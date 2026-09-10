ต้า เฟ็ดเฟ่ ตัดพ้อ ยัต-ทนายอาร์ม ผิดคำพูด ปมคืนเงิน ทั้งที่อยากจบคดีให้เร็วที่สุด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 10:13 น.

ต้า เฟ็ดเฟ่ ขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย เปิดพื้นที่ให้พิสูจน์ตัวเอง ลั่น ติดหนี้บุญคุณครั้งใหญ่ ตัดพ้อ ยัต-ทนายอาร์ม ผิดคำพูด ปมคืนเงิน

ยังคงต้องติดตามกันต่อสำหรับกรณีพิพาทระหว่างคู่หูอดีตเพื่อนรัก ต้า เฟ็ดเฟ่ กับ ยัต ชัยโสโร ที่ล่าสุดดูเหมือนคดีจะยังไม่จบง่าย ๆ ทั้ง ๆ ที่มีแววจะยุติได้ด้วยดีหลังจบรายการโหนกระแส เมื่อ ทนายอาร์ม ทนายความทางฝั่งยัต ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า เรื่องข้อตกลงต่าง ๆ ที่คุยกันในรายการยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ และปัจจุบันเรื่องไปถึงชั้นศาลแล้ว

ขณะที่ ทนายมุก ทนายความของต้า ก็ออกมาเคลื่อนไหวนิ่ม ๆ แต่จุกว่า “วันนั้นพี่ยัดบอกว่าจะแบ่ง วันนี้พี่ยัดเปลี่ยนใจไม่เป็นไรค่ะ รอดูทีเด็ดจากทนายมุกหลังจากนี้นะคะ”

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ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่แบ่งเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด

ล่าสุด ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง โดยมีการโพสต์ขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย ที่เชิญให้ตนไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในรายการโหนกระแส นับว่าเป็นหนี้บุญคุณครั้งใหญ่ และเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิต ก่อนจะตัดพ้อถึงประเด็นที่คู่กรณีกลับคำพูด เปลี่ยนใจไม่คืนเงินร่วม 19 ล้านบาทให้ตามที่บอกกลางรายการ จากที่จะได้จบคดีไว ๆ คุยกันง่าย ๆ แยกย้ายกันไปทำงานหาเงินต่อ แต่อดีตเพื่อนรักกลับบิดคำพูด ทำให้ต้องยืดเยื้อไปอีก

“หนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดของปีนี้ คือ ชายคนนี้ พี่หนุ่ม กรรชัย ภาพนี้เป็นตอนยืนไกล้พี่หนุ่มที่สุด เพราะในรายการ เรานั่งห่างมีระยะ พี่หนุ่มเป็นคนกลาง แต่พออยู่ใกล้ ๆ รู้สึกถึงพลังบางอย่าง อบอุ่น จริงใจ คนจริง นักเลงที่เท่มาก ที่สำคัญตัวจริงหล่อมาก ถือเป็นคนต้นแบบในวงการมาก

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หากไม่ได้ออกรายการพี่หนุ่ม ไม่ได้โอกาสนั้น ผมก็คงไม่มีวันนี้ เพราะโหนกระแสคือ พื้นที่ทรงพลังที่สุดแห่งนึงของประเทศไทย และผมก็ตั้งใจไปด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อพิสูจน์ว่าผมไม่ได้ทำผิด และวันนี้สังคมก็เห็นและนั่นคือคำตอบของรายการ

หลังจากจบรายการและในรายการ พี่หนุ่ม พูดแบบลูกผู้ชายว่า พี่ขอให้ ทั้ง 2 ฝั่ง และทนายทั้ง 2 ฝั่ง เจรจาให้จบด้วยดี เพราะในรายการมีการพูดชัดเจนว่า จะมีการคืนเงิน รวมทั้งท่านทนายอีกฝั่งก็ให้สัมภาษณ์พูดจำนวนเงินเต็มปากออกสื่อ วันนี้อยู่ ๆ มามีอีกคำตอบโผล่มา เหมือนไม่เคารพ คำที่ผู้ใหญ่ขอและสัญญาที่คุยในรายการ เหมือนไม่ให้ค่ารายการ นึกอยากกลับคำก็ทำ จะเห็นเลยว่า พอจบรายการ ฝั่งไหนจบ ฝั่งไหนเริ่ม

แถมเรื่องชอบเรียกคนไปสอบปากคำที่ สน.คลองด่าน ด้วย ผมเองและผู้ช่วยเคยโดนเรียกไปหลายครั้ง ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ที่เกิดเหตุ แต่อยู่ใกล้ออฟฟิศทนายบางท่าน วอนสังคมและผู้มีอำนาจช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ ผมไม่อยากไป สน.นี้แล้วครับ

ชีวิตผมอยากจบเรื่องคดีแล้วทำมาหากินสุจริต แต่ทำไมถึงไม่ยอมจบกันเลยครับ ทั้ง ๆ ที่ผู้ใหญ่ก็พูดและรับปากกันแล้ว

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ขอกราบพี่หนุ่มจากใจ ชีวิตนี้ผมติดหนี้บุญคุณพี่ใหญ่หลวงครับ รักและเคารพพี่หนุ่มครับ”

ต้า เฟ็ดเฟ่ ตัดพ้อ ยัต-ทนายอาร์ม ผิดคำพูด ปมคืนเงิน ทั้งที่อยากจบคดีให้เร็วที่สุด-1 ต้า เฟ็ดเฟ่ ตัดพ้อ ยัต-ทนายอาร์ม ผิดคำพูด ปมคืนเงิน ทั้งที่อยากจบคดีให้เร็วที่สุด-2

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อ้างอิงจาก : FB ต้า เฟ็ดเฟ่

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 10:13 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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