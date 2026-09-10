เปิดราคา iPhone Duo จอพับเครื่องแรกของ Apple รุ่นท็อป 2TB แตะ 127,900 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:42 น.
เปิดราคา iPhone Duo จอพับเครื่องแรกของ Apple รุ่นท็อป 2TB แตะ 127,900 บาท

Apple เปิดราคา iPhone Duo ในไทยอย่างเป็นทางการ เริ่ม 79,900 บาทสำหรับ 256GB และสูงสุด 127,900 บาทในรุ่น 2TB มาพร้อมจอพับ 7.6 นิ้ว ชิป A20 Pro เปิดพรีออเดอร์ 16 ตุลาคม ก่อนวางขาย 23 ตุลาคม 2569

หลัง Apple เปิดตัว iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max ในงาน Apple Event ช่วงเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่ 10 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย อีกหนึ่งรุ่นที่แย่งซีนไม่แพ้กันคือ iPhone Duo ซึ่งเป็น iPhone จอพับเครื่องแรกของบริษัท

สิ่งที่สะดุดตาตั้งแต่ยังไม่ทันกางจอคือราคา เพราะ Apple Store ประเทศไทยเปิดขาย iPhone Duo เริ่มต้นที่ 79,900 บาท และขยับไปถึง 127,900 บาท สำหรับรุ่นความจุสูงสุด 2TB

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สเปก iphone duo

ราคาแบ่งตามความจุเป็น 256GB ราคา 79,900 บาท, 512GB ราคา 87,900 บาท, 1TB ราคา 103,900 บาท และ 2TB ราคา 127,900 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สตาร์ไวท์ และไนท์สกาย โดยทั้งสองสีราคาเท่ากัน

ตัวเลข 127,900 บาททำให้ iPhone Duo รุ่น 2TB กลายเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ต้องการทั้งพื้นที่เก็บข้อมูลระดับสูงและดีไซน์จอพับ โดย Apple วางความจุให้เลือกตั้งแต่ 256GB ถึง 2TB ตั้งแต่รุ่นแรกเลย

ตัวเครื่องใช้รูปแบบพับเหมือนหนังสือ เมื่อปิดจะมีหน้าจอ Super Retina XDR ขนาด 5.4 นิ้วสำหรับใช้งานทั่วไป ส่วนเมื่อกางจะได้หน้าจอ OLED แบบพับขนาด 7.6 นิ้ว ซึ่งเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ที่สุดที่ Apple เคยใส่มาใน iPhone รองรับ ProMotion สูงสุด 120Hz และ Always-On Display

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ขนาด iphone duo

หน้าจอด้านในใช้พื้นผิว Nano-texture เพื่อลดแสงสะท้อนและช่วยให้รอยพับมองเห็นน้อยลง ตัวเครื่องสร้างจากไทเทเนียมเกรด 5 ด้านหน้าป้องกันด้วย Ceramic Shield 2 และผ่านมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP68

เมื่อกางออก iPhone Duo บาง 5.2 มิลลิเมตร แต่เมื่อพับจะหนา 11.3 มิลลิเมตร น้ำหนักอยู่ที่ 254 กรัม

ด้านประสิทธิภาพใช้ชิป A20 Pro แบบเดียวกับ iPhone 18 Pro มี CPU 6 คอร์ และ GPU 7 คอร์ พร้อมระบบ Vapor Chamber ช่วยระบายความร้อน รองรับการทำงานหลายแอปบนหน้าจอขนาดใหญ่ผ่าน iOS 27

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กล้องหลังเป็นระบบ Dual Fusion 48MP ประกอบด้วยกล้องหลัก 48MP และกล้อง Ultra Wide 48MP รองรับการซูมคุณภาพระดับออปติคัล 2 เท่า ส่วนกล้อง FaceTime สำหรับจอด้านในซ่อนอยู่ใต้หน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน

พรีออร์เดอร์ iphone duo

Apple เลือกใช้ Touch ID ที่ปุ่มด้านข้างสำหรับยืนยันตัวตน และ iPhone Duo รองรับเฉพาะ eSIM และไม่มีช่องใส่ซิมการ์ดแบบกายภาพในทุกประเทศที่วางจำหน่าย

แบตเตอรี่ถูกแบ่งไว้สองฝั่งของตัวเครื่อง Apple ระบุว่าเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด 31 ชั่วโมงเมื่อใช้หน้าจอด้านใน หรือสูงสุด 44 ชั่วโมงเมื่อใช้หน้าจอด้านนอก

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สำหรับประเทศไทย Apple จะเปิดสั่งซื้อล่วงหน้า วันที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 19.00 น. และเริ่มวางจำหน่าย 23 ตุลาคม 2569 ใครอยากลอง iPhone จอพับเครื่องแรกของ Apple จึงต้องเตรียมงบเริ่มต้นเกือบ 8 หมื่นบาท ส่วนรุ่น 2TB ขึ้นไปถึง 127,900 บาท

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:42 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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