ตารางแข่งฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยทุกนัด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 12:18 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 12:24 น.
ตารางแข่งฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยทุกนัด

โปรแกรมการแข่งขันของ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ในการแข่งขัน เอเชียน เกมส์ 2026 มีดังนี้

ไทย พบ คีร์กีซสถาน

  • วันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • โตโยต้า สเตเดียม, ไอจิ, ประเทศญี่ปุ่น

ฮ่องกง พบ ไทย

  • วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • โตโยต้า สเตเดียม, ไอจิ, ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น พบ ไทย

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  • วันที่ 23 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • โตโยต้า สเตเดียม, ไอจิ, ประเทศญี่ปุ่น

ถ่ายทอดสด AIS play

รูปแบบการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026

ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 มีทั้งหมด 15 ทีม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่ม A, B และ C กลุ่มละ 4 ทีม
  • กลุ่ม D มี 3 ทีม
  • แข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม นัดเดียว
  • ชนะได้ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน และแพ้ไม่ได้คะแนน
  • ทีมแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่ม รวม 8 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

รายการนี้ ไม่มีรอบ 16 ทีมสุดท้าย ไม่มีการคัดทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุด

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เส้นทางในรอบน็อกเอาต์

รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่แข่งขัน
คู่ที่ 1 แชมป์กลุ่ม A พบ รองแชมป์กลุ่ม B
คู่ที่ 2 แชมป์กลุ่ม B พบ รองแชมป์กลุ่ม A
คู่ที่ 3 แชมป์กลุ่ม C พบ รองแชมป์กลุ่ม D
คู่ที่ 4 แชมป์กลุ่ม D พบ รองแชมป์กลุ่ม C

รอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งขันวันที่ 26 กันยายน ตามด้วยรอบรองชนะเลิศวันที่ 30 กันยายน ส่วนเกมชิงเหรียญทองแดงและชิงเหรียญทองแข่งขันวันที่ 3 ตุลาคม 2569

เงื่อนไขเข้ารอบของทีมชาติไทย

ทีมชาติไทยอยู่ใน กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่น คีร์กีซสถาน และฮ่องกง จึงต้องจบอันดับ 1 หรือ 2 ของกลุ่มเท่านั้นจึงจะผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย

  • หากไทยคว้าแชมป์กลุ่ม A จะพบรองแชมป์กลุ่ม B
  • หากไทยจบรองแชมป์กลุ่ม A จะพบแชมป์กลุ่ม B
  • หากจบอันดับ 3 หรือ 4 จะตกรอบทันที

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 12:18 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 12:24 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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