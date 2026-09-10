“สุขสมรวย” ขอโทษประชาชนดูคอนเสิร์ตกลางที่ประชุมสภา ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งหน้าที่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 13:58 น.

สุขสมรวย ขอโทษประชาชนดูคอนเสิร์ตกลางที่ประชุมสภา ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งหน้าที่ และไม่ได้มีการเปิดเสียงตามที่มีรายงานแต่อย่างใด

จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบ สังเกตเห็น นางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดแท็บเล็ตชมคอนเสิร์ตของ “อัสนี-วสันต์” ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท วาระที่ 2 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานการประชุม

โดยผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบระบุว่าเสียงคอนเสิร์ตนั้นดังพอที่กลุ่มผู้สื่อข่าวที่อยู่บริเวณชั้นลอย ซึ่งเป็นพื้นที่ของสื่อมวลชน สามารถได้ยินเสียงของคอนเสิร์ตตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

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ล่าสุดนางสุขสมรวย ให้สัมภาษณ์อีกครั้ง ตนขอเปิดใจ และกล่าวขออภัยอย่างจริงใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมอธิบายข้อเท็จจริงในมุมที่ยังไม่ถูกนำเสนอ เพื่อให้สังคมได้รับทราบและเกิดความเข้าใจอันดีร่วมกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงการประชุมสภาฯที่มีความตึงเครียด และใช้เวลายาวนานจนถึงช่วงดึก ตนเป็นแฟนคลับติดตามผลงานศิลปินกลุ่มนี้มายาวนาน และตั้งใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตไว้ล่วงหน้า แต่ในวันงานจำเป็นต้องสละสิทธิ์ไม่ได้ไปดู เนื่องจากต้องเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชนที่จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

เมื่อทราบว่าเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ใกล้เคียงกำลังรับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตแบบเสียค่าใช้จ่ายผ่านอุปกรณ์ไอแพด จึงเกิดความเสียดายและขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยสมัครแพ็กเกจให้ เพื่อขอดูภาพบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน

นางสุขสมรวย กล่าวต่อว่า ภาพที่ปรากฏออกไปสื่อนั้น เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ที่คุณนันทิดา แก้วบัวสาย ศิลปินในดวงใจขึ้นเวทีแสดงพอดี ตนรู้สึกชื่นชมและสะดุดตาในชุดแต่งกายของศิลปินที่ดูสวยงาม จึงขยับเข้าไปนั่งชมใกล้ๆ หน้าจอไอแพดของเพื่อนสมาชิกด้วยความชื่นชมเพียงชั่วครู่

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ยืนยันว่า ไม่ได้ละทิ้งการทำหน้าที่ในสภาฯหรือเปิดรับชมอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด ส่วนข้อสงสัยเรื่องการเปิดเสียงดังรบกวนนั้น ยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่าไม่ได้เปิดเสียงดังตามที่กังวลกัน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้ใหญ่ในสภาฯนั่งอยู่รายล้อม หากมีเสียงดังรบกวนการประชุม ย่อมต้องถูกผู้ใหญ่ตักเตือนในทันที

อย่างไรก็ตาม ตนมีความเข้าใจและเคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างเต็มที่ในการตั้งข้อสังเกตจากภาพที่เห็น และไม่ได้ติดใจต่อการนำเสนอข่าวแต่อย่างใด

ขอน้อมรับทุกความเห็นและขออภัยประชาชน รวมถึงสื่อมวลชนจากใจจริง หากภาพที่สื่อออกไปทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนที่จะนำไปปรับปรุงการวางตัวในสภาฯ ให้มีความระมัดระวังและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ยืนยันว่าการดูแล และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนยังคงเป็นภารกิจที่ตนให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำชี้แจงนี้จะช่วยคลี่คลายความสงสัยและทำให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 13:58 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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