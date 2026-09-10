ดาวอินสตาแกรมฟินแลนด์วัย 27 เสียชีวิต หลังหมดสติก่อนดูดไขมัน
โอลิเวีย โอราส (Olivia Oras) อินฟลูเอนเซอร์ชาวฟินแลนด์วัย 27 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 หลังหมดสติระหว่างเตรียมเข้ารับการดูดไขมันที่คลินิกความงามในกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
โอลิเวียเดินทางไปยังคลินิก Plastic Surgery Center ในกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมเข้ารับการดูดไขมัน แต่ก่อนจะเริ่มหัตถการ เธอกลับหมดสติระหว่างการให้ยาชา
ทีมงานของคลินิกพยายามช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลในเครือ HUS แต่แพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ โอลิเวียเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กันยายน ขณะอายุ 27 ปี
หลังการเสียชีวิต พ่อและแม่ของเธอ เรย์โย และโยฮันนา โอราส ยื่นคำร้องให้ตำรวจตรวจสอบคลินิก โดยครอบครัวต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงก่อนที่ลูกสาวจะหมดสติ และมีความผิดพลาดในการดูแลหรือไม่
ตำรวจเฮลซิงกิรับคำร้องเมื่อวันที่ 6 กันยายน ก่อนเปิดการสอบสวนเบื้องต้นในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างร้ายแรง แต่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อผู้ต้องสงสัย
สามวันต่อมา ตำรวจเข้าตรวจสอบคลินิกที่โอลิเวียเข้ารับบริการ เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการสอบสวน ขณะเดียวกัน Yle รายงานว่า หนึ่งในประเด็นที่กำลังถูกตรวจสอบคือช่วงเวลาที่ใช้ก่อนนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่า การให้ยาชา การดูแลภายในคลินิก หรือการนำส่งโรงพยาบาล เป็นสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุ โอลิเวียเป็นที่รู้จักในฟินแลนด์มาตั้งแต่วัยรุ่น หลังมีผู้ติดตามบน Instagram หลักหมื่น ชีวิตของเธอยังเคยถูกนำไปถ่ายทอดในสารคดี The Perfect Selfie เมื่อปี 2017 ซึ่งเล่าถึงชีวิตของวัยรุ่นที่เติบโตขึ้นท่ามกลางชื่อเสียงบนโลกออนไลน์
ในช่วงหลัง เธอยังทำงานด้านธุรกิจ และก่อตั้ง Oras Respiratus องค์กรที่สนับสนุนการวิจัยโรคปอด
ตำรวจยังเดินหน้าสอบสวนคดีนี้ต่อ เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดหญิงสาววัย 27 ปีที่เดินทางไปคลินิกเพื่อทำหัตถการตามแผน จึงหมดสติและเสียชีวิตก่อนขั้นตอนการดูดไขมันจะเริ่มขึ้น
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Yle: ตำรวจเปิดสอบสวนการเสียชีวิตของ Olivia Oras
- Yle: เปิดข้อมูลคลินิก Plastic Surgery Center ที่เกี่ยวข้องกับคดี
- Yle: รายงานล่าสุดเรื่องการนำ Olivia Oras ส่งโรงพยาบาล