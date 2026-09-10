เปิดใจ Banana Man อีกหนึ่งจุดเริ่มต้น เนเน่ รอยัล จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่ตัวเต็งรอบไฟนอล AGT2026
เปิดใจ Banana Man อดีตครูสอนภาษาอังกฤษ-นักดนตรี ผู้เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นความสำเร็จของ เนเน่ รอยัล จาก ด.ญ. 9 ขวบ ร้องเพลงเปิดหมวก สู่ตัวเต็งรอบไฟนอล AGT2026
นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ สำหรับ เนเน่ รอยัล เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ที่โด่งดังไกลไปทั่วโลก กับความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลงของเธอ ที่ทำให้เธอคว้า Golden Buzzer ตีตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลของเวทีประกวด America’s Got Talent 2026 (AGT 2026) ได้สำเร็จ
ล่าสุดเพจ หมอแล็บแพนด้า ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของชายชาวผิวสีคนหนึ่งซึ่งปรากฎตัวอยู่ในคลิปของน้องเนเน่สมัย 9 ขวบ ชายคนนี้กำลังนั่งสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับเนเน่ จนชาวเน็ตหลายคนพยายามตามหาตัวเขา เพื่อจะบอกให้เขารู้ว่า เขาคือผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสอนน้องเรื่องการออกเสียงจนปัจจุบันเนเน่กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่กำลังดังในระดับโลกแล้ว
กระทั่งชาวเน็ตตามสืบค้นจนเจอตัว และคอมเมนต์รบเร้าให้เขาออกมาเล่าเรื่องราวของ เนเน่ ในวัย 9 ขวบให้ฟังหน่อย จนเจ้าตัวทนกระแสไม่ไหวต้องออกมาไลฟ์เฉลยความเป็นมาทุกเรื่อง โดยเรียกตัวเองว่า “Banana Man”
“ตอนนี้ชาวเน็ตจากหลายประเทศทั่วโลก กำลังตามติดชีวิตน้องเนเน่ ไปดูได้เลยครับ ในยูทูบคนทำคลิปรีแอ็คชั่นของน้องกันเยอะมากกกก แล้วมันมีอยู่คลิปนึงที่คนไปขุด เป็นคลิปเนเน่ตอน 9 ขวบ ตัวเล็ก ๆ นั่งซ้อมร้องเพลงภาษาอังกฤษแบบจริงจัง มีฝรั่งคนนึงนั่งเฝ้า คอยจี้ คอยแก้การออกเสียงทีละคำ จนแฟนคลับทั่วโลกถึงกับต้องเปิดวาร์ปตามหาว่า “เฮ้ย! ชายเบื้องหลังคนนี้คือใครวะเนี่ย?” แล้วชายคนนี้จะรู้ตัวมั้ยว่าเค้ากำลังสอนซุปเปอร์สตาร์ที่กำลังดังในตอนนี้
ล่าสุดเจอแล้วครับ! ชาวเน็ตตามจนเจอ แล้วช่วยกันคอมเมนต์รบเร้าให้ชายคนนี้เล่าเรื่องราวของเด็กหญิงเนเน่ให้ฟัง จนเจ้าตัวทนกระแสไม่ไหว ต้องออกมาไลฟ์สดเฉลยทุกอย่าง
ชายคนนี้แกเรียกตัวเองว่า “Banana Man” ครับ ย้อนกลับไปปี 2022 แกเป็นนักดนตรีอเมริกันที่มาใช้ชีวิตอยู่ภูเก็ต เดินเที่ยวตลาดนาคาอยู่ดี ๆ ก็ไปสะดุดตากับเด็กผู้หญิงอายุ 8-9 ขวบ ยืนสะพายกีตาร์ ร้องเพลงเปิดหมวกหวดเพลงร็อกหนัก ๆ ยาวนานวันละ 3-4 ชั่วโมงทุกเสาร์-อาทิตย์!
แกบอกว่าเห็นครั้งแรกก็ทึ่งเลย! เด็กตัวแค่นี้แต่เป็นมืออาชีพมาก ๆ ในฐานะที่แกเคยเป็นทั้งนักดนตรีอาชีพและเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมานานกว่า 7 ปี แกพูดกับตัวเองเลยว่า “โอ้ว! เด็กคนนี้มีของว่ะ ระดับไปแข่ง America’s Got Talent ได้สบายๆ!”
จากนั้นแกเลยอาสาเข้าไปช่วยติวภาษาอังกฤษ ปรับจังหวะการออกเสียง (Cadence) ปรับตำแหน่งลิ้น คอยเคี่ยวกรำสำเนียงให้เนเน่
ในไลฟ์สดแกเล่าไปยิ้มไปว่า สมัยนั้นเนเน่โซโล่กีตาร์เพลง Bohemian Rhapsody กับ Metallica ได้แล้วนะ แต่เรื่องสำเนียงนี่แหละที่ต้องนั่งแกะกันทีละคำ ตอนแรกพูดด้วยกันไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ ต้องใช้ล่ามแปล!
พอคนเริ่มเปิดวาร์ปแล้วแห่ไปอวยแก ยกย่องว่าแกคือผู้สร้างสำเนียงระดับโลกให้เนเน่ Banana Man รีบยกมือห้ามแล้วบอกว่า “อย่ายกเครดิตให้ผมคนเดียว!” แกบอกเลยว่าความสำเร็จนี้ ต้องยกให้คุณครูสอนร้องเพลง (Vocal Coach) ครูสอนการแสดง โรงเรียนนานาชาติ และที่สำคัญที่สุดคือ “คุณพ่อคุณแม่ของเนเน่”
แกบอกว่าให้ทายว่าแฟนคลับตัวยงที่สุดของเนเน่คือใคร แล้วแกก็เปิดภาพเฉลยขึ้นมา ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ คุณพ่อ ที่ยอมแบกลำโพง เซ็ตเครื่องเสียง และยืนกระโดดเต้นซัพพอร์ตลูกสาวอยู่หลังกล้องทุกโชว์ ส่วน คุณแม่ ก็คอยยืนขายเสื้อยืดคอยดูแลน้องชายอยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จนี้มันเกิดจากความรักของคนรอบข้างที่ร่วมมือกันดันเด็กคนนี้ต่างหาก
เขาบอกอีกว่า เคยกลับมาเยือนภูเก็ตอีกครั้ง และได้มีโอกาสไปชมการแสดงของน้องเนเน่ที่ตลาดนาคา แต่ล่าสุดคนดูเยอะมากจนต้องยืนต่อแถวฟัง และแกเตรียมจะปล่อยคลิปการแสดงที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน เพราะไปค้นเจอไฟล์วิดีโอเก่าช่วงงานปาร์ตี้ส่งลา (Going Away Party) เมื่อปี 2022 ซึ่งครอบครัวของน้องเนเน่เคยมาเล่นดนตรีให้ และจะลงคลิปให้แฟน ๆ ได้ชมเร็ว ๆ นี้ แถมวางแผนจะกลับมาเมืองไทยอีกทีในช่วงหน้าฝนปีหน้า เพื่อมาฝึกค่ายมวย Bangtao MMA ที่ภูเก็ต”
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อ้างอิงจาก : FB หมอแล็บแพนด้า