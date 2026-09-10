ดูวอลเลย์บอลสด ไทย พบ ออสเตรเลีย 13.30 น. รอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 10:09 น.
ดูวอลเลย์บอลสด ไทย พบ ออสเตรเลีย 13.30 น. รอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026
ภาพจาก : volleyballworld

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยดวลออสเตรเลีย รอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 10 กันยายน เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยมีคิวลงสนามพบ ออสเตรเลีย ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 10 กันยายน 2569 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

การแข่งขันเริ่มเวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย หรือ 15.30 น. ตามเวลาญี่ปุ่น โปรแกรมล่าสุดของ Volleyball World ยืนยันคู่ไทย พบ ออสเตรเลีย และเวลาแข่งขันแล้ว

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ไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานชนะรวด 3 นัด เริ่มจากชนะกาตาร์ 3 ต่อ 0 เซต ก่อนเฉือนเกาหลีใต้ 3 ต่อ 2 เซต และปิดท้ายด้วยชัยชนะเหนือไชนีสไทเป 3 ต่อ 2 เซต

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยปะทะออสเตรเลียวันนี้
ภาพจาก : volleyballworld

ทำให้ไทยจบอันดับ 1 กลุ่ม C ด้วยสถิติชนะ 3 นัดรวด มี 7 คะแนน และผ่านเข้ารอบ 8 ทีมแบบไม่แพ้ใคร

เกมกับไชนีสไทเปในนัดล่าสุด ไทยต้องเล่นถึง 5 เซต ก่อนชนะ 25 ต่อ 23, 22 ต่อ 25, 23 ต่อ 25, 25 ต่อ 22 และ 15 ต่อ 10 โดยนภาเดช พินิจดี ทำ 28 คะแนน ส่วนชัยวัฒน์ ถุงคำ ทำ 26 คะแนน

วอลเลย์บอลชาย ออสเตรเลีย 10 ก.ย. 69
ภาพจาก : volleyballworld

ฝั่งออสเตรเลียผ่านรอบแรกด้วยผลงานชนะ 2 แพ้ 1 เริ่มจากชนะบาห์เรน 3 ต่อ 0 เซต และชนะโอมาน 3 ต่อ 0 เซต ก่อนแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0 ต่อ 3 เซต

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รอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นระบบแพ้คัดออก ผู้ชนะระหว่างไทยกับออสเตรเลียจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันที โดยระบบการแข่งขันกำหนดให้ทีมอันดับ 3 จากการจัดอันดับรวมพบทีมอันดับ 6

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย 10 ก.ย. 69
ภาพจาก : volleyballworld

แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชม ไทย พบ ออสเตรเลีย เวลา 13.30 น. ผ่านแอป MONOMAX โดยหน้าโปรแกรมยืนยันการถ่ายทอดสดคู่นี้แล้ว ส่วนเว็บไซต์ MONOMAX ใช้ตรวจโปรแกรมได้ แต่การรับชมกีฬาสดต้องเปิดผ่านแอปบนอุปกรณ์ที่รองรับ

ทีมชาติไทยวอลเลย์บอลชาย
ภาพจาก : volleyballworld

ศึกชิงแชมป์เอเชียปีนี้ยังมีโควตาระดับนานาชาติเป็นเดิมพัน โดยทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ส่วนสามทีมที่คว้าเหรียญจะผ่านเข้าแข่งขัน FIVB Volleyball World Cup 2027

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 10:09 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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