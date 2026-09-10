ฝันสลาย! สาวสอบข้าราชการได้ที่ 1 เจอโศกนาฏกรรมดับสลด หลังเริ่มงาน 4 วัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 20:00 น.
หลี่ เล่ยหยาง เสียชีวิตในเหตุดินถล่มชายแดนทิเบต

สุดเศร้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรวัย 24 ปี สูญหายในเหตุดินถล่มชายแดนทิเบต ย้อนเส้นทางนักสู้ฝ่าด่านคู่แข่ง 2000 คนคว้าอันดับ 1 ก่อนเจอโศกนาฏกรรม หลังเริ่มงานเพียง 4 วัน

จากกรณีธารน้ำแข็งถล่มในฝั่งเนปาลส่งผลให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันพัดพาเศษซากดินโคลนเป็นระยะทางกว่า 22 กิโลเมตรภายในเวลาเพียง 7 นาที ทำให้ด่านศุลกากรจี๋หลง (Gyirong Port) ในเขตปกครองตนเองทิเบต บริเวณชายแดนจีน-เนปาลพังเสียหายย่อยยับ อาคาร 27 หลัง รวมถึงอาคารศุลกากร ถนน และสิ่งอำนวยความสะดวกพังย่อยยับ ภาพถ่ายเผยให้เห็นอาคารศุลกากรเหลือเพียงโครงเหล็ก

ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 31 คนในฝั่งทิเบต และ 1,344 คนในฝั่งเนปาล ทั้งยังมีผู้สูญหายอีกหลายพันคนทั้งสองฝั่งพรมแดน โดยฝั่งจีนมีผู้สูญหายที่ยังไม่พบร่าง 541 คน ทีมกู้ภัยจากมณฑลเสฉวนแจ้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2569 เผยว่า อุปกรณ์ค้นหาไม่พบสัญญาณชีพในพื้นที่ประสบภัย

โฆษณา

สาวสอบข้าราชการได้ที่ 1 ดับหลังทำงานได้ 4 วัน

หนึ่งในผู้สูญหายที่ยังไม่พบร่าง คือ หลี่ เล่ยหยาง หญิงสาววัย 24 ปี เจ้าหน้าที่กักกันพืชประจำด่านศุลกากรจี๋หลง กำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะขณะเกิดภัยพิบัติ เธอเพิ่งเข้ามารายงานตัวเริ่มงานเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 หรือเพียง 4 วันก่อนเกิดเหตุสลด

ชาวโซเชียลไว้อาลัยกับการจากไปของ หลี่ เล่ยหยาง หลังทราบถึงความมุ่งมั่นพยายามในเส้นทางการศึกษา ก่อนจะได้เข้าทำงานตำแหน่งในฝัน เธอมาจากครอบครัวเกษตรกรในมณฑลอานฮุย เริ่มต้นจากการเรียนระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยท้องถิ่น ด้วยความขยันหวั่นเพียรส่งผลให้สอบเข้าศึกษาต่อและคว้าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อานฮุย

จากนั้นเธอสอบติดปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งประเทศจีน (CAU) ในกรุงปักกิ่ง และเพิ่งเรียนจบสาขาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและการอารักขาพืชเมื่อไม่กี่เดือนก่อน นอกจากนี้ยังเอาชนะผู้สมัครกว่า 2,000 คน คว้าอันดับหนึ่งในการสอบบรรจุข้าราชการด่านศุลกากร ถือเป็นอาชีพที่มั่นคงสูงมากในประเทศจีน

โฆษณา

เมื่อย้อนดูโพสต์แนะนำพนักงานใหม่ หลี่ เล่ยหยางอธิบายตัวเองว่าเป็นคนขยัน กล้าหาญ และมีอารมณ์มั่นคง ชอบปลูกดอกไม้ อ่านหนังสือ และเล่นกับสัตว์เลี้ยง พร้อมเขียนความตั้งใจไว้ว่า จะใช้ความรักที่มีต่อแผ่นดินเป็นแรงผลักดันปกป้องความปลอดภัยทางชีวภาพบริเวณชายแดน

น้องสาวของหลี่โพสต์ข้อความเศร้าเล่าว่า พี่สาวเคยสัญญาจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวปักกิ่งในช่วงวันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีหน้า ครอบครัวยังคงรอคอยการกลับมาและไม่คิดเลยว่าหลังทำงานได้เพียง 4 วัน เงินเดือนเดือนแรกของพี่สาวจะกลายเป็นเงินบำนาญ

หลี่ เล่ยหยาง เจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนสูญหายในเหตุดินถล่มชายแดนทิเบตหลี่ เล่ยหยาง เจ้าหน้าที่ศุลกากรวัย 24 ปี

ข้อมูลจาก : scmp

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 20:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2569

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569

มาแล้ว! ปฏิทินคำชะโนด 16 ก.ย. 69 เปิดเลขมงคลงวดกลางเดือน เด่น 69 มีลุ้น

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ

ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ตำรวจคุมตัวหมวดโอ๋ฝากขัง แจ้ง 3 ข้ิหาหนัก

เปิด 3 ข้อหาหนัก “หมวดโอ๋” ฝากขังหลังยิงครูสาวดับสลด เตรียมสอบวินัยร้ายแรง

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ดาวอินสตาแกรมฟินแลนด์วัย 27 เสียชีวิต หลังหมดสติก่อนดูดไขมัน ข่าวต่างประเทศ

