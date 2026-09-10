รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาว “อุเทนถวาย-ปทุมวัน” ขีดเส้น 90 วัน ย้ายพื้นที่สองสถาบัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:12 น.

รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาว “อุเทนถวาย-ปทุมวัน” ขีดเส้น 90 วัน ย้ายพื้นที่สองสถาบัน ปิดชนวนความขัดแย้ง ลดปัญหาทะเลาะวิวาท

ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกคำสั่งที่ 120/2569 บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เขตพื้นที่อุเทนถวาย) และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของนักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว พร้อมแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่ยืดเยื้อมานานอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับคำสั่งดังกล่าว กำหนดให้งดการจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่อุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นเวลา 90 วัน เพื่อจัดระเบียบความปลอดภัย แต่หากการเตรียมสถานที่แห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีความพร้อม และในช่วงระหว่างนี้ ให้ทั้งสองสถาบันปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเรียนของนักศึกษา โดยต้องรักษาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาอย่างครบถ้วน

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รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินการเป็นรายสถาบันว่า ในส่วนของอุเทนถวายให้ดำเนินการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่เรียนแห่งใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน เพื่อรองรับการย้ายพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันต้องจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในระยะยาวสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่ เพื่อรองรับการบริหารจัดการที่เป็นระบบในอนาคต และให้ทั้งสองสถาบันรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ทุกๆ 30 วัน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามแผนงาน

สำหรับคำสั่งเร่งด่วนนี้ เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม เมื่อเช้าวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา จนมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย และสร้างความวิตกกังวลแก่สังคมอย่างมาก ประกอบกับพื้นที่เขตอุเทนถวายยังอยู่ระหว่างข้อพิพาทการส่งมอบพื้นที่คืนแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นรัฐบาลจึงมุ่งแก้ไขสถานการณ์นี้ให้จบลงอย่างจริงจัง บังคับใช้กฎหมายและกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อคืนความปลอดภัยให้แก่สังคม ควบคู่กับการการศึกษาของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:12 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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