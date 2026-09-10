ดูวอลเลย์บอลสด ไทย พบ ออสเตรเลีย 13.30 น. รอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026
วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยดวลออสเตรเลีย รอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 10 กันยายน เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยมีคิวลงสนามพบ ออสเตรเลีย ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 10 กันยายน 2569 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
การแข่งขันเริ่มเวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย หรือ 15.30 น. ตามเวลาญี่ปุ่น โปรแกรมล่าสุดของ Volleyball World ยืนยันคู่ไทย พบ ออสเตรเลีย และเวลาแข่งขันแล้ว
ไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานชนะรวด 3 นัด เริ่มจากชนะกาตาร์ 3 ต่อ 0 เซต ก่อนเฉือนเกาหลีใต้ 3 ต่อ 2 เซต และปิดท้ายด้วยชัยชนะเหนือไชนีสไทเป 3 ต่อ 2 เซต
ทำให้ไทยจบอันดับ 1 กลุ่ม C ด้วยสถิติชนะ 3 นัดรวด มี 7 คะแนน และผ่านเข้ารอบ 8 ทีมแบบไม่แพ้ใคร
เกมกับไชนีสไทเปในนัดล่าสุด ไทยต้องเล่นถึง 5 เซต ก่อนชนะ 25 ต่อ 23, 22 ต่อ 25, 23 ต่อ 25, 25 ต่อ 22 และ 15 ต่อ 10 โดยนภาเดช พินิจดี ทำ 28 คะแนน ส่วนชัยวัฒน์ ถุงคำ ทำ 26 คะแนน
ฝั่งออสเตรเลียผ่านรอบแรกด้วยผลงานชนะ 2 แพ้ 1 เริ่มจากชนะบาห์เรน 3 ต่อ 0 เซต และชนะโอมาน 3 ต่อ 0 เซต ก่อนแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0 ต่อ 3 เซต
รอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นระบบแพ้คัดออก ผู้ชนะระหว่างไทยกับออสเตรเลียจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันที โดยระบบการแข่งขันกำหนดให้ทีมอันดับ 3 จากการจัดอันดับรวมพบทีมอันดับ 6
แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชม ไทย พบ ออสเตรเลีย เวลา 13.30 น. ผ่านแอป MONOMAX โดยหน้าโปรแกรมยืนยันการถ่ายทอดสดคู่นี้แล้ว ส่วนเว็บไซต์ MONOMAX ใช้ตรวจโปรแกรมได้ แต่การรับชมกีฬาสดต้องเปิดผ่านแอปบนอุปกรณ์ที่รองรับ
ศึกชิงแชมป์เอเชียปีนี้ยังมีโควตาระดับนานาชาติเป็นเดิมพัน โดยทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ส่วนสามทีมที่คว้าเหรียญจะผ่านเข้าแข่งขัน FIVB Volleyball World Cup 2027
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไทยจ่อเจอออสเตรเลีย รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026
- ผลวอลเลย์บอลชาย ไทยเฉือนไชนีสไทเป 3-2 ชนะรวด 3 นัด ซิวแชมป์กลุ่ม C
- ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลชาย 11.30 น. ลุ้นชนะ 3 นัดรวด
แหล่งข่าวอ้างอิง
- Volleyball World: Thailand vs Australia รอบก่อนรองชนะเลิศ
- สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย: ไทยชนะไชนีสไทเป 3-2 เข้ารอบ 8 ทีม
- MONOMAX: โปรแกรมวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย
- Volleyball World: สรุปการประกบคู่รอบ 8 ทีม