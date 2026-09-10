“เจ้เล้ง” เคลียร์เอง ลูกค้าโวยวาย ขอคืนเงิน ไม่ให้ตรวจใบเสร็จ บอกไม่คุยคนระดับล่าง
“เจ้เล้ง” เคลียร์เอง ลูกค้าโวยวาย ขอคืนเงิน ไม่ให้ตรวจใบเสร็จ บอกไม่คุยคนระดับล่าง ลั่นเกะกะร้าน พร้อมฝากข้อคิดควรให้เกียรติพนักงาน
เพจเฟซบุ๊ก ร้านเจ้เล้ง ranjaeleng โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ “เจ้เล้ง” เจ้าของร้านขายปลีกชื่อดัง “เจ้เล้ง ดอนเมือง” เข้าเจรจากับลูกค้ารายหนึ่งที่ต้องการขอคืนสินค้า โดยลูกค้ามีใบเสร็จรับเงินแต่ไม่ยอมให้พนักงานนำใบเสร็จไปตรวจสอบ ต้องการให้โอนเงินคืนทันที จนเกิดการโต้เถียงกันอย่างหนัก โดยลูกค้าไม่ยอมพูดคุยกับทั้งพนักงานและผู้จัดการ ยืนยันขอพูดคุยกับเจ้เล้งเท่านั้น
กระทั่งเจ้เล้งตัดสินใจเดินมาพูดคุยกับลูกค้าด้วยตัวเอง พร้อมอธิบายด้วยน้ำเสียงใจเย็นว่า พนักงานจำเป็นต้องทำตามระบบบัญชีของร้าน หากยอมให้พนักงานดำเนินการตั้งแต่ต้นก็คงได้รับเงินคืนไปแล้ว เพียงแต่เงินต้องเข้าบัญชีของบริษัทก่อน เพื่อให้บริษัทตรวจสอบว่าใบเสร็จถูกต้องหรือไม่ พร้อมชี้แจงว่าการคืนเงินภายใน 5-10 นาทีนั้นเป็นไปไม่ได้
เมื่อลูกค้าแสดงความกังวลว่าจะต้องรอเงินคืนนานจนถึงช่วงเย็น เจ้เล้งกล่าวว่า “ไม่หรอกค่ะ ไม่เอาคุณไว้หรอกค่ะ เกะกะร้านค่ะ ไม่เอาไว้แน่นอนค่ะ” พร้อมยืนยันว่าจะต้องคืนเงินให้อยู่แล้ว ก่อนให้พนักงานดำเนินการคืนสินค้าตามขั้นตอนของร้านต่อไป
เจ้เล้งยังอธิบายวิธีการคืนสินค้าเพิ่มเติมว่า พนักงานจำเป็นต้องประสานกับฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากในช่วงนี้มีมิจฉาชีพเป็นจำนวนมาก และการนำเงินส่วนตัวของพนักงานมาคืนให้ลูกค้าก่อนก็เป็นไปไม่ได้ จำเป็นต้องนำเงินจากบริษัทมาคืนแทน ซึ่งต้องใช้เวลารอประมาณ 10-30 นาที เนื่องจากต้องดำเนินการเคลียร์ข้อมูลกับกรมสรรพากร เพราะมีการส่งยอดขายไปแล้วก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ เจ้เล้งยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ควรให้โอกาสและให้เกียรติพนักงานขาย เพราะเป็นอาชีพที่พวกเขาเลือกทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายจนถึงขั้นที่จะรับไม่ได้ พร้อมระบุว่าหากทุกคนสามารถเลือกเกิดได้ ก็คงอยากเป็นคนรวยกันทุกคน โดยไม่ต้องเหนื่อยทำงานทุกวัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่รอด! เจ้เล้ง ไล่ออกแล้ว พนง.หนุ่มเตะแมวปลิว ล่าสุดถูกนำตัวขึ้นศาล
- เจ้เล้ง เผย ก่อนตายทำบุญแจกเงินวันละล้าน เล่าวันโดนทัก-เลิกกินสิ่งนี้แล้วจะรวย
- ดราม่า “เจ้เล้ง ดอนเมือง” เล่ารวยไวเพราะขายของขโมย ลูกหนี้เป็น 1,000 ทำคนในสนามบินสะเทือนแรง