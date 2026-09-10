สาวแฉ ยูทูบเบอร์ดัง ยอมคบไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายโต้กลับแล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 13:30 น.
สาวแฉสัมพันธ์ลับยูทูบเบอร์ดัง ยอมไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายงัดหลักฐานโต้

สาวช้ำใจ โพสต์แฉสัมพันธ์ลับ ยูทูบเบอร์ดัง ยอมไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายหนีไปเปิดตัวแฟนใหม่ ล่าสุดฝ่ายชายงัดหลักฐานโต้กลับ

ดูเหมือนว่าโลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับประเด็นนี้กันเป็นพิเศษ เมื่อมีสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์เล่าความสัมพันธ์ลับ ๆ แสนเจ็บปวดกับอดีตแฟนหนุ่มดีกรียูทูบเบอร์ชื่อดัง โดยเธอเปิดเผยว่า

“คบกับยูทูบเบอร์หนุ่มมาเกือบ 4 ปี แต่ฝ่ายชายไม่เคยให้สถานะหรือเปิดตัวออกสื่อ เพราะอ้างเหตุผลเรื่องงาน ซึ่งเธอก็ยอมรับเงื่อนไขนี้แต่โดยดี ตลอดเวลาที่คบกัน เธอต้องเป็นฝ่ายยอมเสียสละ เช่น ฝ่ายชายบ่นเหนื่อยไม่อยากขับรถ เธอต้องเรียกรถนั่งไปหาทุกอาทิตย์ หรือเวลาฝ่ายชายถ่ายงานคอนเทนต์ในรถ เธอก็ต้องคอยหลบซ่อนตัวเพื่อไม่ให้เข้ากล้อง

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เวลามีปัญหาเรื่องความเชื่อใจ เช่น ฝ่ายชายไปดื่มแล้วสัญญาว่าจะกลับตีสอง แต่หายไปจนถึงสิบโมงเช้าปล่อยให้เธอเป็นห่วงจนไม่ได้นอน หรือการที่ฝ่ายชายกดไลก์รูปผู้หญิงทรงโตในไอจี (ซึ่งตรงข้ามกับเธอ) พอเธอถามก็อ้างว่ามือลั่น เธอไม่พอใจแต่ก็ต้องยอมปล่อยผ่าน

นอกจากนั้นยังมีวีรกรรมของฝ่ายชาย ที่เรียกให้เธอไปหาที่ร้านเพราะตัวเองแฮงก์หนัก แต่พอเธอไปถึงเขากลับเมาหลับไปแล้ว ปล่อยให้เธอต้องรออยู่หน้าบ้านมืด ๆ นานหลายชั่วโมง ซึ่งเธอก็ยังคงให้อภัย”

สาวคนดังกล่าวเล่าถึงจุดแตกหักของความสัมพันธ์ในความลับนี้ว่า “เธอและยูทูบเบอร์หนุ่มเริ่มทะเลาะกันและห่างกันไปโดยไม่ได้เคลียร์ให้ชัดเจน แต่หลังจากเลิกกันไม่ถึง 4 เดือน ฝ่ายชายกลับเปิดตัวแฟนใหม่ที่ตรงสเปกเป๊ะ ๆ ซึ่งเป็นไทป์เดียวกับผู้หญิงที่ฝ่ายชายกดตามและกดไลก์ในอินสตาแกรม ยูทูบเบอร์หนุ่มโพสต์ภาพคู่ คลิปคู่ลงในทุกช่องทางโซเชียล รวมถึงในงานของเขาด้วย โดยที่แฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความยินดี ไม่ได้มีใครแอนตี้ หรือผู้ติดตามลดลงเลยในวันที่เปิดตัวมีแฟน ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาอ้างเอาไว้ในช่วงที่คบกับเธอโดยสิ้นเชิง และสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การที่ฝ่ายชายมีคนใหม่ แต่เป็นการที่เธอถูกกระทำเหมือนกับว่าตลอด 4 ปีในความสัมพันธ์ที่เธอต้องอดทนเป็นคนไร้ตัวตนนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลย”

สาวแฉเคยคบยูทูบเบอร์ดัง ยอมไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายโต้กลับแล้ว-6

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หลังจากที่สาวคนดังกล่าวบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ในอดีตของเธอกับยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังจบ ชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาวิจารณ์ฝ่ายหญิงว่า เลิกกันแล้วเขามีคนใหม่ก็เป็นเรื่องปกติ ทำไมต้องเอาเรื่องมาโพสต์แฉทำลายอาชีพเขาด้วย หรือมองว่าเธอแค่อิจฉาและโกรธที่คนใหม่สวยตรงสเปกเขามากกว่า

