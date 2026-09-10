วัดพุทไธศวรรย์ ประกาศปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราว ชี้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:47 น.

วัดพุทไธศวรรย์ ประกาศปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราว ชี้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากที่ปรับปรุงเสร็จสิ้น

จากกรณีที่ชุดสืบสวน บก.ป. ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าควบคุมตัว พระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำการตรวจค้นวัดดังกล่าว เพื่อทำการควบคุมตัวสอบปากคำต่อไป

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า “วัดพุทไธศวรรย์ ปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ

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จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:47 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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