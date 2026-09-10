ทนายอาร์ม โต้ ทนายไข่มุก ไม่เคยพูดว่า “ยัต” ไม่แบ่ง หลังคุยโหนกระแส ไร้ข้อยุติ
ทนายอาร์ม โต้กลับทนายไข่มุก ยืนยันไม่เคยพูดว่า “ยัต ชัยโสโร” จะไม่แบ่งเงิน พ้อถูกบิดเบือนคำพูด รอคำพิพากษาศาล 20 ต.ค. นี้
เมื่อวันที่ 9 กันายนยน 2569 ทนายอาร์ม หรือ นายศุภสิทธิ์ ศิริ ทนายความของ ยัต ชัยโสโร เคลื่อนไหวอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดคดีที่ต้าฟ้องยัตเกี่ยวกับหุ้นจะมีคำพิพากษาของศาลในวันที่ 20 ตุลาคม 2569
“ตามที่ได้มีการพูดคุยในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ซึ่งฝ่ายพี่ตาเสนอมานั้น ขณะนี้การเจรจาดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันภายในช่วงเวลานี้
สําหรับกรณีดังกล่าว ปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกฝ่ายเคารพกระบวนการทางศาล โดยเชื่อมั่นว่าศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่อํานวยความยุติธรรมจะเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวอย่างเหมาะสม
จึงเรียนแจ้งแฟนคลับของทั้งสองฝ่าย และผู้สื่อข่าว และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้ความสนใจต่อเรื่องดังกล่าวด้วยความเข้าใจและเคารพในกระบวนการยุติธรรม
นายศุภสิทธิ์ ศิริ ทนายความสํานักงานกฎหมายวงศกรณ์”
ต่อมา ทนายไข่มุก หรือ อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความประจำตัวของ ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ต่อจากข้อความของ ทนายอาร์ม ระบุว่า “วันนั้นพี่ยัตบอกว่าจะแบ่ง วันนี้พี่ยัตเปลี่ยนใจไม่เป็นไรค่ะ ทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่คดีแพ่งค่ะพี่ บอกแล้วไงว่าฝ่ายพี่เป็นผู้ถือเอกสารแพ้ก็ช่างมันค่ะ รอดูทนายไข่มุกหลังจากนี้นะคะ FC พี่อาร์มค่ะ”
ล่าสุด ทนายอาร์ม ออกมาโพสต์อีกครั้งผ่านเฟซบุ๊ก Attorney Arm Wongsakorn ชี้แจงว่า
“โดยปกติผมจะไม่ค่อยโพสต์ Facebook เพราะเหตุว่ามันโพสต์ไปแล้วมันจะกระทบกระทั่งคนรู้จักก็เลยเลือกไม่ค่อยลงดีกว่าแต่ต่อไปนี้คงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
ทั้งทั้งที่เมื่อวานนี้ผมไม่ได้พิมพ์สักคำเลยว่าพี่ยัตจะไม่แบ่ง ก็ไปบิดเบือนคำพูดให้ดูตลกตกใจว่า ไม่แบ่ง
ถ้าคุณไปดู story ให้ดีแล้วจับปิดให้ดีคุณจะเห็นอะไรหลายหลายอย่างสติสตังตั้งด้วยครับ บวกเงินไหลมาทองไหลมาครับ ไปไปมามารวยกว่าคนบริจาคและ”
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