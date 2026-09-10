ตารางแข่งฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยทุกนัด
โปรแกรมการแข่งขันของ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ในการแข่งขัน เอเชียน เกมส์ 2026 มีดังนี้
ไทย พบ คีร์กีซสถาน
- วันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- โตโยต้า สเตเดียม, ไอจิ, ประเทศญี่ปุ่น
ฮ่องกง พบ ไทย
- วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- โตโยต้า สเตเดียม, ไอจิ, ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น พบ ไทย
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- วันที่ 23 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
- โตโยต้า สเตเดียม, ไอจิ, ประเทศญี่ปุ่น
ถ่ายทอดสด AIS play
รูปแบบการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026
ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 มีทั้งหมด 15 ทีม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่ม A, B และ C กลุ่มละ 4 ทีม
- กลุ่ม D มี 3 ทีม
- แข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม นัดเดียว
- ชนะได้ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน และแพ้ไม่ได้คะแนน
- ทีมแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่ม รวม 8 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
รายการนี้ ไม่มีรอบ 16 ทีมสุดท้าย ไม่มีการคัดทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุด
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เส้นทางในรอบน็อกเอาต์
|รอบก่อนรองชนะเลิศ
|คู่แข่งขัน
|คู่ที่ 1
|แชมป์กลุ่ม A พบ รองแชมป์กลุ่ม B
|คู่ที่ 2
|แชมป์กลุ่ม B พบ รองแชมป์กลุ่ม A
|คู่ที่ 3
|แชมป์กลุ่ม C พบ รองแชมป์กลุ่ม D
|คู่ที่ 4
|แชมป์กลุ่ม D พบ รองแชมป์กลุ่ม C
รอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งขันวันที่ 26 กันยายน ตามด้วยรอบรองชนะเลิศวันที่ 30 กันยายน ส่วนเกมชิงเหรียญทองแดงและชิงเหรียญทองแข่งขันวันที่ 3 ตุลาคม 2569
เงื่อนไขเข้ารอบของทีมชาติไทย
ทีมชาติไทยอยู่ใน กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่น คีร์กีซสถาน และฮ่องกง จึงต้องจบอันดับ 1 หรือ 2 ของกลุ่มเท่านั้นจึงจะผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย
- หากไทยคว้าแชมป์กลุ่ม A จะพบรองแชมป์กลุ่ม B
- หากไทยจบรองแชมป์กลุ่ม A จะพบแชมป์กลุ่ม B
- หากจบอันดับ 3 หรือ 4 จะตกรอบทันที
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