ได้ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทย พบ ออสเตรเลีย
8 ทีมเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมชาติไทยเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มซี เตรียมพบออสเตรเลีย วันที่ 10 กันยายน เวลา 13.30 น.
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Men’s Volleyball Continental Championship 2026 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ครบทั้ง 8 ทีมสำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศแล้ว หลังจบรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569
แปดทีมที่ผ่านเข้ารอบประกอบด้วย ญี่ปุ่น อิหร่าน ไทย เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย ไชนีสไทเป และอินเดีย โดยทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้าชัยชนะครบทั้ง 3 นัด เก็บได้ 7 คะแนน และจบรอบแรกในฐานะแชมป์กลุ่มซี
สรุป 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026
ลำดับทีมหลังจบรอบแบ่งกลุ่มมีดังนี้
- ญี่ปุ่น
- อิหร่าน
- ไทย
- เกาหลีใต้
- จีน
- ออสเตรเลีย
- ไชนีสไทเป
- อินเดีย
การแข่งขันรอบแรกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบอัตโนมัติ พร้อมกับทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีม รวมทั้งหมด 8 ทีม
กลุ่มเอส่งญี่ปุ่นและออสเตรเลียเข้ารอบ ส่วนกลุ่มบีมีอิหร่านและจีน ขณะที่กลุ่มซีได้ไทยและเกาหลีใต้ ด้านไชนีสไทเปกับอินเดียผ่านเข้ารอบในฐานะสองทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุด
การแย่งชิงโควตาใบสุดท้ายต้องลุ้นกันหยดสุดท้าย หลังบาห์เรนเอาชนะโอมาน 3-0 เซต 25-16, 25-19 และ 25-23 ในนัดสุดท้าย ทำให้บาห์เรนมีจำนวนชัยชนะ คะแนนสะสม และอัตราส่วนเซตเท่ากับอินเดีย
อย่างไรก็ตาม เมื่อนำอัตราส่วนคะแนนได้เสียมาเปรียบเทียบ อินเดียมีผลงานดีกว่า จึงคว้าตั๋วใบสุดท้ายเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ส่วนบาห์เรนจอดป้ายเพียงรอบแบ่งกลุ่ม แม้จะปิดท้ายด้วยชัยชนะแบบไม่เสียเซตก็ตาม
ไทยชนะรวด คว้าแชมป์กลุ่มซี
วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่ม เริ่มจากเอาชนะกาตาร์ 3-0 เซต ก่อนเฉือนเกาหลีใต้ 3-2 เซต และปิดท้ายด้วยการเอาชนะไชนีสไทเป 3-2 เซต
เกมกับไชนีสไทเปเป็นการแข่งขันที่สูสีตลอดทั้งห้าเซต ก่อนที่นักตบหนุ่มไทยจะเป็นฝ่ายชนะ 25-23, 22-25, 23-25, 25-22 และ 15-10 เก็บเพิ่มอีก 2 คะแนน ส่งผลให้ไทยจบรอบแรกด้วยผลงานชนะ 3 นัดรวด มี 7 คะแนน และคว้าแชมป์กลุ่มซี
เกมดังกล่าว นภาเดช พินิจดี ทำคะแนนสูงสุดให้ทีมชาติไทย 28 คะแนน ตามด้วย ชัยวัฒน์ ถุงคำ 26 คะแนน
โปรแกรมรอบ 8 ทีมสุดท้าย
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569
- เวลา 13.30 น. ไทย พบ ออสเตรเลีย
- เวลา 17.30 น. อิหร่าน พบ ไชนีสไทเป
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2569
- เวลา 13.30 น. เกาหลีใต้ พบ จีน
- เวลา 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ อินเดีย
ทุกคู่แข่งขันตามเวลาประเทศไทย โดยคู่ไทยพบออสเตรเลียถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports ช่อง 29 และ Monomax ส่วนคู่อื่นติดตามได้ทาง Monomax