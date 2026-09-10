ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่แบ่งเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด
ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่มหลัง ยัต ชัยโสโร-ทนายอาร์ม กลับคำกลางคัน เปลี่ยนใจไม่แบ่งเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด
หลังจากที่เมื่อวานนี้ (9 ก.ย. 69) ทนายอาร์ม ได้ออกมาโพสต์แจ้งความคืบหน้ากรณีพิพาทระหว่างอดีตเพื่อนรัก ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ระบุว่า
“เรียน พี่น้องสื่อมวลชนครับ คดีที่พี่ต้าร์ฟ้องพี่ยัตเกี่ยวกับหุ้นจะมีคำพิพากษาของศาลในวันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2569 จึงเป็นไปตามถ้อยแถลงดังนี้นะครับและจะรายงานความคืบหน้าให้แฟนคลับทราบตอนต่อไป #ทนายอาร์ม
ตามที่ได้มีการพูดคุยในรายการโหนกระแส ตามที่ฝ่ายพี่ต้าเสนอมานั้น ขณะนี้การเจรจาดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันภายในช่วงเวลานี้
สำหรับกรณีดังกล่าว ปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกฝ่ายเคารพกระบวนการทางศาล โดยเชื่อมั่นว่าศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรม จะเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวอย่างเหมาะสม
จึงเรียนแจ้งแฟนคลับของทั้งสองฝ่าย และผู้สื่อข่าว และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้ความสนใจต่อเรื่องดังกล่าวด้วยความเข้าใจ และเคารพในกระบวนการยุติธรรม”
ในเวลาต่อมาทางด้าน ทนายไข่มุก ทนายความของทางฝั่ง ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้ออกมาแชร์โพสต์แถลงของ ทนายอาร์ม มาที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมฟาดกลับนิ่ม ๆ ผ่านแคปชั่นระบุว่า “วันนั้นพี่ยัดบอกว่าจะแบ่ง วันนี้พี่ยัดเปลี่ยนใจไม่เป็นไรค่ะ ทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่คดีแพ่งค่ะพี่ บอกแล้วไงว่าฝ่ายพี่เป็นผู้ถือเอกสารแพ้ก็ช่างมันค่ะ รอดูทนายไข่มุกหลังจากนี้นะคะ FCพี่อาร์มค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ “แค่อยากให้พัก”
- ทนายไข่มุก พูดแล้ว คดีต้า-ยัต จบยังไง ลุ้นข่าวดี คุยทนายอาร์ม รอพิจารณาแบ่งเงิน
- เพจชัยโสโร ลั่น ความจริงคือความจริง ต่อให้ไม่ใช่ของคนส่วนใหญ่ หลัง ‘ต้า-ยัต’ เผชิญหน้า
- โอนจริง 1 แสน “ทนายอาร์ม” ช่วย “ต้า เฟ็ดเฟ่” ควักค่าจ้างส่วนตัวตามที่ลั่นวาจา
อ้างอิงจาก : FB Attorney Arm Wongsakorn, ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์