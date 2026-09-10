“ไอซ์” เปิดภาพ “ปิยะ” ไหว้นายกในพื้นที่พิเศษ ถามคนธรรมดาที่ไหนจะเข้าไปได้?
ไอซ์ รักชนก เปิดภาพ ปิยะ รักสนกุล ซึ่งหน้าที่ตรวจคดีโกง สว. ไหว้นายกในพื้นที่พิเศษ ถามคนธรรมดาที่ไหนจะเข้าไปได้
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “สส.พรรคภูมิใจไทยชี้แจงว่า ใครจะไหว้นายกจะมีปัญหาอะไร คนไทยเจอใครก็ไหว้ แหม่ ต้องให้สอนไหมนะว่ามันต้องดูบริบทด้วย
รูปเต็มแบบไม่ต้องเซนเซอร์ ซึ่งไม่รู้จะเซนเซอร์ไปเพื่ออะไร ใครๆก็รู้ว่า เป็นรูปเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2569 ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล ยืนรอต้อนรับและยกมือไหว้ คุณอนุทิน นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ในสนามบินบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษ! บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้!! ที่สำคัญขณะนั้น ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล ยังทำหน้าที่ตรวจสอบ คดี โกง สว.อยู่ในคณะอนุวินิจฉัยชุดที่ 36 ซึ่งต่อมา อนุชุดนี้มีความเห็นว่า ไม่เห็นควรสั่งฟ้องใครเลย
โอ้ววววววว คนธรรมดาๆที่ไหนจะได้เข้าไปไหวนายก ในพื้นที่พิเศษที่คนทั่วไปเข้าไปไม่ได้
คนปกติทั่วไปก็คงไม่มีใครได้เป็น อนุชุดพิเศษของ กกต ที่จิ้มเลือกคนมานั่ง แล้วสุดท้ายก็มีมติสั่งไม่ฟ้อง 229 คน
คนปกติทั่วไปจะมายืนรอไหว้คนที่ตัวเองต้องตรวจสอบ พร้อมรอบยิ้มที่นอบน้อมยอมสยบและท่าทางนบนอบ ต่อมาไม่ได้ก็มีข่าวลือว่าจะได้เป็นอธิบดี คนไทยเจอใครก็ไหว้จริง และคนไทยก็ไม่ได้โง่เด้อค้า”
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