โดยให้เหตุผลที่เลือกพรรคเพื่อไทยว่า พรรคเพื่อไทยเคารพประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนนั้น
ล่าสุด น.ส.ธิษะณา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้ ดิฉันสมัครเป็นสมาชิก พรรคเพื่อไทย อย่างเป็นทางการค่ะ
ตลอดเส้นทางการทำงานของดิฉัน สิ่งที่ยึดถือมาโดยตลอดคือ สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และความเท่าเทียมของประชาชนทุกคน
ดิฉันเชื่อว่าประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงเพียงการเลือกตั้ง แต่หมายถึงสังคมที่เสียงของประชาชนมีความหมาย อำนาจรัฐต้องถูกตรวจสอบได้ และคนทุกคนต้องได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีฐานะ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือมีจุดเริ่มต้นในชีวิตแตกต่างกันเพียงใด
สิทธิมนุษยชนเองก็ไม่ควรเป็นเพียงถ้อยคำสวยงามในรัฐธรรมนูญ แต่ต้องปรากฏอยู่ในชีวิตจริง ตั้งแต่สิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษา การรักษาพยาบาล การทำงาน การแสดงความคิดเห็น กระบวนการยุติธรรม ไปจนถึงสิทธิของคนตัวเล็กคนน้อยที่จะมีที่ยืนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
และความเสมอภาคไม่ได้หมายถึงการทำให้ทุกคนเหมือนกัน แต่คือการทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตและเติบโตได้อย่างเป็นธรรม โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะชาติกำเนิด ความยากจน หรือโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรม
การตัดสินใจเข้าร่วมพรรคเพื่อไทยในวันนี้ สำหรับดิฉันจึงเป็นการเลือกพื้นที่ทางการเมืองอีกครั้ง เพื่อเดินหน้าผลักดันคุณค่าเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริง
ดิฉันยังคงเชื่อเหมือนเดิมว่า ประชาธิปไตยที่ไม่มีสิทธิมนุษยชนย่อมไม่สมบูรณ์ และสิทธิมนุษยชนจะมั่นคงไม่ได้ หากปราศจากประชาธิปไตย ความเสมอภาค และความยุติธรรม นี่คือหลักการที่ดิฉันจะยังคงยืนหยัด และนำติดตัวไปในทุกพื้นที่ทางการเมืองค่ะ”
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