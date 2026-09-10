เปิดใจ Banana Man อีกหนึ่งจุดเริ่มต้น เนเน่ รอยัล จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่ตัวเต็งรอบไฟนอล AGT2026

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 12:01 น.
เปิดใจ Banana Man อีกหนึ่งจุดเริ่มต้น เนเน่ รอยัล จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่ตัวเต็งรอบไฟนอล AGT2026

เปิดใจ Banana Man อดีตครูสอนภาษาอังกฤษ-นักดนตรี ผู้เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นความสำเร็จของ เนเน่ รอยัล จาก ด.ญ. 9 ขวบ ร้องเพลงเปิดหมวก สู่ตัวเต็งรอบไฟนอล AGT2026

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ สำหรับ เนเน่ รอยัล เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ที่โด่งดังไกลไปทั่วโลก กับความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลงของเธอ ที่ทำให้เธอคว้า Golden Buzzer ตีตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลของเวทีประกวด America’s Got Talent 2026 (AGT 2026) ได้สำเร็จ

ล่าสุดเพจ หมอแล็บแพนด้า ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของชายชาวผิวสีคนหนึ่งซึ่งปรากฎตัวอยู่ในคลิปของน้องเนเน่สมัย 9 ขวบ ชายคนนี้กำลังนั่งสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับเนเน่ จนชาวเน็ตหลายคนพยายามตามหาตัวเขา เพื่อจะบอกให้เขารู้ว่า เขาคือผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสอนน้องเรื่องการออกเสียงจนปัจจุบันเนเน่กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่กำลังดังในระดับโลกแล้ว

โฆษณา
เปิดที่มาชุด เนเน่ รอยัล ใส่ขึ้นโชว์ AGT 2026 ผ้าบาติก พื้นเมืองภูเก็ต สู่สายตาชาวโลก-6
ภาพจาก : America’s Got Talent

กระทั่งชาวเน็ตตามสืบค้นจนเจอตัว และคอมเมนต์รบเร้าให้เขาออกมาเล่าเรื่องราวของ เนเน่ ในวัย 9 ขวบให้ฟังหน่อย จนเจ้าตัวทนกระแสไม่ไหวต้องออกมาไลฟ์เฉลยความเป็นมาทุกเรื่อง โดยเรียกตัวเองว่า “Banana Man”

“ตอนนี้ชาวเน็ตจากหลายประเทศทั่วโลก กำลังตามติดชีวิตน้องเนเน่ ไปดูได้เลยครับ ในยูทูบคนทำคลิปรีแอ็คชั่นของน้องกันเยอะมากกกก แล้วมันมีอยู่คลิปนึงที่คนไปขุด เป็นคลิปเนเน่ตอน 9 ขวบ ตัวเล็ก ๆ นั่งซ้อมร้องเพลงภาษาอังกฤษแบบจริงจัง มีฝรั่งคนนึงนั่งเฝ้า คอยจี้ คอยแก้การออกเสียงทีละคำ จนแฟนคลับทั่วโลกถึงกับต้องเปิดวาร์ปตามหาว่า “เฮ้ย! ชายเบื้องหลังคนนี้คือใครวะเนี่ย?” แล้วชายคนนี้จะรู้ตัวมั้ยว่าเค้ากำลังสอนซุปเปอร์สตาร์ที่กำลังดังในตอนนี้

ล่าสุดเจอแล้วครับ! ชาวเน็ตตามจนเจอ แล้วช่วยกันคอมเมนต์รบเร้าให้ชายคนนี้เล่าเรื่องราวของเด็กหญิงเนเน่ให้ฟัง จนเจ้าตัวทนกระแสไม่ไหว ต้องออกมาไลฟ์สดเฉลยทุกอย่าง

ชายคนนี้แกเรียกตัวเองว่า “Banana Man” ครับ ย้อนกลับไปปี 2022 แกเป็นนักดนตรีอเมริกันที่มาใช้ชีวิตอยู่ภูเก็ต เดินเที่ยวตลาดนาคาอยู่ดี ๆ ก็ไปสะดุดตากับเด็กผู้หญิงอายุ 8-9 ขวบ ยืนสะพายกีตาร์ ร้องเพลงเปิดหมวกหวดเพลงร็อกหนัก ๆ ยาวนานวันละ 3-4 ชั่วโมงทุกเสาร์-อาทิตย์!

