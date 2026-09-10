ฮือฮา! ภาพวาดโบราณเกือบ 90 ปี โผล่ชายพื้นเมือง นั่งถือวัตถุคล้าย สมาร์ตโฟน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 20:30 น.
ฮือฮา! ภาพวาดโบราณเกือบ 90 ปี โผล่ชายพื้นเมือง นั่งถือวัตถุคล้าย สมาร์ตโฟน

ฮือฮา! ภาพวาดโบราณเกือบ 90 ปี โผล่ชายพื้นเมือง นั่งถือวัตถุคล้าย สมาร์ตโฟน นักประวัติศาสตร์ถึงกับต้องเบรก ไม่ใช่อย่างที่คิด

กลายเป็นประเด็นฮือฮาสำหรับชาวเน็ตทั่วโลก หลังภาพวาดฝาผนังอายุเกือบ 90 ปี สร้างความสนใจบนโลกออนไลน์และจุดประกายทฤษฎีสมคบคิดเรื่องการข้ามเวลา หลังผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเอ็กซ์สังเกตเห็นชายพื้นเมืองในภาพวาดกำลังจ้องมองวัตถุสี่เหลี่ยมสีดำขอบสะท้อนแสง ซึ่งมีลักษณะคล้ายสมาร์ตโฟนยุคปัจจุบัน

ภาพวาดดังกล่าวมีชื่อว่า “มิสเตอร์พินชอนและการตั้งถิ่นฐานที่สปริงฟิลด์” (Mr. Pynchon and the Settling of Springfield) สร้างสรรค์โดยอุมแบร์โต โรมาโน จิตรกรชาวอิตาเลียนอเมริกัน เมื่อปี 2480 ปัจจุบันภาพวาดชิ้นนี้ติดตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ทำการไปรษณีย์หลักของเมืองสปริงฟิลด์ สหรัฐอเมริกา

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ภาพวาดมิสเตอร์พินชอนและการตั้งถิ่นฐานที่สปริงฟิลด์
X/ @pickover

นักประวัติศาสตร์ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสยบข่าวลือเรื่องเทคโนโลยีข้ามยุคสมัย โดยระบุว่าวัตถุในมือของชายพื้นเมืองอเมริกันที่ปรากฏอยู่ตรงกลางภาพวาดคือกระจกเงา ซึ่งถือเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนยอดนิยมและพบได้ทั่วไปในอาณานิคมอเมริกาช่วงศตวรรษที่ 17 ทำให้ชายพื้นเมืองในภาพมีท่าทางคล้ายกำลังพิจารณาเงาสะท้อนของตนเองเท่านั้น

พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์แห่งชาติสมิธโซเนียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาพวาดชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการของรัฐบาลเพื่อจ้างงานศิลปินในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ โดยอุมแบร์โต โรมาโน ได้ปรึกษานักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของวิลเลียม พินชอน ผู้ก่อตั้งเมืองสปริงฟิลด์ ภาพวาดจึงทำหน้าที่เสมือนภาพบอกเล่าเรื่องราวการติดต่อสื่อสารระหว่างชาวอังกฤษกับชนพื้นเมืองในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับความตั้งใจของศิลปิน ต้องการถ่ายทอดพัฒนาการของภูมิภาคตั้งแต่ปี 2179 ถึง 2479 ทั้งนี้ นักประวัติศาสตร์ศิลปะมองว่าองค์ประกอบภาพที่ปราศจากเทคโนโลยีขัดกับยุคสมัยนั้น ที่จริงแล้วคือจุดสนใจหลักที่แท้จริงของชิ้นงานนี้ต่างหาก

ที่มา: NEW YORK POST

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 20:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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