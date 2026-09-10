นาตาลี มอนโร ดาว OnlyFans โกยราว 178 ล้าน เจอคุก 1 ปี คดียื่นภาษีเท็จ
Kylie Leia Perez เจ้าของชื่อบน OnlyFans นาตาลี มอนโร (Natalie Monroe) ทำรายได้มากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปี ก่อนยอมรับผิดคดีภาษี ศาลสหรัฐฯ สั่งจำคุก 1 ปี หลังพบยื่นแบบภาษีปี 2019 เป็นเท็จ และค้างภาษีปี 2020 ถึง 2023 อย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์
หาเงินได้มากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 178 ล้านบาท แต่สุดท้ายต้องเข้าเรือนจำ เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอหาเงินจากไหน แต่อยู่ที่เงินจำนวนนี้ถูกแจ้งและเสียภาษีอย่างไร
ไคลี เลอา เปเรซ (Kylie Leia Perez) หรือที่ผู้ติดตามรู้จักในชื่อ นาตาลี มอนโร (Natalie Monroe) เป็นครีเอเตอร์บน OnlyFans ที่สร้างรายได้มากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2019 ถึง 2023 ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
เรื่องมาถึงศาลหลังอัยการพบว่า เปเรซยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับปี 2019 ที่เป็นเท็จ และไม่ได้จ่ายภาษีที่ค้างอย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับปี 2020 ถึง 2023
เธอยอมรับผิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ก่อนผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลาง Thomas P. Barber มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ให้จำคุกในเรือนจำกลางเป็นเวลา 1 ปี ฐานยื่นแบบแสดงรายการภาษีเท็จ
หลังพ้นโทษ เปเรซยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่อีก 1 ปี ส่วนคดีนี้สอบสวนโดยหน่วยสืบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากรสหรัฐฯ หรือ IRS Criminal Investigation
ย้อนกลับไปตอนถูกตั้งข้อหาเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 อัยการเคยแจ้งข้อหา 1 กระทงฐานยื่นแบบภาษีเท็จ และอีก 4 กระทงเกี่ยวกับการไม่จ่ายภาษี พร้อมระบุยอดภาษีค้างอย่างน้อย 1.6 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้น
อย่างไรก็ตาม ประกาศหลังคำพิพากษาล่าสุดใช้ตัวเลข อย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับภาษีปี 2020 ถึง 2023 จึงควรยึดตัวเลขนี้เมื่อรายงานผลคดีปัจจุบัน
สำหรับรายได้มากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์ ประกาศตั้งข้อหาปี 2568 ระบุชัดว่ามาจาก OnlyFans ขณะที่ประกาศหลังคำพิพากษาใช้คำกว้างขึ้นว่าเป็นรายได้จากบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอในช่วงปี 2019 ถึง 2023
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- U.S. Department of Justice: OnlyFans Content Creator Sentenced to One Year in Prison for Tax Fraud
- IRS Criminal Investigation: OnlyFans content creator sentenced to one year in prison for tax fraud
- U.S. Department of Justice: OnlyFans Content Creator Charged With Tax Fraud
- WFTV: OnlyFans creator Kylie Perez sentenced to prison for false tax return