โฆษณา

แกบอกว่าเห็นครั้งแรกก็ทึ่งเลย! เด็กตัวแค่นี้แต่เป็นมืออาชีพมาก ๆ ในฐานะที่แกเคยเป็นทั้งนักดนตรีอาชีพและเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมานานกว่า 7 ปี แกพูดกับตัวเองเลยว่า “โอ้ว! เด็กคนนี้มีของว่ะ ระดับไปแข่ง America’s Got Talent ได้สบายๆ!”

จากนั้นแกเลยอาสาเข้าไปช่วยติวภาษาอังกฤษ ปรับจังหวะการออกเสียง (Cadence) ปรับตำแหน่งลิ้น คอยเคี่ยวกรำสำเนียงให้เนเน่

ในไลฟ์สดแกเล่าไปยิ้มไปว่า สมัยนั้นเนเน่โซโล่กีตาร์เพลง Bohemian Rhapsody กับ Metallica ได้แล้วนะ แต่เรื่องสำเนียงนี่แหละที่ต้องนั่งแกะกันทีละคำ ตอนแรกพูดด้วยกันไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ ต้องใช้ล่ามแปล!

พอคนเริ่มเปิดวาร์ปแล้วแห่ไปอวยแก ยกย่องว่าแกคือผู้สร้างสำเนียงระดับโลกให้เนเน่ Banana Man รีบยกมือห้ามแล้วบอกว่า “อย่ายกเครดิตให้ผมคนเดียว!” แกบอกเลยว่าความสำเร็จนี้ ต้องยกให้คุณครูสอนร้องเพลง (Vocal Coach) ครูสอนการแสดง โรงเรียนนานาชาติ และที่สำคัญที่สุดคือ “คุณพ่อคุณแม่ของเนเน่”

โฆษณา

แกบอกว่าให้ทายว่าแฟนคลับตัวยงที่สุดของเนเน่คือใคร แล้วแกก็เปิดภาพเฉลยขึ้นมา ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ คุณพ่อ ที่ยอมแบกลำโพง เซ็ตเครื่องเสียง และยืนกระโดดเต้นซัพพอร์ตลูกสาวอยู่หลังกล้องทุกโชว์ ส่วน คุณแม่ ก็คอยยืนขายเสื้อยืดคอยดูแลน้องชายอยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จนี้มันเกิดจากความรักของคนรอบข้างที่ร่วมมือกันดันเด็กคนนี้ต่างหาก

เขาบอกอีกว่า เคยกลับมาเยือนภูเก็ตอีกครั้ง และได้มีโอกาสไปชมการแสดงของน้องเนเน่ที่ตลาดนาคา แต่ล่าสุดคนดูเยอะมากจนต้องยืนต่อแถวฟัง และแกเตรียมจะปล่อยคลิปการแสดงที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน เพราะไปค้นเจอไฟล์วิดีโอเก่าช่วงงานปาร์ตี้ส่งลา (Going Away Party) เมื่อปี 2022 ซึ่งครอบครัวของน้องเนเน่เคยมาเล่นดนตรีให้ และจะลงคลิปให้แฟน ๆ ได้ชมเร็ว ๆ นี้ แถมวางแผนจะกลับมาเมืองไทยอีกทีในช่วงหน้าฝนปีหน้า เพื่อมาฝึกค่ายมวย Bangtao MMA ที่ภูเก็ต”

เปิดใจ Banana Man ผู้สอนภาษา เนเน่ รอยัล จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่ตัวเต็งรอบไฟนอล AGT2026-1
ภาพจาก : FB หมอแล็บแพนด้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB หมอแล็บแพนด้า

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 12:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น &quot;รุ่นตอกบนโต๊ะ&quot; แรงโยกอาตมา

โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น “รุ่นตอกบนโต๊ะ” แรงโยกอาตมา

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ชาวเน็ตถกสนั่น “ทำบุญโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัด?” หลังหลวงพ่อโชติ ถูกจับ คดีเงิน 92 ล้าน

ถกสนั่น “ทำบุญโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัด?” ข่าวจับหลวงพ่อโชติ คดีเงิน 92 ล้าน

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569

เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569

“แก้วตา” ยื่นใบสมัครร่วม “พรรคเพื่อไทย” เดินหน้ายึดมั่นในประชาธิปไตย-ความเสมอภาค

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น &quot;รุ่นตอกบนโต๊ะ&quot; แรงโยกอาตมา ข่าว

โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น “รุ่นตอกบนโต๊ะ” แรงโยกอาตมา

21 วินาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตถกสนั่น “ทำบุญโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัด?” หลังหลวงพ่อโชติ ถูกจับ คดีเงิน 92 ล้าน ข่าว

