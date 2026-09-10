ฮือฮา! ภาพวาดโบราณเกือบ 90 ปี โผล่ชายพื้นเมือง นั่งถือวัตถุคล้าย สมาร์ตโฟน
ฮือฮา! ภาพวาดโบราณเกือบ 90 ปี โผล่ชายพื้นเมือง นั่งถือวัตถุคล้าย สมาร์ตโฟน นักประวัติศาสตร์ถึงกับต้องเบรก ไม่ใช่อย่างที่คิด
กลายเป็นประเด็นฮือฮาสำหรับชาวเน็ตทั่วโลก หลังภาพวาดฝาผนังอายุเกือบ 90 ปี สร้างความสนใจบนโลกออนไลน์และจุดประกายทฤษฎีสมคบคิดเรื่องการข้ามเวลา หลังผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเอ็กซ์สังเกตเห็นชายพื้นเมืองในภาพวาดกำลังจ้องมองวัตถุสี่เหลี่ยมสีดำขอบสะท้อนแสง ซึ่งมีลักษณะคล้ายสมาร์ตโฟนยุคปัจจุบัน
ภาพวาดดังกล่าวมีชื่อว่า “มิสเตอร์พินชอนและการตั้งถิ่นฐานที่สปริงฟิลด์” (Mr. Pynchon and the Settling of Springfield) สร้างสรรค์โดยอุมแบร์โต โรมาโน จิตรกรชาวอิตาเลียนอเมริกัน เมื่อปี 2480 ปัจจุบันภาพวาดชิ้นนี้ติดตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ทำการไปรษณีย์หลักของเมืองสปริงฟิลด์ สหรัฐอเมริกา
นักประวัติศาสตร์ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสยบข่าวลือเรื่องเทคโนโลยีข้ามยุคสมัย โดยระบุว่าวัตถุในมือของชายพื้นเมืองอเมริกันที่ปรากฏอยู่ตรงกลางภาพวาดคือกระจกเงา ซึ่งถือเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนยอดนิยมและพบได้ทั่วไปในอาณานิคมอเมริกาช่วงศตวรรษที่ 17 ทำให้ชายพื้นเมืองในภาพมีท่าทางคล้ายกำลังพิจารณาเงาสะท้อนของตนเองเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์แห่งชาติสมิธโซเนียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาพวาดชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการของรัฐบาลเพื่อจ้างงานศิลปินในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ โดยอุมแบร์โต โรมาโน ได้ปรึกษานักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของวิลเลียม พินชอน ผู้ก่อตั้งเมืองสปริงฟิลด์ ภาพวาดจึงทำหน้าที่เสมือนภาพบอกเล่าเรื่องราวการติดต่อสื่อสารระหว่างชาวอังกฤษกับชนพื้นเมืองในพื้นที่ดังกล่าว
สำหรับความตั้งใจของศิลปิน ต้องการถ่ายทอดพัฒนาการของภูมิภาคตั้งแต่ปี 2179 ถึง 2479 ทั้งนี้ นักประวัติศาสตร์ศิลปะมองว่าองค์ประกอบภาพที่ปราศจากเทคโนโลยีขัดกับยุคสมัยนั้น ที่จริงแล้วคือจุดสนใจหลักที่แท้จริงของชิ้นงานนี้ต่างหาก
ที่มา: NEW YORK POST
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