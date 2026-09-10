ฝันสลาย! สาวสอบข้าราชการได้ที่ 1 เจอโศกนาฏกรรมดับสลด หลังเริ่มงาน 4 วัน
สุดเศร้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรวัย 24 ปี สูญหายในเหตุดินถล่มชายแดนทิเบต ย้อนเส้นทางนักสู้ฝ่าด่านคู่แข่ง 2000 คนคว้าอันดับ 1 ก่อนเจอโศกนาฏกรรม หลังเริ่มงานเพียง 4 วัน
จากกรณีธารน้ำแข็งถล่มในฝั่งเนปาลส่งผลให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันพัดพาเศษซากดินโคลนเป็นระยะทางกว่า 22 กิโลเมตรภายในเวลาเพียง 7 นาที ทำให้ด่านศุลกากรจี๋หลง (Gyirong Port) ในเขตปกครองตนเองทิเบต บริเวณชายแดนจีน-เนปาลพังเสียหายย่อยยับ อาคาร 27 หลัง รวมถึงอาคารศุลกากร ถนน และสิ่งอำนวยความสะดวกพังย่อยยับ ภาพถ่ายเผยให้เห็นอาคารศุลกากรเหลือเพียงโครงเหล็ก
ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 31 คนในฝั่งทิเบต และ 1,344 คนในฝั่งเนปาล ทั้งยังมีผู้สูญหายอีกหลายพันคนทั้งสองฝั่งพรมแดน โดยฝั่งจีนมีผู้สูญหายที่ยังไม่พบร่าง 541 คน ทีมกู้ภัยจากมณฑลเสฉวนแจ้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2569 เผยว่า อุปกรณ์ค้นหาไม่พบสัญญาณชีพในพื้นที่ประสบภัย
หนึ่งในผู้สูญหายที่ยังไม่พบร่าง คือ หลี่ เล่ยหยาง หญิงสาววัย 24 ปี เจ้าหน้าที่กักกันพืชประจำด่านศุลกากรจี๋หลง กำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะขณะเกิดภัยพิบัติ เธอเพิ่งเข้ามารายงานตัวเริ่มงานเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 หรือเพียง 4 วันก่อนเกิดเหตุสลด
ชาวโซเชียลไว้อาลัยกับการจากไปของ หลี่ เล่ยหยาง หลังทราบถึงความมุ่งมั่นพยายามในเส้นทางการศึกษา ก่อนจะได้เข้าทำงานตำแหน่งในฝัน เธอมาจากครอบครัวเกษตรกรในมณฑลอานฮุย เริ่มต้นจากการเรียนระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยท้องถิ่น ด้วยความขยันหวั่นเพียรส่งผลให้สอบเข้าศึกษาต่อและคว้าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อานฮุย
จากนั้นเธอสอบติดปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งประเทศจีน (CAU) ในกรุงปักกิ่ง และเพิ่งเรียนจบสาขาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและการอารักขาพืชเมื่อไม่กี่เดือนก่อน นอกจากนี้ยังเอาชนะผู้สมัครกว่า 2,000 คน คว้าอันดับหนึ่งในการสอบบรรจุข้าราชการด่านศุลกากร ถือเป็นอาชีพที่มั่นคงสูงมากในประเทศจีน
เมื่อย้อนดูโพสต์แนะนำพนักงานใหม่ หลี่ เล่ยหยางอธิบายตัวเองว่าเป็นคนขยัน กล้าหาญ และมีอารมณ์มั่นคง ชอบปลูกดอกไม้ อ่านหนังสือ และเล่นกับสัตว์เลี้ยง พร้อมเขียนความตั้งใจไว้ว่า จะใช้ความรักที่มีต่อแผ่นดินเป็นแรงผลักดันปกป้องความปลอดภัยทางชีวภาพบริเวณชายแดน
น้องสาวของหลี่โพสต์ข้อความเศร้าเล่าว่า พี่สาวเคยสัญญาจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวปักกิ่งในช่วงวันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีหน้า ครอบครัวยังคงรอคอยการกลับมาและไม่คิดเลยว่าหลังทำงานได้เพียง 4 วัน เงินเดือนเดือนแรกของพี่สาวจะกลายเป็นเงินบำนาญ
ข้อมูลจาก : scmp
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