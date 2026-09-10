อุทาหรณ์ หนุ่มวัย 25 โดนแมลงบินเข้าตา เชื้อรากินกระจกตาทะลุ เกือบบอดสนิท

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:58 น.

อุทาหรณ์ หนุ่มวัย 25 โดนแมลงบินเข้าตา ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ ปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อรากินกระจกตาทะลุ เกือบบอดสนิท

เพจเฟซบุ๊ก คลินิกจักษุ แพทย์เขมฤทัย โพสต์ภาพดวงตาของผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีฝ้าสีขาวขึ้นเต็มบริเวณตาดำ หลังจากถูกแมลงบินเข้าตาขณะขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมระบุข้อความว่า

“ชายหนุ่ม 25 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแมลงบินเข้าตา ความรุนแรงอยู่ในระดับที่ว่า ติดเชื้อราเต็มกระจกตาจนกระจกตาทะลุ ในเวลา 3 สัปดาห์

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  1. คนไข้ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค ขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์
  2. คนไข้ไม่ได้ไปรักษาทันที แต่รอ 2 วันค่อยไปหาหมอตา
  3. คนไข้เป็นเบาหวานที่ไม่ทราบมาก่อน ไม่เคยรักษา ความเสี่ยงคือ กินโค้กวันละ 2 ลิตร ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี
ดวงตาของผู้ป่วย หลังถูกแมลงบินเข้าตา
FB/ คลินิกจักษุ แพทย์เขมฤทัย

เชื้อราเองก็รักษายากอยู่แล้ว และคนไข้เป็นเบาหวานที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ พอ 2 สิ่งนี้มาเจอกัน โรคเลยลุกลามเร็วและรุนแรง เคสนี้หมอเปลี่ยนกระจกตาไปให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้รับความกรุณาจากสภากาชาดไทย จัดสรรตาด่วนให้ผู้ป่วย รอตาไม่นาน ขอให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทนะค้า”

จากนั้นเพจดังกล่าวได้โพสต์ภาพหลังผ่าตัดโดยระบุว่า “ภาพหลังผ่าตัด 6 วันค่ะ การมองเห็นปัจจุบัน คือ 6/60 คนไข้บอกว่า เหมือนลืมตามาหลังผ่าตัดแล้วฝันไป ว่าตัวเองเห็นชัดขึ้น ถึงจะชัดไม่เท่าเดิม แต่ก็ตาไม่บอดแล้ว”

FB/ คลินิกจักษุ แพทย์เขมฤทัย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:58 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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