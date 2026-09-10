นักวิจัยเตือน มีโอกาสมากกว่า 10% ในอนาคต AI ถูกพัฒนาจนสามารถฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์
นักวิจัยเตือน มีโอกาสมากกว่า 10% ในอนาคต AI ถูกพัฒนาจนกลายเป็นซุเปอร์ปัญญาประดิษฐ์ มีความสามารถฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์
เมื่อวันที่ 9 กันยายน สำนักข่าว BBC ได้รายงานถึงโพสต์ไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ หลังจากที่อีวาน ฮูบิงเจอร์ นักวิจัยประจำบริษัท Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังคล็อด ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชื่อดังได้ออกมาเตือนว่ามีโอกาสมากกว่าร้อยละ 10 ที่ AI จะฆ่าล้างบางมนุษย์
นายฮูบิงเจอร์ระบุว่า “AI อาจถึงขั้นทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้จริง ๆ! ส่วนตัวผมคิดว่าโอกาสที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นภายใน 10 ปีข้างหน้า มีมากกว่า 10% ผมเชื่อว่า Anthropic กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันเรื่องนี้ แต่ตอนนี้เรายัง ไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการทำให้ AI ที่ฉลาดเหนือมนุษย์มีเป้าหมายและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ และก็ยังไม่มีหลักประกันว่าเรากำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ”
ซึ่งนายฮูบิงเจอร์นั้นแสดงความเห็นบนโพสต์ของนายเจค็อบ โคซอน อดีตพนักงานของ Anthropic ที่กล่าวเตือนเรื่องนี้เช่นกัน โดยนายโคซอนให้เหตุผลว่าทั้ง OpenAI และ Anthropic ต่างทำการพัฒนา AI กันอย่างต่อเนื่อง และอาจจะทำให้เกิดซุเปอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจจะแฮ็คข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเอง พร้อมชี้วาทั้งสองบริษัททำงานกันอย่างไร้ความรับผิดชอบกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
ทั้งนี้ทั้งสองไม่ได้ให้เหตุผลแต่อย่างใดว่า AI อาจจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไร เบื้องต้นทางสำนักข่าว BBC ได้ติดต่อ OpenAI แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมาแต่อย่างใด
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