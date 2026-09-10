โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:50 น.
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระราชินี ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

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ตั้งแต่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช 2461 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ให้ทรงดํารงตําแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2569

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน

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โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระราชินี ดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย
ภาพจาก : ratchakitcha
พระราชินี
ภาพจาก : royaloffice

ข้อมูลจาก : ratchakitcha

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:50 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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