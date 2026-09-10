ว่อนทั้งโซเชียล! คลิปวงจรปิดมัดตัว เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา เสพเมถุนสีกาคากุฏิ
ว่อนทั้งโซเชียล! คลิปวงจรปิดมัดตัว เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา เสพเมถุนสีกาคากุฏิ ก่อนถูกจับกุม คดีเบียดบังเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นำกำลังเข้าจับกุมเจ้าอาวาสวัดชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมสีกาคนสนิท หลังพบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัดเป็นของตน และมีการนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่น มูลค่าความเสียหายกว่า 92 ล้านบาท
หลังจากนั้น ในโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอที่บันทึกผ่านกล้องวงจรปิด ขณะเจ้าอาวาสรายดังกล่าวกำลังมีสัมพันธ์กับสีกาคนสนิทในกุฏิ จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก พร้อมกับแชร์ต่ออย่างแพร่หลาย
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ทั้งนี้ ลังจากจับกุมทั้งเจ้าอาวาสและสีกาคนสนิท เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนี้นำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กองปราบปรามต่อไป
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