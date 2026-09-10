บาทหลวงคริสต์ ยักยอกเงินโบสถ์-ขโมยเงินแม่ 24 ล้าน นำไปเปย์หนุ่มแลกเซ็กส์
บาทหลวงคริสต์ ยักยอกเงินโบสถ์-ขโมยเงินแม่รวมแล้ว 24 ล้าน นำไปเปย์หนุ่มแลกเซ็กส์ ซื้อยาเสพติดให้ ซื้อรถยนต์ให้ พร้อมใช้ชีวิตหรู
เมื่อวันที่ 10 กันยายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า นาย เกร็กกอรี่ อัลเลน มาเดยา บาทหลวงประจำโบสถ์นิกายคาทอลิก ในรัฐเพนซิเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกเปิดโปงในระหว่างการพิจารณาคดีว่าเขายักยอกเงินจากโบสถ์สามแห่งและขโมยเงินแม่แท้ๆของเขาเป็นเงินกว่า 24 ล้านบาท (740,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อนำเงินไปซื้อเฮโรอีนและนำไปแลกเปลี่ยนเพื่อรับนอนกับผู้ชายที่เขาพบในโรงแรม
นอกจากนี้เขายังนำเงินไปเที่ยวต่างประเทศ ซื้อทริปเรือสำราญ และซื้อรถยนต์หรูเพื่อนำไปเปย์ให้กับผู้ชายคนเดียวกันกับที่เขานัดพบประจำ
โดยก่อนหน้านี้นายมาเดยาถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ในโบสถ์ตั้งแต่ช่วง 2567 และจากการสอบสวนในตลอดปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พบหลักฐานเป็น ซองสำหรับใส่เงินบริจาคในถังขยะของเขา รวมถึงรูปถ่ายบัตรเดบิตและเอกสารธนาคารในอุปกรณ์ส่วนตัวของเขา ก่อนที่เขาจะถูกจับกุมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
เขาถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์ ฉ้อโกง และแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินจากผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตั้งเงินวงประกันไว้ที่ราวๆ 820,000 บาท (25,000 ดอลลาร์) และมีกำหนดขึนศาลอีกครั้งในเดือนหน้า
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