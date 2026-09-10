เปิดที่มาเงิน 92 ล้าน คดีหลวงพ่ออติโชติ ตำรวจพบใบอนุโมทนาบัตรกว่า 20 รายการ
กองปราบแกะเส้นเงินวัดพุทไธศวรรย์ หลังได้รับเบาะแสเบียดบังเงินวัด พบช่วงกว่า 2 ปี มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบมากกว่า 20 รายการ ความเสียหายรวมกว่า 92 ล้านบาท ก่อนรวบหลักฐานขอศาลออกหมายจับหลวงพ่ออติโชติ
เบื้องหลังตัวเลขความเสียหายกว่า 92 ล้านบาท ในคดีพระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มจากเบาะแสเรื่องการเบียดบังเงินวัดและความสัมพันธ์กับสีกาคนสนิท
ตำรวจกองปราบปรามได้รับข้อมูลว่า เงินของวัดถูกนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ก่อนส่งต่อให้หญิงคนสนิทเพื่อนำไปเปลี่ยนสภาพและอำพรางไว้ในชื่อบุคคลอื่น จึงลงพื้นที่สืบสวนทางลับและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
เมื่อไล่ตรวจช่วงเวลากว่า 2 ปี ตำรวจพบการออก ใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบมากกว่า 20 รายการ และระบุว่ามีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 92 ล้านบาท ก่อนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับ
ข้อมูลที่ตำรวจเปิดเผยยังไม่ได้แจกแจงว่าใบอนุโมทนาบัตรแต่ละรายการมีมูลค่าเท่าไร ออกให้ใคร หรือเงิน 92 ล้านบาทถูกนำออกจากวัดด้วยวิธีใดบ้าง จึงยังไม่ควรเรียกเอกสารเหล่านี้ว่าใบปลอม หรือสรุปว่าเป็นขบวนการโกงภาษี
อีกด้านของการสืบสวนพบความสัมพันธ์ระหว่างหลวงพ่ออติโชติกับสีกาคนสนิท ตำรวจระบุว่าเมื่อตรวจกล้องวงจรปิดภายในกุฏิ พบภาพทั้งคู่หยอกล้อกัน รวมถึงมีเพศสัมพันธ์กันภายในกุฏิ
ข้อมูลส่วนนี้ทำให้สีกาคนสนิทกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ตำรวจตรวจสอบควบคู่กับเส้นทางการเงิน หลังพบข้อกล่าวหาว่าเงินบางส่วนถูกส่งต่อให้นำไปแปลงสภาพและอำพรางทรัพย์สินในชื่อบุคคลอื่น
หลังรวบรวมหลักฐาน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ออกหมายจับเลขที่ 29/2569 ลงวันที่ 8 กันยายน 2569 ก่อนตำรวจเข้าจับหลวงพ่ออติโชติภายในกุฏิ เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. วันที่ 10 กันยายน
หลวงพ่ออติโชติถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ และสมคบรวมถึงร่วมกันฟอกเงิน โดยตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจค้น ขยายผลเส้นทางทรัพย์สิน และสอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
จึงสรุปได้ว่าตัวเลขจำนวนเงิน 92 ล้านบาท ที่ปรากฏในคดีขณะนี้ คือยอดความเสียหายที่ตำรวจระบุหลังตรวจสอบพฤติการณ์ย้อนหลัง ซึ่งพบใบอนุโมทนาบัตรที่ออกในนามวัดโดยมิชอบกว่า 20 รายการประกอบอยู่ในสำนวน
ส่วนรายละเอียดว่าเงินแต่ละก้อนถูกนำออกไปอย่างไร ยังต้องรอผลสอบสวนเพิ่มเติม
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- ข่าวสด: เปิดพฤติการณ์เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ คดีเงิน 92 ล้านบาท
- ไทยรัฐ: บุกจับหลวงพ่ออติโชติ ยักยอกเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท