“เจ๊รวย” แจงปมดูคอนเสิร์ต “อัสนี-วสันต์” กลางประชุม แค่ให้เพื่อน สส. สอนวิธีดูย้อนหลัง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 10:38 น.

เจ๊รวย สุขสมรวย แจงปมดูคอนเสิร์ต “อัสนี-วสันต์” กลางประชุม แค่ให้เพื่อน สส. สอนวิธีดูย้อนหลัง เพราะกดคอนเสิร์ตบัตรไม่ทัน

จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบ สังเกตเห็น นางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดแท็บเล็ตชมคอนเสิร์ตของ “อัสนี-วสันต์” ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท วาระที่ 2 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานการประชุม

โดยผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบระบุว่าเสียงคอนเสิร์ตนั้นดังพอที่กลุ่มผู้สื่อข่าวที่อยู่บริเวณชั้นลอย ซึ่งเป็นพื้นที่ของสื่อมวลชน สามารถได้ยินเสียงของคอนเสิร์ตตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

โฆษณา

ล่าสุด รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าเหตุการณ์ ณ ตอนนั้นบ่นเสียดายกับ สส.เม้ง วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทยว่าซื้อบัตรคอนเสิร์ตอัสนี-วสันต์ ไว้แล้วไม่ได้ไปดู ซึ่ง สส.เม้ง บอกว่าตัวเองก็ซื้อไว้ไม่ได้ไปดูเหมือนกัน แต่เดี๋ยวสมัครดูย้อนหลังเอา ตนจึงถามว่าสมัครยังไง สส.เม้ง จึงลองสมัครให้ดู ณ ตอนนั้นเลย พอเข้าดูได้แล้ว ก็เห็นนันทิดา ขึ้นคอนเสิร์ตด้วย ตนจึงบ่นกับเพื่อนว่า “อ้าว นันทิดามาด้วย ยิ่งเสียดายเข้าไปใหญ่” จากนั้นก็ปิดแค่นั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 10:38 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569

เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569

ช็อก! ค่ายดัง ประกาศปลดฟ้าผ่า นักแสดงหนุ่มวัยรุ่น แฟนคลับไม่ทันเตรียมใจ

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มชายไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน

เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
หนุ่ม กรรชัย สั่งไม่ต้องเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน

หนุ่ม กรรชัย สั่งเลิกเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน แต่ต้องรับความจริงให้ได้

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” ยื่นใบสมัครร่วม “พรรคเพื่อไทย” เดินหน้ายึดมั่นในประชาธิปไตย-ความเสมอภาค

25 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! ค่ายดัง ประกาศปลดฟ้าผ่า นักแสดงหนุ่มวัยรุ่น แฟนคลับไม่ทันเตรียมใจ

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุขสมรวย” ขอโทษประชาชนดูคอนเสิร์ตกลางที่ประชุมสภา ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งหน้าที่

58 นาที ที่แล้ว
เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มชายไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน ข่าวกีฬา

เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สั่งไม่ต้องเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย สั่งเลิกเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน แต่ต้องรับความจริงให้ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสงครามอิหร่านสิ้นสุด หลังเลือกตั้งกลางภาค เดือนพฤศจิกายน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตำนาน “เหรียญเหนือดวง” ฤทธานุภาพแรง ทำไมจึงโด่งดังในวงการพระเครื่อง ข่าว

เปิดตำนาน “เหรียญเหนือดวง” ฤทธานุภาพแรง สาเหตุดังมากในวงการพระเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา ลาสิกขาแล้ว เซ่นคลิปฉันสวาท-ฮุบเงินวัด 92 ล้าน ข่าว

ด่วน! หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดดัง ลาสิกขาแล้ว เซ่นคลิปฉันสวาท-ฮุบเงินวัด 92 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชาวเน็ตแห่ขุดภาพ “อนุทิน” ห้อยเหรียญเหนือดวง หลัง “หลวงพ่อโชติ” โดนรวบคาโต๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยววัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา ชมพระปรางค์โบราณริมเจ้าพระยา ท่องเที่ยว

เที่ยววัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา ชมพระปรางค์โบราณริมเจ้าพระยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยทุกนัด ฟุตบอล

ตารางแข่งฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยทุกนัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ Banana Man อีกหนึ่งจุดเริ่มต้น เนเน่ รอยัล จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่ตัวเต็งรอบไฟนอล AGT2026 บันเทิง

เปิดใจ Banana Man อีกหนึ่งจุดเริ่มต้น เนเน่ รอยัล จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่ตัวเต็งรอบไฟนอล AGT2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุทาหรณ์ หนุ่มวัย 25 โดนแมลงบินเข้าตา เชื้อรากินกระจกตาทะลุ เกือบบอดสนิท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุณยวีร์ คือใคร หญิงคนสนิทหลวงพ่ออติโชติ ถูกจับตามหมายอีกฉบับ คดีเงินวัด 92 ล้าน ข่าว

ปุณยวีร์ คือใคร สีกาคนสนิทหลวงพ่ออติโชติ ถูกจับตามหมายอีกฉบับ คดีเงินวัด 92 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ ถามเจ้าอาวาสวัดจ.อยุทธา หลังพลอดรักสีกา ข่าว

แพรรี่ ไพรวัลย์ ถามแรง เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา นัวสีกาคากุฏิ ไม่เมื่อยขาเหรอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วัดพุทไธศวรรย์ ประกาศปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราว ชี้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซานติ วอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ปฏิเสธตรวจเพศ ชวดแข่ง เอเชียนเกมส์ 2026 วอลเลย์บอล

ซานติ วอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ปฏิเสธตรวจเพศ ชวดแข่ง เอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ว่อนทั้งโซเชียล! คลิปวงจรปิดมัดตัว เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา เสพเมถุนสีกาคากุฏิ ข่าว

ว่อนทั้งโซเชียล! คลิปวงจรปิดมัดตัว เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา เสพเมถุนสีกาคากุฏิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิ” นำมวลชน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงทูตอิสราเอล จี้คุมเข้มพลเมืองชาติตนเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉสัมพันธ์ลับยูทูบเบอร์ดัง ยอมไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายงัดหลักฐานโต้ บันเทิง

สาวแฉ ยูทูบเบอร์ดัง ยอมคบไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายโต้กลับแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายอาร์ม โต้ ทนายไข่มุก ไม่เคยพูดว่า “ยัต” ไม่แบ่ง หลังคุยโหนกระแส ไร้ข้อยุติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาว “อุเทนถวาย-ปทุมวัน” ขีดเส้น 90 วัน ย้ายพื้นที่สองสถาบัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดที่มาเงิน 92 ล้าน คดีหลวงพ่ออติโชติ ตำรวจพบใบอนุโมทนาบัตรกว่า 20 รายการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.อ๊ก ค้านฟรีซเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปี ชี้เสี่ยงคนเก่งไหลออกจากราชการ เศรษฐกิจ

ดร.อ๊ก ค้านฟรีซเงินเดือนข้าราชการ ชี้เสี่ยงคนเก่งสมองไหล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button