ผู้ว่าภูเก็ต สั่งปรับลดงานปีใหม่ยิว “ซาบัดป่าตอง” ห้ามเกิน 800 คน เพื่อความปลอดภัย
ผู้ว่าภูเก็ต ประสานกับผู้จัดงาน สั่งปรับลดงานปีใหม่ยิว “ซาบัดป่าตอง” ห้ามเกิน 800 คน เพื่อความปลอดภัย และสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิว “Rosh Hashana” หรือชาบัด ป่าตองซึ่งเป็นประเด็นไปก่อนหน้านี้นั้น
จากการหารือ จังหวัดภูเก็ตได้พูดคุยกับผู้จัดงานถึงข้อห่วงกังวลและแนวทางการปรับรูปแบบการจัดงาน โดยผู้จัดงานให้ความร่วมมือในการปรับลดขนาดของงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการพื้นที่และดูแลความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เดิมที่กำหนดจัดงาน 2 จุด ได้แก่ ชาบัด เฮ้าส์ ป่าตอง และโรงแรมในพื้นที่ป่าตอง ปรับเหลือ จัดเพียงจุดเดียวที่ชาบัด เฮาส์ ป่าตอง ขณะเดียวกันลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานจากเดิมประมาณ 1,000 คน เหลือ ไม่เกิน 800 คน นอกจากนี้ ยังปรับลดระยะเวลาการจัดงาน จากเดิมกำหนดตั้งแต่เวลา 16.00–00.00 น. เป็น เวลา 16.00–21.00 น. เพื่อลดระยะเวลาการใช้พื้นที่และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ รวมทั้งเอื้อต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้จัดงานได้ชี้แจงว่าได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานล่วงหน้า รวมถึงมีการจำหน่ายบัตรและดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ไปแล้ว จังหวัดภูเก็ตจึงใช้แนวทางการหารือและประสานความร่วมมือกับผู้จัดงาน เพื่อให้สามารถปรับลดขนาดและระยะเวลาการจัดงานให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ แทนการยกเลิกการจัดงานทั้งหมด
จังหวัดภูเก็ต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะติดตามและประสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย การจราจร การอำนวยความสะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม ลดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
การปรับลดรูปแบบการจัดงานดังกล่าว เป็นผลจากการหารือร่วมกันระหว่างจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่และดูแลความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันยังสามารถรักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หลังได้ข้อสรุป จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ การรักษาความปลอดภัย การจัดการจราจร การอำนวยความสะดวก และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสถานที่จัดงาน เป้าหมายคือทำให้กิจกรรมสามารถดำเนินไปภายใต้กรอบที่เหมาะสม ขณะเดียวกันต้องลดผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และชุมชนป่าตอง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของภูเก็ต
ข้อสรุปครั้งนี้จึงถือเป็นการหาจุดสมดุลระหว่าง การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กับการรักษาความปลอดภัยและประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ โดยลดขนาดงานลงอย่างชัดเจน และเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลพื้นที่
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