วัดพุทไธศวรรย์ ประกาศปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราว ชี้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
วัดพุทไธศวรรย์ ประกาศปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราว ชี้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากที่ปรับปรุงเสร็จสิ้น
จากกรณีที่ชุดสืบสวน บก.ป. ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าควบคุมตัว พระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำการตรวจค้นวัดดังกล่าว เพื่อทำการควบคุมตัวสอบปากคำต่อไป
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า “วัดพุทไธศวรรย์ ปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
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จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569”
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