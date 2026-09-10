โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระราชินี ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
ตั้งแต่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช 2461 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ให้ทรงดํารงตําแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2569
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
ข้อมูลจาก : ratchakitcha
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