ถกสนั่น “ทำบุญโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัด?” ข่าวจับหลวงพ่อโชติ คดีเงิน 92 ล้าน

44 วินาที ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” ยื่นใบสมัครร่วม “พรรคเพื่อไทย” เดินหน้ายึดมั่นในประชาธิปไตย-ความเสมอภาค

27 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! ค่ายดัง ประกาศปลดฟ้าผ่า นักแสดงหนุ่มวัยรุ่น แฟนคลับไม่ทันเตรียมใจ

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุขสมรวย” ขอโทษประชาชนดูคอนเสิร์ตกลางที่ประชุมสภา ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งหน้าที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มชายไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน ข่าวกีฬา

เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สั่งไม่ต้องเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย สั่งเลิกเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน แต่ต้องรับความจริงให้ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสงครามอิหร่านสิ้นสุด หลังเลือกตั้งกลางภาค เดือนพฤศจิกายน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตำนาน “เหรียญเหนือดวง” ฤทธานุภาพแรง ทำไมจึงโด่งดังในวงการพระเครื่อง ข่าว

เปิดตำนาน “เหรียญเหนือดวง” ฤทธานุภาพแรง สาเหตุดังมากในวงการพระเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา ลาสิกขาแล้ว เซ่นคลิปฉันสวาท-ฮุบเงินวัด 92 ล้าน ข่าว

ด่วน! หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดดัง ลาสิกขาแล้ว เซ่นคลิปฉันสวาท-ฮุบเงินวัด 92 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชาวเน็ตแห่ขุดภาพ “อนุทิน” ห้อยเหรียญเหนือดวง หลัง “หลวงพ่อโชติ” โดนรวบคาโต๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยววัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา ชมพระปรางค์โบราณริมเจ้าพระยา ท่องเที่ยว

เที่ยววัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา ชมพระปรางค์โบราณริมเจ้าพระยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยทุกนัด ฟุตบอล

ตารางแข่งฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยทุกนัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ Banana Man อีกหนึ่งจุดเริ่มต้น เนเน่ รอยัล จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่ตัวเต็งรอบไฟนอล AGT2026 บันเทิง

เปิดใจ Banana Man อีกหนึ่งจุดเริ่มต้น เนเน่ รอยัล จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่ตัวเต็งรอบไฟนอล AGT2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุทาหรณ์ หนุ่มวัย 25 โดนแมลงบินเข้าตา เชื้อรากินกระจกตาทะลุ เกือบบอดสนิท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุณยวีร์ คือใคร หญิงคนสนิทหลวงพ่ออติโชติ ถูกจับตามหมายอีกฉบับ คดีเงินวัด 92 ล้าน ข่าว

ปุณยวีร์ คือใคร สีกาคนสนิทหลวงพ่ออติโชติ ถูกจับตามหมายอีกฉบับ คดีเงินวัด 92 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ ถามเจ้าอาวาสวัดจ.อยุทธา หลังพลอดรักสีกา ข่าว

แพรรี่ ไพรวัลย์ ถามแรง เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา นัวสีกาคากุฏิ ไม่เมื่อยขาเหรอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วัดพุทไธศวรรย์ ประกาศปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราว ชี้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซานติ วอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ปฏิเสธตรวจเพศ ชวดแข่ง เอเชียนเกมส์ 2026 วอลเลย์บอล

ซานติ วอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ปฏิเสธตรวจเพศ ชวดแข่ง เอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ว่อนทั้งโซเชียล! คลิปวงจรปิดมัดตัว เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา เสพเมถุนสีกาคากุฏิ ข่าว

ว่อนทั้งโซเชียล! คลิปวงจรปิดมัดตัว เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา เสพเมถุนสีกาคากุฏิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิ” นำมวลชน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงทูตอิสราเอล จี้คุมเข้มพลเมืองชาติตนเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉสัมพันธ์ลับยูทูบเบอร์ดัง ยอมไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายงัดหลักฐานโต้ บันเทิง

สาวแฉ ยูทูบเบอร์ดัง ยอมคบไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายโต้กลับแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายอาร์ม โต้ ทนายไข่มุก ไม่เคยพูดว่า “ยัต” ไม่แบ่ง หลังคุยโหนกระแส ไร้ข้อยุติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาว “อุเทนถวาย-ปทุมวัน” ขีดเส้น 90 วัน ย้ายพื้นที่สองสถาบัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button