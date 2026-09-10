เปิดตำนาน “เหรียญเหนือดวง” ฤทธานุภาพแรง สาเหตุดังมากในวงการพระเครื่อง
ประวัติ “เหรียญเหนือดวง” วัตถุมงคลรุ่นดัง มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เหรียญยกฐานะ” จัดสร้างโดยวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งตรงกับช่วงที่กระแสจตุคามรามเทพกำลังได้รับความนิยมทั่วประเทศ
วัดจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้เป็นที่ระลึกในงานสมโภช หลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 เนื่องในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ลักษณะสำคัญของเหรียญคือการนำองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพมาเป็นประธาน ผสานลวดลายเชิงคติความเชื่อและสัญลักษณ์ของวัดพุทไธศวรรย์ จัดสร้างหลายเนื้อ ทั้งทองคำ เงิน นวโลหะ ทองแดง และตะกั่ว แต่ละแบบมีจำนวนสร้างและรหัสตอกกำกับต่างกัน ทำให้นักสะสมต้องศึกษารายละเอียดตำหนิ เนื้อโลหะ และตำแหน่งโค้ดก่อนเช่าบูชา
หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร ประกอบพิธีอัญเชิญบารมีท่านพ่อจตุคามรามเทพและอธิษฐานจิตวาระแรก ณ วิหารท่านพ่อจตุคามรามเทพ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 จากนั้นจึงจัดพิธีพุทธาภิเษกวาระที่สองที่วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมปีเดียวกัน โดยมีพระเถระและพระเกจิร่วมอธิษฐานจิต 16 รูป
เหตุผลที่เหรียญเหนือดวงได้รับความนิยม
ความโด่งดังของเหรียญเหนือดวงมาจากหลายปัจจัยรวมกัน ประการแรก ช่วงเวลาจัดสร้าง อยู่ในยุคที่จตุคามรามเทพได้รับความศรัทธาอย่างกว้างขวาง
อีกทั้ง ชื่อรุ่นมีความหมายเป็นมงคล สื่อถึงการก้าวพ้นอุปสรรค ยกระดับชีวิต เหนือดวงซึ่งเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตให้ดีร้าย จึงเข้าถึงทั้งนักสะสมพระเครื่องและผู้ที่สนใจเรื่องโชคลาภ
พิธีปลุกเสกที่จัดเป็นสองวาระ รายชื่อพระเกจิที่ร่วมพิธี และการบันทึกรายละเอียดการจัดสร้างไว้อย่างเป็นระบบ ยังช่วยให้เหรียญมีประวัติที่ตรวจสอบได้ ขณะที่การผลิตหลายเนื้อพร้อมโค้ดกำกับ ทำให้เกิดความแตกต่างด้านความหายาก โดยเฉพาะเนื้อทองคำซึ่งมีรายงานว่าจัดสร้างเพียง 160 เหรียญ ส่วนเนื้อทองแดงสร้าง 25,000 เหรียญ และนำส่วนหนึ่งบรรจุไว้ในมณฑปของวัด
ในด้านความเชื่อ ผู้บูชามักกล่าวถึงพุทธคุณด้านโชคลาภ การค้าขาย ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมตตามหานิยม และความแคล้วคลาด จึงเกิดชื่อเรียกติดปากว่า “เหรียญยกฐานะ” อย่างไรก็ตาม เรื่องพุทธคุณขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล ไม่สามารถยืนยันผลได้ในทางวิทยาศาสตร์
