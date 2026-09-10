เทียบสเปก Z Fold8 กับ iPhone Duo ศึกมือถือจอพับ 2026 รุ่นไหนเหมาะกับใคร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:44 น.
เทียบสเปก Z Fold8 กับ iPhone Duo ศึกมือถือจอพับ 2026 รุ่นไหนเหมาะกับใคร

เปรียบเทียบ Samsung Galaxy Z Fold8 และ iPhone Duo เป็นมือถือจอพับทรงหนังสือที่มีแนวคิดคล้ายกัน เมื่อพับจะมีขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้งานทั่วไป แต่เมื่อกางออกจะได้พื้นที่หน้าจอใกล้เคียงแท็บเล็ตขนาดเล็ก เหมาะกับการดูวิดีโอ อ่านเอกสาร เล่นเกม และเปิดสองแอปพร้อมกัน

แม้จะอยู่ในตลาดเดียวกัน แต่สองรุ่นนี้มีบุคลิกต่างกันชัดเจน Galaxy Z Fold8 เน้นน้ำหนักเบา การทำงานหลายแอป และความยืดหยุ่นของ Android ส่วน iPhone Duo ชูจอความละเอียดสูง กล้องวิดีโอ ระบบนิเวศ Apple และมาตรฐานป้องกันน้ำกับฝุ่นที่เหนือกว่า

ตารางเปรียบเทียบ Galaxy Z Fold8 กับ iPhone Duo

รายการ Samsung Galaxy Z Fold8 Apple iPhone Duo
วันเปิดตัว 22 กรกฎาคม 2026 9 กันยายน 2026
วางจำหน่ายในไทย วางจำหน่ายแล้ว พรีออร์เดอร์ 16 ตุลาคม ขาย 23 ตุลาคม 2026
ระบบปฏิบัติการ Android 17 ครอบด้วย One UI 9 iOS 27
ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy A20 Pro ผลิตด้วยเทคโนโลยี 2 นาโนเมตร
RAM 12GB หรือ 16GB Apple ไม่เปิดเผย
ความจุ 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
จอด้านใน Dynamic AMOLED 2X ขนาด 7.6 นิ้ว Super Retina XDR OLED ขนาด 7.6 นิ้ว
ความละเอียดจอด้านใน 1,848 × 2,448 พิกเซล 403 ppi 1,878 × 2,670 พิกเซล 430 ppi
จอด้านนอก Dynamic AMOLED 2X ขนาด 5.5 นิ้ว Super Retina XDR OLED ขนาด 5.4 นิ้ว
ความละเอียดจอด้านนอก 1,248 × 1,972 พิกเซล 428 ppi 1,398 × 2,034 พิกเซล 460 ppi
รีเฟรชเรต ปรับอัตโนมัติ 1–120Hz ทั้งสองจอ ProMotion สูงสุด 120Hz ทั้งสองจอ
ความสว่างสูงสุด 3,000 นิต 3,000 นิต
ขนาดเมื่อพับ 123.9 × 81.9 × 9.7 มม. 117.8 × 84.1 × 11.3 มม.
ความหนาเมื่อกาง 4.5 มม. 5.2 มม.
น้ำหนัก 201 กรัม 254 กรัม
กล้องหลัก 50MP, f/1.8, OIS 48MP, f/1.6, Sensor-shift OIS
กล้องมุมกว้างพิเศษ 50MP, f/1.9 48MP, f/2.2 รองรับมาโคร
กล้องซูม ซูมคุณภาพใกล้เคียงออปติคัล 2 เท่า ซูมคุณภาพใกล้เคียงออปติคัล 2 เท่า
กล้องหน้า ด้านนอก 10MP และด้านใน 10MP ด้านนอก 12MP และกล้อง FaceTime ใต้จอ
วิดีโอเด่น สูงสุด 8K 30fps 4K Dolby Vision สูงสุด 120fps
แบตเตอรี่ 4,800mAh ระบบแบตเตอรี่คู่ ไม่เปิดเผยความจุ
ชาร์จผ่านสาย 45W ชาร์จประมาณ 63% ใน 30 นาที ชาร์จประมาณ 50% ใน 20 นาที
ชาร์จไร้สาย 20W พร้อม Wireless PowerShare MagSafe และ Qi2 สูงสุด 25W
กันน้ำและฝุ่น IP48 IP68
การยืนยันตัวตน สแกนนิ้วที่ปุ่มด้านข้าง Touch ID ที่ปุ่มด้านข้าง ไม่มี Face ID
ซิม Nano-SIM และ eSIM หรือ Dual eSIM eSIM เท่านั้น
ปากกา ไม่รองรับ S Pen รองรับ Apple Pencil USB-C ภายในปี 2026
ราคาเริ่มต้นในไทย 61,900 บาท 79,900 บาท

