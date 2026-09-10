เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 13:58 น.
เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มชายไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน

เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มไทย ทำท่ากินราเม็ง นัดดวลไชนีส ไทเป ศึกชิงแชมป์เอเชีย ยันไม่ใช่การล้อเลียน

จากกระแสดรามาในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลัง “กาก้า” ภัคพงศ์ กว้างนอก ผู้เล่นตำแหน่งลิเบอโร่ วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ทำท่าทางที่ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าเป็นการล้อเลียน ระหว่างการแข่งขันกับทีมไชนีสไทเป เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมของท่าทางดังกล่าว

ล่าสุด “มอส” จักรกริช ถนอมน้อย ผู้เล่นตำแหน่งหัวเสา ออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดว่า ในสนามแข่งขันจะมีกล้องที่จับภาพผู้ชมบริเวณสนาม จากนั้นบนจอภาพจะปรากฏภาพอิโมจิ (Emoji Cam) ซึ่งเป็นรูปอิโมจิกินราเมง และภาพอื่นๆ โดยม่ใช่การล้อเลียนแต่อย่างใด แต่เป็นการทำท่าทางตามรูปอิโมจิที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพในสนาม ซึ่งเป็นเหตุผลที่กาก้าทำท่าทางลักษณะกินราเมงตามอิโมจิที่ขึ้นบนจอในขณะนั้น

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ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตรายหนึ่งได้โพสต์ภาพสนามแข่งขันที่ปรากฏจอภาพมีข้อความ “Emoji Cam” พร้อมยืนยันข้อมูลว่า ในสนามมีเจ้าหน้าที่คอยบรีฟผู้ชมและผู้เล่นเมื่อจอภาพขึ้นภาพแฟนแคมในลักษณะดังกล่าว โดยวันนั้นเป็นสติกเกอร์รูปราเมง จึงทำให้มีการทำท่าทางกินราเมงตามภาพที่ปรากฏ ซึ่งมีภาพอิโมจิลักษณะนี้ปรากฏขึ้นหลากหลายรูปในระหว่างการแข่งขัน

ชาวเน็ตโพสต์ภาพในสนาม
X/ @gAmmg

จากกระแสดรามาที่เกิดขึ้น มีการเรียกร้องให้ชาวเน็ตที่เคยแสดงความคิดเห็นตัดสินอย่างเร่งด่วนจากภาพที่ปรากฏเพียงไม่กี่วินาที ออกมากล่าวขอโทษนักกีฬา เนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจผิดให้กับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลและสังคม

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 13:58 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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