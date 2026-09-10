ถึงกับอึ้ง! ญาติผู้ป่วย เผยสภาพห้องในโรงพยาบาล มีแต่เชื้อรา หวั่นกระทบสุขภาพ
ถึงกับอึ้ง! ญาติผู้ป่วย เผยสภาพห้องในโรงพยาบาล จ.เพชรบูรณ์ มีแต่เชื้อราทั้งฝ้าและเพดาน หวั่นกระทบสุขภาพ วอนผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนโรงพยาบาล
ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ “หมอแล็บแพนด้า” นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเรื่องราวที่ญาติได้พาผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ โดยระบุว่า
“มีแฟนเพจพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเพชรบูรณ์ (อาคารศัลยกรรม) เธอบอกว่าคุณหมอกับพี่ ๆ พยาบาลดูแลดี และปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาก แต่พอเหลือบไปมองสภาพห้อง ฝ้าเพดานกับผนังมีแต่เชื้อรา
สวัสดีค่ะ อยากเป็นกระบบอกเสียง ช่วยคุณหมอ คนไข้ และโรงพยาบาลหน่อยค่ะ เนื่องด้วยวันนี้ 8/9/69 ได้มีโอกาสพาแม่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาล ในเมือง เพชรบูรณ์ ทีมแพทย์และพยาบาลดูแลดีบริการดี แต่งเรื่องที่น่าหดหู่คือสภาพโรงพยาบาล ที่รับผู้ป่วยเคสฉุกเฉินมานอนพัก พบว่า
- ฝ้าเพดานมีเชื้อรา เต็มทั่ว ทั้งผนัง
- อากาศไม่ถ่ายเท เรามาเฝ้าแป็บเดียวหายใจไม่ปกติรู้สึกได้ว่า มีเชื้อรา เชื้อโรคเต็มไปหมด แล้วคนไข้ พยาบาล หมอ ที่ต้องอยู่ตลอดทั้งวัน เขาน่าสงสารมาก ไม่แน่ใจเราพอจะหางบประมาณ ส่วนไหนช่วยได้บ้าง
- เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในห้องที่มีเชื้อโรคไม่เหมาะแก่การดูแลรักษาคนไข้
- อุปกรณ์โต๊ะมีฝุ่นหยากไย่ ราวกับไม่มีแม่บ้านทำความสะอาดหรือได้รับการดูแลด้านสุขอนามัย
อยากฝากถึง ผู้บริหารบ้านเมือง รัฐบาลหรือผู้ใจบุญ อยากให้เข้ามาดูแลส่งงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐที่จะต้องดูแลประชาชนที่ยากไร้มากกว่านี้ค่ะ ใจเขาใจเราถ้าเราต้องนอนสูดดมเชื้อราทั้งวันทั้งคืนคงไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ”
จากโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้ใช้เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวว่า “ชั้นที่พ่อเรานอนยังไม่ขนาดนี้เลย ของพ่อเราศัลยกรรมประสาท ก็ดูสะอาดดีนะคะ แต่หมอพยาบาลที่นี่ดูแลดีจริง ๆ ค่ะ น่ารักมาก ๆ” , “มันก็เกินไป มันอันตรายต่อสุขภาพปอดมากเลยนะ นี่หายใจเข้าไปเต็ม ๆ” , “ระบบระบายอากาศไม่ดี ความชื้นสูง ไม่มีระบบปรับอากาศเพื่อลดความชื้น มีแค่พัดลม เชื้อราชอบมาก ร้อนชื้น”
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