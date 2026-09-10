“ทรัมป์” ลั่นสงครามอิหร่านสิ้นสุด หลังเลือกตั้งกลางภาค เดือนพฤศจิกายน
โดนัลด์ ทรัมป์ ลั่นสงครามอิหร่านสิ้นสุด หลังเลือกตั้งกลางภาค เดือนพฤศจิกายน ก่อนราคาน้ำมันจะลง ชี้อิหร่านต้องการป่วนเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 10 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ความเห็นถึงสงครามสหรัฐฯและอิหร่านที่ยังดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูง
โดยนายทรัมป์ระบุว่า เขาคิดว่าสงครามน่าจะยุติลงหลังเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงเลือกตั้งกลางเทอม โดยนายทรัมป์กล่าวอีกว่าเขาคิดว่าอิหร่านไม่สามารถต้านทานหรือยืดเยื้อสงครามได้แล้ว
นายทรัมป์ระบุหลังจากเลือกตั้งราคาน้ำมันก็จะลดลง ซึ่งเขาบอกอีกว่าอิหร่านพยายามอย่างเต็มที่ในการป่วนเลือกตั้ง เพื่อที่จะให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีรัฐบาลที่อ่อนแอ โดยผู้นำสหรัฐฯ ไม่ปิดโอกาสที่จะเปิดโต๊ะเจรจาใหม่กับอิหร่าน แต่ยังไม่ใช่สิ่งที่ทางสหรัฐฯต้องการในขณะนี้
สำหรับนายทรัมป์ กำลังเผชิญคะแนนนิยมที่ตกต่ำลงอย่างเนื่อง ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน พิษสงคราม รวมถึงนโยบายกำแพงภาษี ขณะที่สมาชิกพรรครีพับลิกันภายในพรรคก็กดดันให้เขายุติสงครามกับอิหร่าน
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