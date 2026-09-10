เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน
เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มไทย ทำท่ากินราเม็ง นัดดวลไชนีส ไทเป ศึกชิงแชมป์เอเชีย ยันไม่ใช่การล้อเลียน
จากกระแสดรามาในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลัง “กาก้า” ภัคพงศ์ กว้างนอก ผู้เล่นตำแหน่งลิเบอโร่ วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ทำท่าทางที่ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าเป็นการล้อเลียน ระหว่างการแข่งขันกับทีมไชนีสไทเป เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมของท่าทางดังกล่าว
ล่าสุด “มอส” จักรกริช ถนอมน้อย ผู้เล่นตำแหน่งหัวเสา ออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดว่า ในสนามแข่งขันจะมีกล้องที่จับภาพผู้ชมบริเวณสนาม จากนั้นบนจอภาพจะปรากฏภาพอิโมจิ (Emoji Cam) ซึ่งเป็นรูปอิโมจิกินราเมง และภาพอื่นๆ โดยม่ใช่การล้อเลียนแต่อย่างใด แต่เป็นการทำท่าทางตามรูปอิโมจิที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพในสนาม ซึ่งเป็นเหตุผลที่กาก้าทำท่าทางลักษณะกินราเมงตามอิโมจิที่ขึ้นบนจอในขณะนั้น
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตรายหนึ่งได้โพสต์ภาพสนามแข่งขันที่ปรากฏจอภาพมีข้อความ “Emoji Cam” พร้อมยืนยันข้อมูลว่า ในสนามมีเจ้าหน้าที่คอยบรีฟผู้ชมและผู้เล่นเมื่อจอภาพขึ้นภาพแฟนแคมในลักษณะดังกล่าว โดยวันนั้นเป็นสติกเกอร์รูปราเมง จึงทำให้มีการทำท่าทางกินราเมงตามภาพที่ปรากฏ ซึ่งมีภาพอิโมจิลักษณะนี้ปรากฏขึ้นหลากหลายรูปในระหว่างการแข่งขัน
จากกระแสดรามาที่เกิดขึ้น มีการเรียกร้องให้ชาวเน็ตที่เคยแสดงความคิดเห็นตัดสินอย่างเร่งด่วนจากภาพที่ปรากฏเพียงไม่กี่วินาที ออกมากล่าวขอโทษนักกีฬา เนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจผิดให้กับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลและสังคม
แถลงการณ์ดราม่านะคะ สรุปง่ายๆนะคะน้องแค่ทำกิจกรรมในสนามที่ให้ทำตามอิโมจิบนจอแค่นั้นนะคะ เป็นอิโมจิกินราเมง น้องออกมาขอโทษและบอกว่าจะไม่ทำอีก ทางสมาคมก็มีการเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ แล้วแต่ละคนไปด่าไปว่าน้องแรงมาก สงสารน้อง#วอลเลย์บอลชาย pic.twitter.com/e6LhmvqIIU
— ต้นกระท่อม (@Ollietheotter22) September 9, 2026
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