ดาวอินสตาแกรมฟินแลนด์วัย 27 เสียชีวิต หลังหมดสติก่อนดูดไขมัน

48 นาที ที่แล้ว
คำพูดสุดท้าย “เบ็ตตี ออง” แอร์โฮสเตสฮีโร่ ผู้โทรแจ้งเหตุจี้เครื่องบิน 9/11 ข่าวต่างประเทศ

คำพูดสุดท้าย “เบ็ตตี ออง” แอร์โฮสเตสฮีโร่ ผู้โทรแจ้งเหตุจี้เครื่องบิน 9/11

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาตาลี มอนโร ดาว OnlyFans โกยราว 178 ล้าน เจอคุก 1 ปี คดียื่นภาษีเท็จ ข่าวต่างประเทศ

นาตาลี มอนโร ดาว OnlyFans โกยราว 178 ล้าน เจอคุก 1 ปี คดียื่นภาษีเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา! ภาพวาดโบราณเกือบ 90 ปี โผล่ชายพื้นเมือง นั่งถือวัตถุคล้าย สมาร์ตโฟน ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา! ภาพวาดโบราณเกือบ 90 ปี โผล่ชายพื้นเมือง นั่งถือวัตถุคล้าย สมาร์ตโฟน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลี่ เล่ยหยาง เสียชีวิตในเหตุดินถล่มชายแดนทิเบต ข่าวต่างประเทศ

ฝันสลาย! สาวสอบข้าราชการได้ที่ 1 เจอโศกนาฏกรรมดับสลด หลังเริ่มงาน 4 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว! ปฏิทินคำชะโนด 16 ก.ย. 69 เปิดเลขมงคลงวดกลางเดือน เด่น 69 มีลุ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ ข่าว

ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจคุมตัวหมวดโอ๋ฝากขัง แจ้ง 3 ข้ิหาหนัก ข่าว

เปิด 3 ข้อหาหนัก “หมวดโอ๋” ฝากขังหลังยิงครูสาวดับสลด เตรียมสอบวินัยร้ายแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กยุดยารู้กัน! แทค ภรัณยู โพสต์ภาพ เจ้าอาวาสโจ่งครึ่มสีกาคากุฏิ บอกเคยทำบุญวัดนี้ด้วย บันเทิง

เด็กยุดยารู้กัน! แทค ภรัณยู โพสต์ภาพ เจ้าอาวาสโจ่งครึ่มสีกาคากุฏิ บอกเคยทำบุญวัดนี้ด้วย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังส่งสัญญาณบวก! เล็งต่ออายุโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส อีก 1-2 เดือน ข่าว

คลังส่งสัญญาณบวก! เล็งต่ออายุโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส อีก 1-2 เดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซองบรรจุภัณฑ์สกินแคร์ไซส์พกพาสีชมพูวางเรียงกันคู่กับแหนบ แฟชั่นและความงาม

สกินแคร์ไซส์มินิ กลยุทธ์มัดใจลูกค้าที่แบรนด์ความงามต้องรู้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นวิกฤตเพนิซิลลินขาดแคลน ผู้ป่วยซิฟิลิสยังสูง ห่วงหญิงตั้งครรภ์ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นวิกฤตเพนิซิลลินขาดแคลน ผู้ป่วยซิฟิลิสยังสูง ห่วงหญิงตั้งครรภ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึง! พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้าน ซุกกุฏิ ทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ข่าว

ตะลึง! พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้าน ซุกกุฏิ ทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์เตือน แชร์คลิปอดีตหลวงพ่อโชติ เสี่ยงคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท ข่าว

เตือนโยมมือไว แชร์คลิปอนาจาร ระวังคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดหลวงพ่ออติโชติ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงพ่ออติโชติ รับงวด 16/9/69 เปิดเลขมงคลจากประวัติ “เหรียญเหนือดวง”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง วิเคราะห์ท่ายากหลวงพ่อโชติคล้ายสควอท ข่าว

อึ้ง! หมอฉัตรพล วิเคราะห์ท่ายาก อดีตพระวัดดัง ทำได้ไม่ง่าย ร่างกายต้องฟิตปั๋ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดังเริงรักสีกา ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง ข่าว

เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดังเริงรักสีกา ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย พ่าย ออสเตรเลีย จอดรอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว! ที่มาคลิปฉันสวาทโต๊ะส้ม กลุ่มลูกศิษย์สงสัยพฤติกรรม ก่อนดูดข้อมูลร้อง CIB ข่าว

รู้แล้ว! ที่มาคลิป หลวงพ่อโชติ ฉันสวาทโต๊ะส้ม ลูกศิษย์สงสัยพฤติกรรม-ดูดข้อมูลร้อง CIB

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ไม่รับคำร้อง “เมธา” กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ชี้ผู้ร้องไม่ปรากฎถูกละเมิดโดยตรง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทย แพ้ออสเตรเลีย 0-3 ชวดเข้ารอบ 4 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วอลเลย์บอล

ไปไม่ถึงฝัน! ไทย แพ้ออสเตรเลีย 0-3 ชวดเข้ารอบ 4 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น "รุ่นตอกบนโต๊ะ" แรงโยกอาตมา ข่าว

โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น “รุ่นตอกบนโต๊ะ” แรงโยกอาตมา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถกสนั่น “ทำบุญโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัด?” หลังหลวงพ่อโชติ ถูกจับ คดีเงิน 92 ล้าน ข่าว

ถกสนั่น “ทำบุญโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัด?” ข่าวจับหลวงพ่อโชติ คดีเงิน 92 ล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button