ชาวเน็ตแห่ขุดภาพ “อนุทิน” ห้อยเหรียญเหนือดวง หลัง “หลวงพ่อโชติ” โดนรวบคาโต๊ะ
ชาวเน็ตแห่ขุดภาพ “อนุทิน” ห้อยเหรียญเหนือดวง หลัง “หลวงพ่อโชติ” โดนรวบคาโต๊ะ เคยยกว่าเป็นภูมิปัญญาคนไทยทำจากเชือกร่ม
จากกรณีที่ชุดสืบสวน บก.ป. ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าควบคุมตัว พระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิ โดย หลวงพ่ออติโชติ นั้นสร้าง “เหรียญเหนือดวง” หรือ เหรียญยกฐานะ อันโด่งดังนั้น
ล่าสุดชาวเน็ตได้มีการย้อนภาพของ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หลังมีกระแสข่าวจับกุม หลวงพ่อโชติ ว่านาย อนุทิน บูชา และคล้องเหรียญเหนือดวงจากวัดพุทไธศวรรย์ติดตัวอยู่เป็นประจำ
โดยนายอนุทิน เคยได้หยิบสร้อยคอที่ห้อยเหรียญเหนือดวงออกมาโชว์ ขณะพาทีม สส.พรรคภูมิใจไทย ไปชมภาพยนตร์ เรื่อง “สัปเหร่อ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า สร้อยนี้เป็นภูมิปัญญาคนไทยทำจากเชือกร่ม สามารถรูดขึ้นรูดลงได้
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