ฝ่ายหญิงเข้ามาตอบกลับอย่างชัดเจนว่า “เธอไม่ได้มองว่าการมีแฟนใหม่เป็นเรื่องผิด แต่ถ้าฝ่ายชายไม่ได้ชอบหรือไม่อยากได้ความสัมพันธ์นี้จริง ๆ แล้วจะยื้อเวลาคบมาทำไมตั้ง 4 ปี ถ้าเลิกกันตั้งแต่ปีแรก เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น”

ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มเพื่อนและคนที่เข้าใจฝ่ายหญิง เข้ามาคอมเมนต์ฟาดฝ่ายชายว่า ตอนคบกันบอกเปิดตัวไม่ได้เพราะเป็นงาน แต่พอคบคนใหม่กลับเปิดตัวออกสื่อได้ทันที มองว่าฝ่ายชายทำตัวไม่แมนเลย

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ต่อมาไม่นาน ยูทูบเบอร์หนุ่ม ก็ได้มีการออกมาโพสต์เคลื่อนไหวผ่านทางช่องติ๊กต็อกของตัวเองเช่นกัน เพื่อชี้แจงพร้อมเปิดหลักฐานข้อเท็จจริง ระบุว่า

“ผมขอออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิด ณ ตอนนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษฝ่ายผู้หญิงที่ทำให้เสียใจ เสียความรู้สึก ณ เวลาตอนนั้นที่เป็นแฟนกัน

ในเรื่องที่บอกว่าไม่เปิดตัว ผมได้มีการพูดคุยกับฝั่งผู้หญิง และให้เหตุผลไปแล้ว จนอยู่กันมาจนถึงจบความสัมพันธ์ และผมไม่ได้ปิดบังในการใช้ชีวิตร่วมกัน ตอนไปเที่ยวด้วยกัน ไปเจอเพื่อนเขา ไปเจอเพื่อนเรา ผมก็ไม่ได้ปิดบัง ไม่ได้มีความกังวลอะไรในการอยู่ด้วยกันในที่สาธารณะ มองย้อนไปฝั่งผู้หญิงคงอึดอัดและเสียใจในข้อตกลงนี้ ขอโทษจริง ๆ ครับ

ส่วนในเรื่องที่ ให้รอหน้าบ้าน ให้ไปหา กลับไม่ตรงเวลา ตอนนั้นก็เป็นการทะเลาะกัน ง้อ และขอโทษกันไปเรียบร้อย แล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อ

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ประเด็นต่อไป ผมเลิกกับเขาโดยที่ไม่เคลียร์มั้ย อันนี้ในมุมผมคือ ในวันที่ทะเลาะกันครั้งสุดท้าย หลังจากที่ทะเลาะกัน ผมได้รู้สึกผิดและอยากปรับปรุงให้ส่วนที่ทะเลาะกัน แต่ผมได้ง้อและโทรไปแล้วไม่มีการตอบกลับใด ๆ จากเขา

ส่วนเรื่องถ้ามีแฟนใหม่อย่าเปิดตัวผมเข้าใจถึงความรู้สึกและอารมณ์ในตอนนั้นครับ แต่ในความเป็นจริง เมื่อเราสองคนลดสถานะและเลิกกันไปแล้ว ผมเชื่อว่าเราต่างคนต่างมีสิทธิ์ที่จะมูฟออนและใช้ชีวิตในเส้นทางของตัวเอง ผมก็คิดว่าฝั่งผู้หญิงเขาก็คงมูฟเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้

เพราะด้วยเวลาที่ผ่านมาจริง ๆ เราก็ทะเลาะกันหลายเรื่อง จนจะเลิกกันก็หลายที เพียงแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมเลือกที่จะพอด้วยเหมือนกัน จนเวลาผ่านไป 2-3 เดือน ในระหว่างนั้นผมก็คิดว่าเลิกแล้ว

ประเด็นเรื่องว่ามีการคุยซ้อนมั้ย ผมไม่ได้คุยซ้อนครับ ผมมาเริ่มคุยกับคนใหม่ หลังจากจบความสัมพันธ์ไปแล้วประมาณ 3 เดือน ตามรูปภาพต่อไปที่ลงไว้เลยครับ

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สรุปคือ ผมได้มีการง้อแล้วแต่เขาไม่ได้ตอบหรือติดต่ออะไรกลับมาอีกเลยและผมไม่แน่ใจว่าการที่เขาโพสต์จะสื่อถึงอะไร ต้องการอะไร หากเป็นการระบายความเสียใจผมขอโทษและรู้สึกผิดจริง ๆ

สุดท้ายนี้ สำหรับคอมเมนต์ที่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย คุกคาม หรือหมิ่นประมาทพาดพิงถึงคนใหม่และตัวผม จนทำให้เกิดความเสียหาย ทางเราได้ทำการแคปหน้าจอและรวบรวมหลักฐานไว้ทั้งหมดครับ ขอให้เราแยกย้ายได้จบกันด้วยดี ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้าใจครับ ขอบคุณครับ”