ข้อมูลตัวเครื่อง หน้าจอ กล้อง แบตเตอรี่ และการเชื่อมต่อของ Galaxy Z Fold8 อ้างอิงจาก Samsung ส่วนข้อมูล iPhone Duo อ้างอิงจากหน้าข้อมูลทางเทคนิคของ Apple ประเทศไทย

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Samsung galaxy Z fold 8
ภาพจาก: Samsung

การออกแบบและพกพา

Galaxy Z Fold8 ได้เปรียบแบบขาดลอยเรื่องน้ำหนัก เครื่องหนักเพียง 201 กรัม ขณะที่ iPhone Duo หนัก 254 กรัม ต่างกันถึง 53 กรัม ความแตกต่างระดับนี้รู้สึกได้ชัดเมื่อต้องถืออ่านเอกสาร ถ่ายวิดีโอ หรือใช้งานมือเดียวเป็นเวลานาน

เมื่อพับ Galaxy Z Fold8 ยังบางกว่า โดยมีความหนา 9.7 มิลลิเมตร เทียบกับ iPhone Duo ที่ 11.3 มิลลิเมตร ส่วนตอนกางออก Samsung บาง 4.5 มิลลิเมตร และ Apple บาง 5.2 มิลลิเมตร

รูปร่างของทั้งคู่ค่อนข้างสั้นและกว้างคล้ายสมุดเล่มเล็ก Galaxy Z Fold8 สูงกว่าเล็กน้อย ส่วน iPhone Duo กว้างและหนากว่า หากเน้นพกใส่กระเป๋ากางเกงหรือถือใช้งานนาน ๆ Samsung สบายมือกว่าอย่างชัดเจน

หน้าจอ รุ่นไหนดีกว่า

จอด้านในของทั้งสองรุ่นมีขนาด 7.6 นิ้วและรองรับรีเฟรชเรตสูงสุด 120Hz ภาพเคลื่อนไหวจึงลื่นไหลใกล้เคียงกัน รวมถึงมีความสว่างสูงสุด 3,000 นิต เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง

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iPhone Duo ได้เปรียบด้านความละเอียดและความหนาแน่นของพิกเซลทั้งจอด้านในและด้านนอก ภาพ ตัวหนังสือ และรายละเอียดขนาดเล็กจึงมีโอกาสแสดงผลคมกว่า นอกจากนี้จอด้านในยังใช้พื้นผิว Nano-texture เพื่อลดแสงสะท้อนและช่วยให้รอยพับมองเห็นยากขึ้น

Galaxy Z Fold8 ใช้จอด้านในอัตราส่วน 4:3 ซึ่งเหมาะกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ เอกสาร และเกมบางประเภท ส่วนจอด้านนอกขนาด 5.5 นิ้วมีอัตราส่วน 10:16 ใช้งานโซเชียลมีเดียและพิมพ์ข้อความได้ใกล้เคียงมือถือทั่วไป

สรุปด้านหน้าจอ หากมองเฉพาะความละเอียดและการลดแสงสะท้อน iPhone Duo เหนือกว่าเล็กน้อย แต่ Galaxy Z Fold8 ได้จอขนาดใกล้เคียงกันในเครื่องที่เบากว่ามาก

Iphone Duo
ภาพจาก: Apple

ประสิทธิภาพและการเล่นเกม

Galaxy Z Fold8 ใช้ Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy พร้อม RAM 12GB ในรุ่น 256GB และ 512GB ส่วนรุ่น 1TB เพิ่มเป็น 16GB ขณะที่ iPhone Duo ใช้ A20 Pro ซึ่งประกอบด้วย CPU 6-core, GPU 7-core และ Neural Engine 16-core สองชุด

