รู้แล้ว! ที่มาคลิป หลวงพ่อโชติ ฉันสวาทโต๊ะส้ม ลูกศิษย์สงสัยพฤติกรรม-ดูดข้อมูลร้อง CIB
รู้แล้ว! ที่มาคลิปฉาว ทิดโชติ ฉันสวาท สีกาปุณยวีร์ บนโต๊ะส้ม กลุ่มลูกศิษย์สงสัยพฤติกรรม คาดแอบตั้งกล้องก่อนดูดข้อมูลร้อง CIB
จากกรณี หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม ถูกกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นำกำลังเข้าจับกุม หลังพบเบียดบังเงินวัดเป็นของตน และนำเงินมอบให้สีกาคนสนิทเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่น รวมมูลค่ากว่า 92 ล้านบาท นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังมีหลักฐานคลิปฉาวขณะที่หลวงพ่อโชติ เสพสังวาสสีกาปุณยวีร์ ภายในกุฏิ จนกลายเป็นเรื่องร้อนสะเทือนวงการสงฆ์ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ด่วน! หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดดัง ลาสิกขาแล้ว เซ่นคลิปฉันสวาท-ฮุบเงินวัด 92 ล้านโฆษณา
ในรายการ โหนกระแส (10 ก.ย. 69) หนุ่ม กรรชัย ได้ให้ทางทีมงานติดต่อประสานไปยัง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อสอบถามรายละเอียดของเรื่องใหญ่วงการผ้าเหลืองในครั้งนี้ ซึ่งท่าน ผบช.ก. เปิดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคลิปฉาวของหลวงพ่อโชติ ระบุว่า
“ได้รับการร้องเรียนจากทางกลุ่มลูกศิษย์วัดกลุ่มหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามส่งคลิปมาให้ทางเจ้าหน้าที่หลังจากได้เห็นพฤติกรรมของ หลวงพ่อโชติ เจ้าหน้าที่ใช้เวลา 2 เดือนในการสืบสวน พบพฤติกรรมเพิ่มเติมคือมีลักษณะพฤติกรรมในการเบียดบังทรัพย์ของวัดไปเป็นทรัพย์ส่วนตัว และรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอเอกสารออกหมายจับ หลวงพ่อโชติ และสีกาปุณญาวีร์ และนำไปสู่การตรวจค้นและดำเนินการจับกุมในวันนี้
คลิปที่ปรากฎอยู่ในโซเชียลขณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ทำเรื่องร้องเรียนเข้ามา เป็นกลุ่มบุคคลร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับพฤติกรรมของหลวงพ่อโชติ”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส