ปุณยวีร์ คือใคร สีกาคนสนิทหลวงพ่ออติโชติ ถูกจับตามหมายอีกฉบับ คดีเงินวัด 92 ล้าน
เปิดข้อมูล ปุณยวีร์ อายุ 47 ปี หญิงคนสนิทหลวงพ่ออติโชติ ถูกจับตามหมายศาลอีกฉบับ หลังตำรวจพบชื่อเชื่อมโยงเส้นทางเงินคดีวัดพุทไธศวรรย์กว่า 92 ล้านบาท พร้อมตรวจพบบัญชีมีเงินหมุนเวียนหลักสิบล้านบาทต่อปี
ชื่อของ น.ส.ปุณยวีร์ อายุ 47 ปี กลายเป็นอีกบุคคลที่ถูกจับในคดีเงินวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา หลังตำรวจกองปราบปรามเข้าจับ พระวชิรญาณ วิ. หรือหลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดในช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2569
ตำรวจระบุว่า ปุณยวีร์เป็นหญิงคนสนิทของหลวงพ่ออติโชติ และมีชื่อปรากฏอยู่ในเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ
เจ้าตัวถูกจับตามหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 เลขที่ 30/2569 ลงวันที่ 8 กันยายน 2569 ส่วนหลวงพ่ออติโชติถูกออกหมายเลข 29/2569 ในวันเดียวกัน
ปุณยวีร์ถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนความผิดเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมถึงสมคบและร่วมกันฟอกเงิน
เหตุที่คดีขยายมาถึงเธอ เกิดจากตำรวจตรวจเส้นทางเงินของวัดแล้วพบพฤติการณ์ที่เชื่อว่า เงินบางส่วนถูกส่งต่อให้หญิงคนสนิทเพื่อนำไปเปลี่ยนสภาพและอำพรางการถือครองไว้ในชื่อบุคคลอื่น
ตำรวจยังพบว่าบัญชีของปุณยวีร์มีเงินหมุนเวียน หลักสิบล้านบาทต่อปี ขณะนี้กำลังไล่ตรวจว่าเงินแต่ละก้อนมาจากไหนและถูกส่งต่อไปที่ใด โดยยอดเงินหมุนเวียนนี้ยังไม่ได้หมายความว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินของวัดหรือเป็นเงินจากการกระทำผิด
ส่วนคดีหลัก ตำรวจระบุว่าการตรวจสอบย้อนหลังมากกว่า 2 ปี พบการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า 20 รายการ และประเมินความเสียหายรวมมากกว่า 92 ล้านบาท ก่อนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง
สำหรับคำถามว่า “ปุณยวีร์คือใคร” ตอนนี้ข้อมูลที่ตำรวจเปิดเผยต่อสาธารณะยังมีไม่มาก ยืนยันได้เพียงว่าเธออายุ 47 ปี เป็นหญิงคนสนิทของหลวงพ่ออติโชติ และถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางเงินในคดี
ยังไม่มีการเปิดเผยนามสกุล อาชีพ หรือประวัติส่วนตัวอย่างเป็นทางการ จึงต้องรอผลการสอบสวนและการขยายเส้นทางทรัพย์สินต่อไป
ทั้งปุณยวีร์และหลวงพ่ออติโชติยังอยู่ในสถานะผู้ต้องหา คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- MGR Online: รวบสีกาคนสนิทเจ้าอาวาสวัดดัง เอี่ยวเงินวัด 92 ล้าน
- TOP NEWS: จับหลวงพ่ออติโชติและสีกาคนสนิท คดีเงินวัดกว่า 92 ล้าน
- ไทยรัฐ: บุกจับหลวงพ่ออติโชติ ปมเงินวัด 92 ล้าน
- ข่าวสด: เปิดพฤติการณ์คดีเงินวัดพุทไธศวรรย์กว่า 92 ล้าน