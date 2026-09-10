อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ปิดเรียน 11-12 ก.ย. หลังครูถูกบุกยิงเสียชีวิต
อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ปิดเรียน 11-12 ก.ย. หลังครูถูกสามีบุกยิงเสียชีวิต เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแล
จากกรณีเหตุยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ศพ โดยรายงานเบื้องต้นระบุว่า ครูเสียชีวิต 1 คน เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจ เป็นแฟนผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา
ก่อนที่หมวดโอ๋ ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ได้มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดล้อมบ้านพักนานถึง 20 ชั่วโมงตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ มีการแจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่ 11–12 กันยายน 2569 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่จำเป็น และดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ส่วนทางคดี เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำ ร.ต.ต.ทัศพงษ์อย่างละเอียด รวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุและแรงจูงใจ ตลอดจนพิจารณาข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มอบตัวแล้ว หมวดโอ๋ ตำรวจยิงเมียดับกลางโรงเรียนอนุบาล หลังปิดล้อมนาน 20 ชั่วโมง
- เปิดสาเหตุเหตุยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน คาดปมหึงหวง ตำรวจยังสอบแรงจูงใจ
- ด่วน! ยิงกันในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล ครูเสียชีวิต 1 ศพ