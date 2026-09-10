นาตาลี มอนโร ดาว OnlyFans โกยราว 178 ล้าน เจอคุก 1 ปี คดียื่นภาษีเท็จ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 21:00 น.
นาตาลี มอนโร ดาว OnlyFans โกยราว 178 ล้าน เจอคุก 1 ปี คดียื่นภาษีเท็จ
ภาพจาก : IG/natalierosemonroe

Kylie Leia Perez เจ้าของชื่อบน OnlyFans นาตาลี มอนโร (Natalie Monroe) ทำรายได้มากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปี ก่อนยอมรับผิดคดีภาษี ศาลสหรัฐฯ สั่งจำคุก 1 ปี หลังพบยื่นแบบภาษีปี 2019 เป็นเท็จ และค้างภาษีปี 2020 ถึง 2023 อย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์

หาเงินได้มากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 178 ล้านบาท แต่สุดท้ายต้องเข้าเรือนจำ เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอหาเงินจากไหน แต่อยู่ที่เงินจำนวนนี้ถูกแจ้งและเสียภาษีอย่างไร

ไคลี เลอา เปเรซ (Kylie Leia Perez) หรือที่ผู้ติดตามรู้จักในชื่อ นาตาลี มอนโร (Natalie Monroe) เป็นครีเอเตอร์บน OnlyFans ที่สร้างรายได้มากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2019 ถึง 2023 ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

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ดาวโอลี่แฟนโกย 173 ล้าน เจอคุก 1 ปี
ภาพจาก : IG/natalierosemonroe

เรื่องมาถึงศาลหลังอัยการพบว่า เปเรซยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับปี 2019 ที่เป็นเท็จ และไม่ได้จ่ายภาษีที่ค้างอย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับปี 2020 ถึง 2023

เธอยอมรับผิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ก่อนผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลาง Thomas P. Barber มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ให้จำคุกในเรือนจำกลางเป็นเวลา 1 ปี ฐานยื่นแบบแสดงรายการภาษีเท็จ

หลังพ้นโทษ เปเรซยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่อีก 1 ปี ส่วนคดีนี้สอบสวนโดยหน่วยสืบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากรสหรัฐฯ หรือ IRS Criminal Investigation

Natalie Monroe ดาวโอลี่แฟน
ภาพจาก : IG/natalierosemonroe

ย้อนกลับไปตอนถูกตั้งข้อหาเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 อัยการเคยแจ้งข้อหา 1 กระทงฐานยื่นแบบภาษีเท็จ และอีก 4 กระทงเกี่ยวกับการไม่จ่ายภาษี พร้อมระบุยอดภาษีค้างอย่างน้อย 1.6 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้น

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อย่างไรก็ตาม ประกาศหลังคำพิพากษาล่าสุดใช้ตัวเลข อย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับภาษีปี 2020 ถึง 2023 จึงควรยึดตัวเลขนี้เมื่อรายงานผลคดีปัจจุบัน

สำหรับรายได้มากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์ ประกาศตั้งข้อหาปี 2568 ระบุชัดว่ามาจาก OnlyFans ขณะที่ประกาศหลังคำพิพากษาใช้คำกว้างขึ้นว่าเป็นรายได้จากบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอในช่วงปี 2019 ถึง 2023

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ภาพจาก : IG/natalierosemonroe
ภาพจาก : IG/natalierosemonroe
ภาพจาก : IG/natalierosemonroe
ภาพจาก : IG/natalierosemonroe
ภาพจาก : IG/natalierosemonroe

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 21:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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