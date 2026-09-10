ทนายอาร์ม โต้ ทนายไข่มุก ไม่เคยพูดว่า “ยัต” ไม่แบ่ง หลังคุยโหนกระแส ไร้ข้อยุติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:17 น.

ทนายอาร์ม โต้กลับทนายไข่มุก ยืนยันไม่เคยพูดว่า “ยัต ชัยโสโร” จะไม่แบ่งเงิน พ้อถูกบิดเบือนคำพูด รอคำพิพากษาศาล 20 ต.ค. นี้

เมื่อวันที่ 9 กันายนยน 2569 ทนายอาร์ม หรือ นายศุภสิทธิ์ ศิริ ทนายความของ ยัต ชัยโสโร เคลื่อนไหวอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดคดีที่ต้าฟ้องยัตเกี่ยวกับหุ้นจะมีคำพิพากษาของศาลในวันที่ 20 ตุลาคม 2569

“ตามที่ได้มีการพูดคุยในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ซึ่งฝ่ายพี่ตาเสนอมานั้น ขณะนี้การเจรจาดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันภายในช่วงเวลานี้

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สําหรับกรณีดังกล่าว ปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกฝ่ายเคารพกระบวนการทางศาล โดยเชื่อมั่นว่าศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่อํานวยความยุติธรรมจะเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวอย่างเหมาะสม

จึงเรียนแจ้งแฟนคลับของทั้งสองฝ่าย และผู้สื่อข่าว และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้ความสนใจต่อเรื่องดังกล่าวด้วยความเข้าใจและเคารพในกระบวนการยุติธรรม

นายศุภสิทธิ์ ศิริ ทนายความสํานักงานกฎหมายวงศกรณ์”

ทนายอาร์ม ยืนยันไม่ได้พิมพ์สักว่า ยัต ชัยโสโร จะไม่แบ่งเงิน
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn

ต่อมา ทนายไข่มุก หรือ อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความประจำตัวของ ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ต่อจากข้อความของ ทนายอาร์ม ระบุว่า “วันนั้นพี่ยัตบอกว่าจะแบ่ง วันนี้พี่ยัตเปลี่ยนใจไม่เป็นไรค่ะ ทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่คดีแพ่งค่ะพี่ บอกแล้วไงว่าฝ่ายพี่เป็นผู้ถือเอกสารแพ้ก็ช่างมันค่ะ รอดูทนายไข่มุกหลังจากนี้นะคะ FC พี่อาร์มค่ะ”

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ทนายไข่มุก เคลื่อนไหวหลัง ทนายอาร์ม อัปเดตคดี
ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

ล่าสุด ทนายอาร์ม ออกมาโพสต์อีกครั้งผ่านเฟซบุ๊ก Attorney Arm Wongsakorn ชี้แจงว่า

“โดยปกติผมจะไม่ค่อยโพสต์ Facebook เพราะเหตุว่ามันโพสต์ไปแล้วมันจะกระทบกระทั่งคนรู้จักก็เลยเลือกไม่ค่อยลงดีกว่าแต่ต่อไปนี้คงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิด

ทั้งทั้งที่เมื่อวานนี้ผมไม่ได้พิมพ์สักคำเลยว่าพี่ยัตจะไม่แบ่ง ก็ไปบิดเบือนคำพูดให้ดูตลกตกใจว่า ไม่แบ่ง

ถ้าคุณไปดู story ให้ดีแล้วจับปิดให้ดีคุณจะเห็นอะไรหลายหลายอย่างสติสตังตั้งด้วยครับ บวกเงินไหลมาทองไหลมาครับ ไปไปมามารวยกว่าคนบริจาคและ”

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ทนายอาร์ม อัปเดตคดีต้าฟ้องยัตเกี่ยวกับหุ้น
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn
ทนายอาร์ม ทนายของ ยัต ชัยโสโร
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn

ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:17 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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