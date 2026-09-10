ซานติ วอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ปฏิเสธตรวจเพศ ชวดแข่ง เอเชียนเกมส์ 2026
จูไนดา ซานติ เจ้าของรางวัล MVP โปรลีกา 2025 หลุดรายชื่อวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ชุดเอเชียนเกมส์ 2026 หลังไม่ยอมตรวจเพศ
จูไนดา ซานติ ดาวรุ่งวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย เตรียมพลาดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังไม่มีชื่ออยู่ในทีมชาติอินโดนีเซียชุดเตรียมลุยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย ท่ามกลางข้อสงสัยของแฟนลูกยางว่าเหตุใดเจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือ MVP โปรลีกา 2025 จึงหายไปจากทีมชาติ
สื่ออินโดนีเซียรายงาน อ้างคำให้สัมภาษณ์ของ ลูดรี มาสไปเตลลา รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลงานของสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซีย หรือ PBVSI ว่า ปัญหาหลักของซานติคือยังไม่ยอมเข้ารับการตรวจคุณสมบัติเพศตามข้อกำหนดสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติของ FIVB
ทั้งนี้ การตรวจไม่ได้เจาะจงเฉพาะซานติ แต่นักกีฬาหญิงทุกคนที่ต้องการลงแข่งขันในรายการภายใต้ FIVB และสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หรือ AVC ต้องส่งผลตรวจตามข้อบังคับ
PBVSI ยืนยันว่าไม่ได้ลงโทษหรือสั่งพักการแข่งขันซานติ แต่เมื่อยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจ สมาคมจึงไม่สามารถใส่ชื่อเธอในทีมชาติชุดแข่งขันระดับนานาชาติได้
ฝ่ายพัฒนาทีมชาติอินโดนีเซียพยายามพูดคุยกับซานติเป็นการส่วนตัว เนื่องจากมองว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพและความเป็นส่วนตัวของนักกีฬาโดยตรง
PBVSI ยังให้นักจิตวิทยาเข้ามาช่วยดูแล พร้อมเสนอพาซานติไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจอินโดนีเซีย แต่ลูดรีกล่าวว่า นักกีฬายังไม่พร้อมเข้ารับการตรวจ
สมาคมยังมองซานติเป็นกำลังสำคัญของวงการวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย และต้องการให้เธอกลับมาติดทีมชาติ อย่างไรก็ตาม PBVSI ไม่สามารถรับรองสิทธิ์ลงแข่งขันให้เธอได้ หากยังไม่มีผลตรวจตามข้อกำหนด
หลังคำให้สัมภาษณ์ของ PBVSI กลายเป็นข่าว ซานติโพสต์ภาพผลตรวจ MRI และภาพอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าขวาผ่านบัญชี TikTok พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “Keep strong” โพสต์ดังกล่าวเหมือนต้องการชี้แจงว่าอาการบาดเจ็บที่เข่าคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอหายจากสนาม
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าซานติประสบปัญหาบาดเจ็บและห่างจากการแข่งขันเป็นเวลานาน ขณะที่ PBVSI ยอมรับว่าอาการบาดเจ็บอาจเป็นส่วนหนึ่งของการหายไปจากทีม แต่ข้อจำกัดสำคัญสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติยังคงเป็นเรื่องผลตรวจตามระเบียบ
ตรวจยีน SRY คืออะไร ทำไมนักกีฬาต้องตรวจ
ข้อบังคับการแข่งขันของ FIVB ปี 2026 กำหนดให้สหพันธ์วอลเลย์บอลของแต่ละประเทศส่งผลตรวจยีน SRY ของนักกีฬาที่ต้องการลงแข่งขันในนามทีมชาติ โดยเริ่มใช้กับฤดูกาลทีมชาติปี 2026
ยีน SRY มักอยู่บนโครโมโซม Y การตรวจนี้ใช้สำหรับพิจารณาคุณสมบัติในการลงแข่งขันประเภทชายหรือหญิงตามกติกากีฬา ไม่ใช่การประเมินอัตลักษณ์ทางเพศหรือคุณค่าความเป็นคนของนักกีฬา
สหพันธ์ของแต่ละประเทศต้องส่งผลจากห้องปฏิบัติการที่ FIVB หรือสมาพันธ์ระดับทวีปรับรอง หากไม่มีผลตรวจ นักกีฬาจะยังไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในประเภทนั้น จนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดครบถ้วน
กติกานี้ครอบคลุมการแข่งขันของ FIVB สมาพันธ์ระดับทวีป และองค์กรระดับภูมิภาคภายใต้ FIVB ส่วนการแข่งขันลีกภายในประเทศให้แต่ละสหพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์ของตัวเอง
จาก MVP อายุน้อย สู่การหายจากทีมชาติ
ประวัติ จูไนดา ซานติ เกิดวันที่ 12 สิงหาคม 2007 ปัจจุบันอายุ 19 ปี เล่นตำแหน่งหัวเสา สูง 177 เซนติเมตร ตามข้อมูลในโปรไฟล์ของ Volleyball World
เธอแจ้งเกิดเต็มตัวกับจาการ์ตา เปอร์ตามินา เอนดูโร ในการแข่งขันโปรลีกา 2025 โดยช่วยทีมเอาชนะจาการ์ตา ป็อปซิโว โปลวาน 3-0 เซต ในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมทำคนเดียว 14 คะแนน
ผลงานตลอดฤดูกาลทำให้ซานติคว้ารางวัล MVP ขณะอายุเพียง 17 ปี และกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในประวัติศาสตร์โปรลีกาอินโดนีเซีย
หลังจากนั้นซานติติดทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 21 ปีชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองสุราบายา ทำคะแนนรวม 112 คะแนนจากการแข่งขัน 8 นัด และเป็นหนึ่งในผู้เล่นเกมรุกตัวหลักของเจ้าภาพ
อย่างไรก็ตาม รายชื่อทีมชาติหญิงอินโดนีเซีย 12 คนสำหรับเก็บตัวเตรียมเอเชียนเกมส์ 2026 ซึ่ง PBVSI ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน ไม่มีชื่อของซานติอยู่ในทีม โดยอินโดนีเซียอยู่กลุ่มเอร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นและเนปาล
อนาคตในทีมชาติของดาวรุ่งวัย 19 ปีจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าตัวว่าจะเข้ารับการตรวจตามกติกาหรือไม่ ขณะที่ PBVSI ยังเปิดทางให้เธอกลับมา หากดำเนินการตามขั้นตอนและผ่านเกณฑ์สำหรับการแข่งขันประเภทหญิง