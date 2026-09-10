ด่วน! หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดดัง ลาสิกขาแล้ว เซ่นคลิปฉันสวาท-ฮุบเงินวัด 92 ล้าน
ด่วน! หลวงพ่อโชติ ลาสิกขาแล้ว เซ่นคลิปฉันสวาทสีกา-ฮุบเงินวัด 92 ล้านบาท ปิดตำนานพระราชาคณะ ต้นตำรับเหรียญเหนือดวง
จากกรณีเจ้าหน้าที่ CIB นำกำลังเข้าจับกุม พระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม ตามหมายจับศาลอาญาฯ ข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิ
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรย์ ได้ลาสิกขาแล้ว โดยสวมชุดขาวเข้าประกอบพิธีและยอมสละสมณเพศแต่โดยดี หลังถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พร้อมมีคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิ
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อ้างอิงจาก : เรื่องเล่าเช้านี้, Thai PBS News, PPTV HD 36