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ชิปทั้งคู่เป็นระดับเรือธงและรองรับงานหนักได้สบาย ตั้งแต่การตัดต่อวิดีโอ เล่นเกม ไปจนถึงประมวลผล AI แต่ยังไม่ควรสรุปจากชื่อชิปเพียงอย่างเดียวว่ารุ่นใดเร็วกว่า เพราะทั้งสองระบบใช้สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการต่างกัน การตัดสินต้องรอผลทดสอบจากเครื่องวางจำหน่ายจริง

iPhone Duo มี Vapor Chamber ช่วยระบายความร้อน ส่วน Galaxy Z Fold8 ได้ประโยชน์จาก RAM ที่มากและการจัดการหลายหน้าต่างของ One UI หากเน้นเปิดหลายแอปพร้อมกัน Samsung มีเครื่องมือรองรับงานลักษณะนี้ครบกว่า ขณะที่ iPhone Duo เพิ่งเพิ่ม Split View สำหรับเปิดสองแอปพร้อมกันเป็นครั้งแรกบน iPhone

กล้องถ่ายภาพ

ทั้งสองรุ่นใช้กล้องหลังสองตัวและไม่มีเลนส์เทเลโฟโตจริง โดยอาศัยการครอปจากเซ็นเซอร์หลักเพื่อให้ได้ระยะซูม 2 เท่า

Galaxy Z Fold8 มีดังนี้

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  • กล้องหลัก 50MP รูรับแสง f/1.8 พร้อม OIS
  • กล้องมุมกว้างพิเศษ 50MP รูรับแสง f/1.9
  • กล้องหน้า 10MP บนจอด้านนอก
  • กล้องหน้า 10MP บนจอด้านใน
  • ถ่ายวิดีโอสูงสุด 8K 30fps

ส่วน iPhone Duo ประกอบด้วย

  • กล้องหลัก 48MP รูรับแสง f/1.6 พร้อม Sensor-shift OIS
  • กล้องมุมกว้างพิเศษ 48MP รองรับภาพมาโคร
  • กล้องหน้า Center Stage 12MP
  • กล้อง FaceTime ใต้จอด้านใน
  • ถ่ายวิดีโอ 4K Dolby Vision สูงสุด 120fps

จำนวนพิกเซลใกล้เคียงกันมาก จึงไม่สามารถบอกคุณภาพภาพถ่ายจริงจากตัวเลขความละเอียดเพียงอย่างเดียวได้ Samsung ได้รูรับแสงของกล้องมุมกว้างพิเศษที่กว้างกว่า ส่วน Apple ได้รูรับแสงของกล้องหลักที่กว้างกว่าและรองรับการถ่ายมาโคร

ด้านวิดีโอ iPhone Duo มีภาษีดีกว่าสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เพราะรองรับ 4K 120fps, Dolby Vision, Cinematic Mode และระบบ Audio Mix ส่วน Samsung มีข้อดีคือถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 8K 30fps แต่ไฟล์จะมีขนาดใหญ่และไม่ได้เหมาะกับทุกงาน

กล้องถ่ายภาพ Iphone duo
ภาพจาก: Apple

แบตเตอรี่และการชาร์จ

Galaxy Z Fold8 มีแบตเตอรี่ 4,800mAh รองรับชาร์จผ่านสาย 45W โดย Samsung ระบุว่าสามารถชาร์จได้ประมาณ 63% ใน 30 นาที ชาร์จไร้สายได้สูงสุด 20W และใช้ Wireless PowerShare ชาร์จหูฟังหรือนาฬิกาจากด้านหลังเครื่องได้

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Samsung ประเมินว่าเครื่องสามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด 26 ชั่วโมง แต่ระยะเวลาจริงจะเปลี่ยนไปตามความสว่างหน้าจอ เครือข่าย และรูปแบบการใช้งาน

Apple ไม่เปิดเผยความจุแบตเตอรี่ของ iPhone Duo แต่ระบุว่าเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด 44 ชั่วโมงเมื่อใช้จอนอก หรือ 31 ชั่วโมงเมื่อใช้จอด้านใน การใช้งานทั่วไปอยู่ที่สูงสุด 24 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

iPhone Duo ชาร์จผ่านสายได้ประมาณ 50% ใน 20 นาทีเมื่อใช้อะแดปเตอร์อย่างน้อย 60W ส่วน MagSafe และ Qi2 รองรับสูงสุด 25W

