ช็อก! ค่ายดัง ประกาศปลดฟ้าผ่า นักแสดงหนุ่มวัยรุ่น แฟนคลับไม่ทันเตรียมใจ
ช็อก! ค่ายดัง ประกาศปลดฟ้าผ่า ยุติบทบาทร่วมงานนักแสดงหนุ่มวัยรุ่น ไทเกอร์ พีรพัฒน์ แจงสาเหตุชัด แฟนคลับไม่ทันเตรียมใจ
ทำเอาแฟน ๆ ซีรีส์ช็อกกันอย่างหนัก เมื่อค่ายซีรีส์วายชื่อดัง ก๊อปปี้ เอ แบงคอก จํากัด (COPY A Bangkok) ร่อนจดหมายแจ้งยุติบทบาทการร่วมงานกับนักแสดงหนุ่มวัยรุ่น ไทเกอร์ พีรพัฒน์ อัตถากร ในฐานะนักแสดงของโปรเจกต์ Make It Right 2026 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
เอกสารที่ทางต้นสังกัดประกาศออกมา ระบุว่า “บริษัท ก๊อปปี้ เอ แบงคอก จํากัด ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ขอยุติบทบาทไทเกอร์ พีรพัฒน์ อัตถากร ในฐานะนักแสดงของ Make It Right 2026 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการพูดคุยและพิจารณาร่วมกัน โดยทุก ฝ้ายมีความ เข้าใจและเคารพในการตัดสินใจที่เกิดขึ้น เพื่อให้แต่ละฝ้ายสามารถเดิน หน้าต่อไปในเส้นทางที่ เหมาะสมของตนเอง
สําหรับกิจกรรมและงานต่าง ๆ ภายได้ Make It Right 2026 ที่มีกําหนดเข้าร่วมหลังจากนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดย ไทเกอร์ พีรพัฒน์ อัตถากร จะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดัง กล่าวนับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
บริษัทฯ ขอขอบคุณ ไทเกอร์ พีรพัฒน์ อัตถากร สําหรับความตั้งใจ ความทุ่มเท และช่วงเวลา ดีๆ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Make It Right 2026 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกผลงานและทุกความ ทรงจําที่เกิดขึ้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของพวกเราเสมอ
แม้จากนี้เส้นทางการทํางานอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ยังคงเคารพและปรารถนาดี พร้อมสนับสนุนให้น้องได้เติบโตและเดินหน้าต่อไปในเส้นทางของตนเองอย่างดีที่สุด
ท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณแฟน ๆ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสําหรับความเข้าใจ รวมถึงทุกความ รักและการสนับสนุนที่มอบให้กับ Make It Right 2026 และนักแสดงทุกคนมาโดยตลอด
ขอบคุณสําหรับช่วงเวลาดี ๆ ที่ได้เดินทางร่วมกัน และขอให้การเดินทางครั้งต่อไปของทุกผ้ายเต็มไปด้วย โอกาสและสิ่งดีๆ”
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อ้างอิงจาก : FB Make It Right 2026