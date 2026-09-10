ปุณยวีร์ คือใคร สีกาคนสนิทหลวงพ่ออติโชติ ถูกจับตามหมายอีกฉบับ คดีเงินวัด 92 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 13:54 น.
ปุณยวีร์ คือใคร หญิงคนสนิทหลวงพ่ออติโชติ ถูกจับตามหมายอีกฉบับ คดีเงินวัด 92 ล้าน
ภาพจาก : CIB

เปิดข้อมูล ปุณยวีร์ อายุ 47 ปี หญิงคนสนิทหลวงพ่ออติโชติ ถูกจับตามหมายศาลอีกฉบับ หลังตำรวจพบชื่อเชื่อมโยงเส้นทางเงินคดีวัดพุทไธศวรรย์กว่า 92 ล้านบาท พร้อมตรวจพบบัญชีมีเงินหมุนเวียนหลักสิบล้านบาทต่อปี

ชื่อของ น.ส.ปุณยวีร์ อายุ 47 ปี กลายเป็นอีกบุคคลที่ถูกจับในคดีเงินวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา หลังตำรวจกองปราบปรามเข้าจับ พระวชิรญาณ วิ. หรือหลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดในช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2569

ตำรวจระบุว่า ปุณยวีร์เป็นหญิงคนสนิทของหลวงพ่ออติโชติ และมีชื่อปรากฏอยู่ในเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ

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เจ้าตัวถูกจับตามหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 เลขที่ 30/2569 ลงวันที่ 8 กันยายน 2569 ส่วนหลวงพ่ออติโชติถูกออกหมายเลข 29/2569 ในวันเดียวกัน

ปุณยวีร์ถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนความผิดเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมถึงสมคบและร่วมกันฟอกเงิน

เหตุที่คดีขยายมาถึงเธอ เกิดจากตำรวจตรวจเส้นทางเงินของวัดแล้วพบพฤติการณ์ที่เชื่อว่า เงินบางส่วนถูกส่งต่อให้หญิงคนสนิทเพื่อนำไปเปลี่ยนสภาพและอำพรางการถือครองไว้ในชื่อบุคคลอื่น

ปุณยวีร์ คือใคร หญิงคนสนิทหลวงพ่ออติโชติ
ภาพจาก : CIB

ตำรวจยังพบว่าบัญชีของปุณยวีร์มีเงินหมุนเวียน หลักสิบล้านบาทต่อปี ขณะนี้กำลังไล่ตรวจว่าเงินแต่ละก้อนมาจากไหนและถูกส่งต่อไปที่ใด โดยยอดเงินหมุนเวียนนี้ยังไม่ได้หมายความว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินของวัดหรือเป็นเงินจากการกระทำผิด

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ส่วนคดีหลัก ตำรวจระบุว่าการตรวจสอบย้อนหลังมากกว่า 2 ปี พบการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า 20 รายการ และประเมินความเสียหายรวมมากกว่า 92 ล้านบาท ก่อนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง

สำหรับคำถามว่า “ปุณยวีร์คือใคร” ตอนนี้ข้อมูลที่ตำรวจเปิดเผยต่อสาธารณะยังมีไม่มาก ยืนยันได้เพียงว่าเธออายุ 47 ปี เป็นหญิงคนสนิทของหลวงพ่ออติโชติ และถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางเงินในคดี

ยังไม่มีการเปิดเผยนามสกุล อาชีพ หรือประวัติส่วนตัวอย่างเป็นทางการ จึงต้องรอผลการสอบสวนและการขยายเส้นทางทรัพย์สินต่อไป

ทั้งปุณยวีร์และหลวงพ่ออติโชติยังอยู่ในสถานะผู้ต้องหา คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 13:54 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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