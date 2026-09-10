หนุ่ม กรรชัย สั่งเลิกเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน แต่ต้องรับความจริงให้ได้
หนุ่ม กรรชัย เดือดกลางโหนกระแส สั่งทีมงานเลิกเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ หลังพบจับกุมปมเบียดบังเงินวัด-นัวสีกาคากุฏิ ลั่น ต้องรับสภาพให้ได้ ยืนยันไม่ไช่การประจาน
จากประเด็นร้อนกรณี หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม ถูกกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นำกำลังเข้าจับกุม หลังพบเบียดบังเงินวัดเป็นของตน และนำเงินมอบให้สีกาคนสนิทเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่น รวมมูลค่ากว่า 92 ล้านบาท
ล่าสุด ตำรวจสอบสวนกลาง เผยแพร่ภาพของขณะอดีตหลวงพ่อโชติสวมชุดขาวเข้าไปในโบสถ์วัดและลาสิกขาบท โดยหลวงพ่อทำใจอยู่สักระยะหนึ่งก่อนจะยอมสึก จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมต่อดำเนินการตามขบวนการกฎหมายต่อไป
รายการโหนกระแสวันนี้ 10 กันยายน 2569 หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพูดคุย ในช่วงหนึ่งมีการนำเสนอภาพของหลวงพ่ออติโชติที่เบลอใบหน้าอยู่ ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ พูดตรง ๆ ว่า “ท่านเป็นพระดัง ใครที่อยู่สายพระต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้ว วันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านต้องรับสภาพให้ได้ เพราะท่านไม่พิจารณา จริง ๆ ไม่จำเป็นต้องเบลอหน้าท่านด้วยซ้ำ อย่ามองว่าเป็นการประจาน มันไม่ใช่การประจาน
สมมติวันหนึ่ง หนุ่ม กรรชัย ไปทำอะไรผิดและถูกจับกุม ไม่ต้องเบลอหน้าผมนะ เพราะสุดท้ายคนก็รู้อยู่ดีว่าไอนี่คือกรรชัย เบลอหน้าเพื่ออะไร เพื่อโลกสวย ผมก็ไม่เข้าใจ ผมว่าท่านต้องรู้และยอมรับข้อเท็จจริง ทีมงานไม่ต้องเบลอหน้าท่านนะ“
ข้อมูลและภาพจาก Facebook : ตำรวจสอบสวนกลาง
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