ตัวเลขของสองบริษัทมาจากเงื่อนไขทดสอบต่างกัน จึงไม่ควรนำจำนวนชั่วโมงมาเทียบตรง ๆ อย่างไรก็ตาม iPhone Duo มีตัวเลขการเล่นวิดีโอที่สูงกว่า ส่วน Galaxy Z Fold8 มีข้อดีจากระบบชาร์จย้อนกลับและแจ้งความจุแบตเตอรี่อย่างชัดเจน

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ความทนทาน

Galaxy Z Fold8 ผ่านมาตรฐาน IP48 หมายถึงกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์ Samsung ระบุว่าทนการแช่น้ำจืดลึกไม่เกิน 1.5 เมตร นานสูงสุด 30 นาที

iPhone Duo ได้มาตรฐาน IP68 สามารถป้องกันฝุ่นได้ดีกว่า และผ่านการทดสอบในน้ำจืดลึกไม่เกิน 6 เมตร นานสูงสุด 30 นาที ตัวเครื่องใช้ไทเทเนียมเกรด 5 พร้อม Ceramic Shield ด้านหน้าและด้านหลัง

ดังนั้น iPhone Duo ชนะด้านมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น แต่ผู้ใช้ยังควรระมัดระวังจอพับด้านในของทั้งสองรุ่น เพราะพื้นผิวมีความอ่อนกว่ากระจกหน้าจอของมือถือทรงปกติ และความสามารถในการกันน้ำอาจลดลงตามอายุการใช้งาน

ระบบปฏิบัติการ การทำงาน และ AI

Galaxy Z Fold8 ใช้ Android 17 และ One UI 9 รองรับ Multi Window, Split View, การลากไฟล์ข้ามแอป และ Samsung DeX สำหรับต่อจอภายนอกแล้วใช้งานแบบคอมพิวเตอร์ Samsung รับประกันการอัปเกรด Android เจ็ดเจเนอเรชัน พร้อมอัปเดตความปลอดภัยสูงสุดเจ็ดปี

ด้าน AI มี Galaxy AI, Gemini, Gemini Notebook, Now Brief และ Now Nudge ช่วยสรุปเอกสาร แปลภาษา แต่งภาพ และแนะนำขั้นตอนต่อไปตามงานที่กำลังทำ อย่างไรก็ตาม บางฟังก์ชันอาจจำกัดตามภาษา ประเทศ และแอปที่รองรับ

iPhone Duo ใช้ iOS 27 ซึ่งปรับหน้าตาและการควบคุมให้รองรับอุปกรณ์พับได้ สามารถเปิดสองแอปข้างกัน บันทึกคู่แอปไว้เปิดภายหลัง หรือเปิดสองหน้าต่างของแอปเดียวกันได้ นอกจากนี้ยังมี Apple Intelligence และ Siri AI ที่เข้าถึงข้อมูลจากข้อความ อีเมล รูปภาพ และสิ่งที่แสดงอยู่บนหน้าจอ

ข้อจำกัดสำคัญในช่วงเปิดตัวคือ Siri AI เริ่มให้บริการแบบเบต้าในภาษาอังกฤษก่อน ส่วนภาษาไทยยังไม่อยู่ในรายชื่อภาษาที่ Apple ประกาศรองรับ จึงไม่ควรซื้อเพราะคาดหวังว่าจะใช้ AI ภาษาไทยได้ครบทุกฟังก์ชันทันที

ภาพจาก: Apple

ปากกา การต่อจอ และซิม

Galaxy Z Fold8 ไม่รองรับ S Pen ซึ่งอาจสร้างความประหลาดใจให้ผู้ใช้ Fold รุ่นเก่า แต่ยังได้ Samsung DeX, DisplayPort ผ่าน USB-C และการถ่ายโอนไฟล์ผ่าน USB 3.2 Gen 1

iPhone Duo รองรับ Apple Pencil USB-C ทั้งจอด้านในและด้านนอก แต่ Apple ระบุว่าฟังก์ชันนี้จะเปิดให้ใช้ภายในปี 2026 ไม่ได้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรก ตัวเครื่องรองรับ DisplayPort และ USB 3 ความเร็วสูงสุด 10Gbps