สาวแฉเคยคบยูทูบเบอร์ดัง ยอมไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายโต้กลับแล้ว-1 สาวแฉเคยคบยูทูบเบอร์ดัง ยอมไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายโต้กลับแล้ว-2 สาวแฉเคยคบยูทูบเบอร์ดัง ยอมไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายโต้กลับแล้ว-3

ชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปตั้งคำถามในโพสต์ของฝ่ายชายว่า “สรุปแล้วการเปิดตัวแฟนมีผลกระทบกับงานตรงไหน? ในเมื่อตอนนี้เขาก็เปิดตัวคนใหม่ได้” ยูทูบเบอร์ดังตอบกลับคำถามชาวเน็ตว่า “เริ่มต้นใหม่ผมก็อยากทำอะไรใหม่ๆ ครับ”

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หลายคนมองว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาของฝ่ายชายคือการ “แทงกั๊ก” คบคนที่ยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไว้ก่อน เพื่อรอเวลาเจอคนที่ใช่กว่า มีคนแซวหลักฐานแชทที่ฝ่ายชายนำมาโชว์ว่า ทิ้งช่วงเวลาไปเป็นเดือนแล้วทักมาสั้น ๆ แค่นั้นแบบนี้เรียกง้อแล้วหรอ? ฝ่ายชายจึงเข้ามาตอบความจริงว่า “ที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อยจนจะเลิกหลายที ครั้งนี้เขาเองก็เลือกที่จะจบความสัมพันธ์ด้วย เลยไม่ได้พยายามง้ออะไรมากมายอย่างที่เห็นในแชต”

คอมเมนต์ชาวเน็ต-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต-3

ขณะที่ฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสต์ชี้แจงความสัมพันธ์ในอดีตเป็นครั้งที่สอง โดยเธอระบุว่า “ไม่ได้อยากออกมาโต้แย้งให้ใครเลือกข้าง หรือต้องการให้คนไปเกลียดฝ่ายชาย เธอแค่เจ็บปวดที่ต้องเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวมา 4 ปี จึงอยากให้เรื่องราวในมุมของเธอได้ถูกพูดออกมาบ้าง ส่วนที่ยอมรับเงื่อนไขในอดีต เป็นเพราะเธอเข้าใจว่า เขาเปิดตัวไม่ได้เพราะเรื่องงานจริง ๆ ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเปิดตัว แต่พอเห็นเขาเปิดตัวคนใหม่ในงานได้สบาย ๆ เธอจึงเพิ่งตาสว่างและตั้งคำถามว่า เหตุผลที่แท้จริงคืออะไรกันแน่

คืนที่เลิกกัน ทั้งคู่ไปดื่มและทะเลาะกันหนักมาก ตอนตีหนึ่งเธอร้องไห้หนักและกำลังเรียกรถกลับบ้าน แต่ฝ่ายชายกลับถามแค่ว่า “ต้องให้ไปด้วยไหม?” และเลือกที่จะอยู่ดื่มกับเพื่อนต่อ แถมประโยคสุดท้ายที่พูดก่อนที่เธอจะออกมาจากตรงนั้นคือ “อย่าลืมเอากุญแจบ้านใส่ไว้ที่หน้าบ้านนะ เดี๋ยวเขาเข้าบ้านไม่ได้” ทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นอย่างมาก

คืนนั้นเธอกลับไปรอที่บ้านตั้งแต่ตี 1 ถึง 8 โมงเช้า เพื่อหวังว่าจะได้เคลียร์กัน แต่เขาก็ไม่กลับมา และมารู้ที่หลังว่ากลับมาตอน 11 โมง กลับมาตอน 11 โมง เธอเห็นแชตที่ฝ่ายชายทักมา แต่ที่เธอเลือกไม่อ่านและไม่ตอบ ไม่ใช่เพราะไม่รัก แต่เพราะนี่คือวิธีง้อแบบเดิม ๆ ของเขาที่ไม่เคยมีการพยายามพูดคุยแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และเธอไม่มีแรงเหลือที่จะกลับไปสู่วงจรเดิมที่ต้องเป็นฝ่ายให้อภัยซ้ำ ๆ อีกแล้ว ตอนคบกันเธอยังเด็กและคิดไปเองว่า การอดทน ให้อภัย และพยายามเข้าใจทุกอย่างนั้นมันคือความรัก แต่วันนี้เธอโตขึ้นและได้เรียนรู้แล้วว่า การรักใครสักคนไม่ควรหมายถึงการต้องอดทนจนไม่เหลือแรง และการเลือกเดินออกมาคือการที่เธอเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเอง”

สาวแฉเคยคบยูทูบเบอร์ดัง ยอมไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายโต้กลับแล้ว-7

อ้างอิงจาก : TikTok ฝ่ายหญิง และ TikTok ยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดัง

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 13:30 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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