แม้กระแสจตุคามรามเทพจะลดลงจากช่วงรุ่งเรือง แต่เหรียญเหนือดวงปี 2549 ยังมีการซื้อขายและนำออกประมูลในตลาดพระเครื่องอย่างต่อเนื่อง เหรียญบางเนื้อมีราคาประกาศตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาท โดยราคาจริงขึ้นอยู่กับชนิดโลหะ ความสมบูรณ์ โค้ดกำกับ ที่มา และความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัดพุทไธศวรรย์ เรื่องราวของเหรียญเหนือดวงช่วยเติมอีกมิติให้การเดินชมวัด เพราะวัตถุมงคลรุ่นนี้ไม่ได้เชื่อมโยงเฉพาะความศรัทธา แต่ยังเกี่ยวข้องกับการยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงและปรากฏการณ์จตุคามรามเทพครั้งใหญ่ในสังคมไทยช่วงปี 2549–2550
เปิดราคา เหรียญเหนือดวง วัดพุทไธศวรรย์ ทองแดง 1.9 หมื่น เงิน 1.2 แสน
จากการตรวจสอบประกาศบนเว็บไซต์ตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์ ณ วันที่ 10 กันยายน 2569 พบว่า ราคาไม่ได้มีตัวเลขเดียว เพราะเหรียญรุ่นปี 2549 สร้างไว้หลายเนื้อและหลายแบบ
รายการที่ลงวันที่ 5 กันยายน เป็น เนื้อทองแดง ราคา 19,000 บาท ส่วนเนื้อเงินที่ลงวันที่ 4 สิงหาคม ตั้งไว้ 120,000 บาท
เหรียญเหนือดวงปี 2549 อีกองค์ ตั้งราคาไว้สูงถึง 240,000 บาท และอีกรายการราคา 33,500 บาท แต่หน้าผลค้นหาไม่ได้ระบุว่าเป็นเนื้อใด จึงไม่สามารถนำมาเทียบกับเนื้อทองแดง นวโลหะ หรือเนื้อเงินแบบตรงตัวได้
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้เป็น ราคาที่ผู้ขายประกาศเช่าบูชา ไม่ใช่ราคากลางอย่างเป็นทางการ และไม่ได้หมายความว่ามีการซื้อขายสำเร็จในราคานั้นทุกองค์
ข้อมูลจาก G-PRA หรือ เว็บไซต์ การันตีพระ ในหมวดหมู่ วิชาการพระเครื่อง ยังพบการประมูลเหรียญเหนือดวงปี 2549 เนื้อทองแดงชุบกะไหล่ทอง เมื่อเดือนสิงหาคม 2569 มีตัวเลขประมูลอยู่ที่ 19,200 บาท ใกล้กับราคาประกาศเนื้อทองแดง 19,000 บาทที่พบในตลาดท่าพระจันทร์
เหตุที่เหรียญชื่อเดียวกันมีราคาห่างกันมาก ต้องย้อนกลับไปดูตอนจัดสร้าง เพราะ เหรียญเหนือดวง หรืออีกชื่อ เหรียญยกฐานะ ไม่ได้มีเพียงแบบเดียว
หลวงพ่ออติโชติจัดสร้างขึ้นในปี 2549 เพื่อเป็นที่ระลึกงานสมโภชพระอารามหลวง หลังวัดพุทไธศวรรย์ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ก่อนประกอบพิธีครั้งแรกวันที่ 15 สิงหาคม และนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งวันที่ 20 สิงหาคม โดยมีพระเถระคณาจารย์ร่วมอธิษฐานจิต 16 รูป
การจัดสร้างแบ่งออกเป็นหลายเนื้อ ตั้งแต่ทองคำ เงิน นวโลหะ ทองแดง ไปจนถึงตะกั่ว และแต่ละชุดมีจำนวนไม่เท่ากัน
ตัวอย่างเช่น เนื้อทองคำปฐมฤกษ์สร้างเพียง 16 เหรียญ เนื้อทองคำทั่วไป 160 เหรียญ เนื้อเงิน 1,200 เหรียญ เนื้อนวโลหะ 1,200 เหรียญ ขณะที่เนื้อทองแดงรุ่นทั่วไปมีมากถึง 25,000 เหรียญ นอกจากนี้ยังมีชุดพิเศษบางแบบที่สร้างเพียง 12, 16, 26 หรือ 48 เหรียญเท่านั้น
การดูเพียงคำว่า “เหรียญเหนือดวง” จึงยังไม่พอที่จะบอกราคา ต้องรู้ก่อนว่าเป็นเนื้ออะไร อยู่ในชุดใด มีโค้ดตรงกับรุ่นหรือไม่ และสภาพเหรียญเป็นอย่างไร
เว็บไซต์ การันตีพระ ยับระบุว่า การตรวจเหรียญนวโลหะต้องพิจารณาทั้งพิมพ์ รอยตัดขอบ และโค้ด “นะ” รวมกับองค์ประกอบอื่นของเหรียญปั๊มก่อนสรุปว่าแท้หรือไม่แท้
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