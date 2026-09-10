แพรรี่ ไพรวัลย์ ถามแรง เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา นัวสีกาคากุฏิ ไม่เมื่อยขาเหรอ
แพรรี่ ไพรวัลย์ ฟาดเดือด เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา พลอดรัก-นัวสีกาคากุฏิ โพสต์ถามไม่เมื่อยขาเหรอ ลั่น ตนเป็นฆราวาสยังไม่เคยทำ
จากกรณี ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำกำลังเข้าจับกุม พระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และ น.ส.ปุณยวีร์ฯ อายุ 47 ปี สีกาคนสนิท หลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตน และนำเงินมอบให้สีกาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่น พบความเสียหายกว่า 92 ล้านบาท
หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร ถูกจับกุมในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ฯ, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ/ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตฯ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติ/ละเว้นโดยมิชอบ และสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์ถามเจ้าอาวาสคนดัง หลังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ระบุว่า “เอาท่ายากกว่าดิฉันอีก ขนาดดิฉันเป็นฆราวาส ดิฉันยังไม่เคยปีนโต๊ะเอากับใครเลย ท่านไม่เมื่อยขาเหรอคะ”
ข้อมูลจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
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