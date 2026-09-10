แพรรี่ ไพรวัลย์ ถามแรง เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา นัวสีกาคากุฏิ ไม่เมื่อยขาเหรอ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:59 น.
แพรรี่ ไพรวัลย์ ถามเจ้าอาวาสวัดจ.อยุทธา หลังพลอดรักสีกา

แพรรี่ ไพรวัลย์ ฟาดเดือด เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา พลอดรัก-นัวสีกาคากุฏิ โพสต์ถามไม่เมื่อยขาเหรอ ลั่น ตนเป็นฆราวาสยังไม่เคยทำ

จากกรณี ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำกำลังเข้าจับกุม พระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และ น.ส.ปุณยวีร์ฯ อายุ 47 ปี สีกาคนสนิท หลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตน และนำเงินมอบให้สีกาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่น พบความเสียหายกว่า 92 ล้านบาท

หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร ถูกจับกุมในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ฯ, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ/ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตฯ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติ/ละเว้นโดยมิชอบ และสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน

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ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์ถามเจ้าอาวาสคนดัง หลังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ระบุว่า “เอาท่ายากกว่าดิฉันอีก ขนาดดิฉันเป็นฆราวาส ดิฉันยังไม่เคยปีนโต๊ะเอากับใครเลย ท่านไม่เมื่อยขาเหรอคะ”

แพรรี่ ไพรวัลย์ ถาม หลวงพ่ออติโชติ หลังนัวสีกาในกุฏิ เจอคดีเบียดบังเงินวัด
ภาพจาก Facebook : ไพรวัลย์ วรรณบุตร
พระวชิรญาณ วิ. ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง
ข้อมูลจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก Facebook : ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ข้อมูลจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:59 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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