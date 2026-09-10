เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 14:46 น.
เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569

ปฏิทินโอนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ และทหารกองเกิน เดือนกันยายน 2569

กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินประจำเดือนกันยายน 2569 ให้กับ 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ และทหารกองเกิน เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการเงินและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า แบ่งกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน

วันโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

กำหนดการจ่ายเงินเดือนจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกจะโอนในวันพุธที่ 16 กันยายน 2569 ส่วนรอบที่ 2 จะได้รับในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 สำหรับข้าราชการที่แจ้งความประสงค์รับเงิน 2 รอบจะได้รับในวันที่กำหนด

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ส่วนผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินรอบเดียวจะได้รับในรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569

นอกจากเดือนกันยายนแล้ว กรมบัญชีกลางยังได้เผยกำหนดกลางโอนเงินในอีก 3 เดือนที่เหลือของปี 2569 ดังนี้

  • เดือนตุลาคม: รอบที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 27 ต.ค.
  • เดือนพฤศจิกายน: รอบที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 พ.ย.
  • เดือนธันวาคม: รอบที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค.
เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569
ภาพจาก Facebook : กรมบัญชีกลาง

เงินเดือนข้าราชการบำนาญ กันยายน 2569

กรมบัญชีกลางกำหนดโอนเงินบำนาญให้เพียงเดือนละ 1 รอบเท่านั้น โดยช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2569 มีกำหนดการออกเงินดังนี้

  • เดือนตุลาคม: วันที่ 22 ต.ค. 2569
  • เดือนพฤศจิกายน: วันที่ 23 พ.ย. 2569
  • เดือนธันวาคม: วันที่ 23 ธ.ค. 2569
เงินบํานาญรายเดือน กันยายน 2569
ภาพจาก Facebook : กรมบัญชีกลาง

ตารางโอนเงินเดือนทหารกองประจำการ

สำหรับกลุ่มทหารกองเกิน เงินเดือนของแต่ละเดือนจะถูกโอนเข้าบัญชีในเดือนถัดไปตามตารางดังนี้

  • เงินเดือนประจำเดือนกันยายน: เข้าบัญชีวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2569
  • เงินเดือนประจำเดือนตุลาคม: เข้าบัญชีวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569
  • เงินเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน: เข้าบัญชีวันที่ 8 ธันวาคม 2569
  • เงินเดือนประจำเดือนธันวาคม: เข้าบัญชีวันที่ 8 มกราคม 2570
เงินเดือนทหารกองประจำการ กันยายน 2569
ภาพจาก Facebook : กรมบัญชีกลาง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 14:46 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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