“เจ้เล้ง” เคลียร์เอง ลูกค้าโวยวาย ขอคืนเงิน ไม่ให้ตรวจใบเสร็จ บอกไม่คุยคนระดับล่าง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:00 น.
"เจ้เล้ง" เคลียร์เอง หลังลูกค้าโวย ขอคืนเงิน ไม่ยอมให้พนักงานตรวจใบเสร็จ

“เจ้เล้ง” เคลียร์เอง ลูกค้าโวยวาย ขอคืนเงิน ไม่ให้ตรวจใบเสร็จ บอกไม่คุยคนระดับล่าง ลั่นเกะกะร้าน พร้อมฝากข้อคิดควรให้เกียรติพนักงาน

เพจเฟซบุ๊ก ร้านเจ้เล้ง ranjaeleng โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ “เจ้เล้ง” เจ้าของร้านขายปลีกชื่อดัง “เจ้เล้ง ดอนเมือง” เข้าเจรจากับลูกค้ารายหนึ่งที่ต้องการขอคืนสินค้า โดยลูกค้ามีใบเสร็จรับเงินแต่ไม่ยอมให้พนักงานนำใบเสร็จไปตรวจสอบ ต้องการให้โอนเงินคืนทันที จนเกิดการโต้เถียงกันอย่างหนัก โดยลูกค้าไม่ยอมพูดคุยกับทั้งพนักงานและผู้จัดการ ยืนยันขอพูดคุยกับเจ้เล้งเท่านั้น

กระทั่งเจ้เล้งตัดสินใจเดินมาพูดคุยกับลูกค้าด้วยตัวเอง พร้อมอธิบายด้วยน้ำเสียงใจเย็นว่า พนักงานจำเป็นต้องทำตามระบบบัญชีของร้าน หากยอมให้พนักงานดำเนินการตั้งแต่ต้นก็คงได้รับเงินคืนไปแล้ว เพียงแต่เงินต้องเข้าบัญชีของบริษัทก่อน เพื่อให้บริษัทตรวจสอบว่าใบเสร็จถูกต้องหรือไม่ พร้อมชี้แจงว่าการคืนเงินภายใน 5-10 นาทีนั้นเป็นไปไม่ได้

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เมื่อลูกค้าแสดงความกังวลว่าจะต้องรอเงินคืนนานจนถึงช่วงเย็น เจ้เล้งกล่าวว่า “ไม่หรอกค่ะ ไม่เอาคุณไว้หรอกค่ะ เกะกะร้านค่ะ ไม่เอาไว้แน่นอนค่ะ” พร้อมยืนยันว่าจะต้องคืนเงินให้อยู่แล้ว ก่อนให้พนักงานดำเนินการคืนสินค้าตามขั้นตอนของร้านต่อไป

เจ้เล้ง ดอนเมือง ยืนอธิบายระบบการคืนเงินให้กับลูกค้าภายในร้าน
FB/ ร้านเจ้เล้ง ranjaeleng

เจ้เล้งยังอธิบายวิธีการคืนสินค้าเพิ่มเติมว่า พนักงานจำเป็นต้องประสานกับฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากในช่วงนี้มีมิจฉาชีพเป็นจำนวนมาก และการนำเงินส่วนตัวของพนักงานมาคืนให้ลูกค้าก่อนก็เป็นไปไม่ได้ จำเป็นต้องนำเงินจากบริษัทมาคืนแทน ซึ่งต้องใช้เวลารอประมาณ 10-30 นาที เนื่องจากต้องดำเนินการเคลียร์ข้อมูลกับกรมสรรพากร เพราะมีการส่งยอดขายไปแล้วก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ เจ้เล้งยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ควรให้โอกาสและให้เกียรติพนักงานขาย เพราะเป็นอาชีพที่พวกเขาเลือกทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายจนถึงขั้นที่จะรับไม่ได้ พร้อมระบุว่าหากทุกคนสามารถเลือกเกิดได้ ก็คงอยากเป็นคนรวยกันทุกคน โดยไม่ต้องเหนื่อยทำงานทุกวัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 11:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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