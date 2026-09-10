“เจ๊รวย” แจงปมดูคอนเสิร์ต “อัสนี-วสันต์” กลางประชุม แค่ให้เพื่อน สส. สอนวิธีดูย้อนหลัง
เจ๊รวย สุขสมรวย แจงปมดูคอนเสิร์ต “อัสนี-วสันต์” กลางประชุม แค่ให้เพื่อน สส. สอนวิธีดูย้อนหลัง เพราะกดคอนเสิร์ตบัตรไม่ทัน
จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบ สังเกตเห็น นางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดแท็บเล็ตชมคอนเสิร์ตของ “อัสนี-วสันต์” ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท วาระที่ 2 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานการประชุม
โดยผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบระบุว่าเสียงคอนเสิร์ตนั้นดังพอที่กลุ่มผู้สื่อข่าวที่อยู่บริเวณชั้นลอย ซึ่งเป็นพื้นที่ของสื่อมวลชน สามารถได้ยินเสียงของคอนเสิร์ตตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าเหตุการณ์ ณ ตอนนั้นบ่นเสียดายกับ สส.เม้ง วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทยว่าซื้อบัตรคอนเสิร์ตอัสนี-วสันต์ ไว้แล้วไม่ได้ไปดู ซึ่ง สส.เม้ง บอกว่าตัวเองก็ซื้อไว้ไม่ได้ไปดูเหมือนกัน แต่เดี๋ยวสมัครดูย้อนหลังเอา ตนจึงถามว่าสมัครยังไง สส.เม้ง จึงลองสมัครให้ดู ณ ตอนนั้นเลย พอเข้าดูได้แล้ว ก็เห็นนันทิดา ขึ้นคอนเสิร์ตด้วย ตนจึงบ่นกับเพื่อนว่า “อ้าว นันทิดามาด้วย ยิ่งเสียดายเข้าไปใหญ่” จากนั้นก็ปิดแค่นั้น
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