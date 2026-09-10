เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน
ปฏิทินโอนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ และทหารกองเกิน เดือนกันยายน 2569
กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินประจำเดือนกันยายน 2569 ให้กับ 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ และทหารกองเกิน เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการเงินและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า แบ่งกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน
วันโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
กำหนดการจ่ายเงินเดือนจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกจะโอนในวันพุธที่ 16 กันยายน 2569 ส่วนรอบที่ 2 จะได้รับในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 สำหรับข้าราชการที่แจ้งความประสงค์รับเงิน 2 รอบจะได้รับในวันที่กำหนด
ส่วนผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินรอบเดียวจะได้รับในรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569
นอกจากเดือนกันยายนแล้ว กรมบัญชีกลางยังได้เผยกำหนดกลางโอนเงินในอีก 3 เดือนที่เหลือของปี 2569 ดังนี้
- เดือนตุลาคม: รอบที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 27 ต.ค.
- เดือนพฤศจิกายน: รอบที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 พ.ย.
- เดือนธันวาคม: รอบที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค.
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ กันยายน 2569
กรมบัญชีกลางกำหนดโอนเงินบำนาญให้เพียงเดือนละ 1 รอบเท่านั้น โดยช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2569 มีกำหนดการออกเงินดังนี้
- เดือนตุลาคม: วันที่ 22 ต.ค. 2569
- เดือนพฤศจิกายน: วันที่ 23 พ.ย. 2569
- เดือนธันวาคม: วันที่ 23 ธ.ค. 2569
ตารางโอนเงินเดือนทหารกองประจำการ
สำหรับกลุ่มทหารกองเกิน เงินเดือนของแต่ละเดือนจะถูกโอนเข้าบัญชีในเดือนถัดไปตามตารางดังนี้
- เงินเดือนประจำเดือนกันยายน: เข้าบัญชีวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2569
- เงินเดือนประจำเดือนตุลาคม: เข้าบัญชีวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569
- เงินเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน: เข้าบัญชีวันที่ 8 ธันวาคม 2569
- เงินเดือนประจำเดือนธันวาคม: เข้าบัญชีวันที่ 8 มกราคม 2570
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