ด้านซิม Samsung ยืดหยุ่นกว่า เพราะรองรับ Nano-SIM ร่วมกับ eSIM หรือใช้ Dual eSIM ได้ ส่วน iPhone Duo ใช้ eSIM เท่านั้นทั่วโลก ผู้ที่เดินทางไปประเทศซึ่งยังใช้ซิมจริงเป็นหลักควรตรวจสอบผู้ให้บริการก่อนซื้อ

ราคา Galaxy Z Fold8 และ iPhone Duo ในไทย

ความจุ Galaxy Z Fold8 iPhone Duo ส่วนต่าง
256GB 61,900 บาท 79,900 บาท iPhone แพงกว่า 18,000 บาท
512GB 69,900 บาท 87,900 บาท iPhone แพงกว่า 18,000 บาท
1TB 85,900 บาท 103,900 บาท iPhone แพงกว่า 18,000 บาท
2TB ไม่มี 127,900 บาท

Galaxy Z Fold8 มีราคาเริ่มต้นต่ำกว่า iPhone Duo ถึง 18,000 บาทในทุกความจุที่เทียบกันได้ และรุ่น 1TB ยังได้ RAM 16GB ส่วน Apple มีข้อดีตรงที่มีความจุสูงสุด 2TB ให้เลือก

สรุปควรซื้อ Galaxy Z Fold8 หรือ iPhone Duo

สำหรับคนส่วนใหญ่ Galaxy Z Fold8 เป็นตัวเลือกที่คุ้มกว่า เพราะราคาถูกกว่า 18,000 บาท น้ำหนักเบากว่า 53 กรัม ตัวเครื่องบางกว่า รองรับซิมจริง มีระบบ Multi Window และ Samsung DeX ที่พร้อมสำหรับการทำงาน อีกทั้งวางจำหน่ายแล้วและมีประสบการณ์มือถือจอพับต่อเนื่องมาหลายรุ่น

เลือก Galaxy Z Fold8 หากต้องการ

  • เครื่องเบาและบาง พกพาสะดวกกว่า
  • เปิดหลายแอป ทำงานเอกสาร หรือใช้ DeX
  • ใช้ Nano-SIM และ eSIM
  • ฟังก์ชัน Android ที่ปรับแต่งได้มาก
  • ราคาเริ่มต้นสมเหตุสมผลกว่า
  • ฟีเจอร์ AI ที่รองรับภาษาไทยมากกว่าในช่วงแรก

ส่วน iPhone Duo เหมาะกับคนที่อยู่ในระบบ Apple อยู่แล้ว เช่น ใช้ Mac, iPad, Apple Watch, AirPods และ iCloud เพราะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลและทำงานข้ามอุปกรณ์ได้สะดวกกว่า นอกจากนี้ยังได้จอที่ละเอียดกว่า วิดีโอ 4K 120fps ระบบ MagSafe ปากกา Apple Pencil และมาตรฐาน IP68

เลือก iPhone Duo หากต้องการ

  • ใช้ iOS และอุปกรณ์ Apple เป็นหลัก
  • ให้ความสำคัญกับการถ่ายวิดีโอ
  • ต้องการจอความละเอียดสูงและลดแสงสะท้อน
  • ต้องการมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นที่ดีกว่า
  • ต้องการ Apple Pencil หรือความจุสูงสุด 2TB
  • ยอมรับน้ำหนัก 254 กรัมและราคาที่สูงกว่าได้

Galaxy Z Fold8 ชนะด้านความคุ้มค่า การพกพา และการทำงานหลายแอป ส่วน iPhone Duo ชนะด้านวิดีโอ ความทนทานตามมาตรฐาน IP และระบบนิเวศ Apple หากยังไม่มีความผูกพันกับระบบใดเป็นพิเศษ Galaxy Z Fold8 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลกว่า แต่ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ Apple เต็มบ้านอยู่แล้ว การเลือก iPhone Duo จะใช้งานต่อเนื่องกว่า แม้ค่าตัวจะแรงชนิดกระเป๋าสตางค์พับก่อนโทรศัพท์ก็ตาม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:44 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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