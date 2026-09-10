ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่แบ่งเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:42 น.
ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่คืนเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด

ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่มหลัง ยัต ชัยโสโร-ทนายอาร์ม กลับคำกลางคัน เปลี่ยนใจไม่แบ่งเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด

หลังจากที่เมื่อวานนี้ (9 ก.ย. 69) ทนายอาร์ม ได้ออกมาโพสต์แจ้งความคืบหน้ากรณีพิพาทระหว่างอดีตเพื่อนรัก ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ระบุว่า

“เรียน พี่น้องสื่อมวลชนครับ คดีที่พี่ต้าร์ฟ้องพี่ยัตเกี่ยวกับหุ้นจะมีคำพิพากษาของศาลในวันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2569 จึงเป็นไปตามถ้อยแถลงดังนี้นะครับและจะรายงานความคืบหน้าให้แฟนคลับทราบตอนต่อไป #ทนายอาร์ม

โฆษณา

ตามที่ได้มีการพูดคุยในรายการโหนกระแส ตามที่ฝ่ายพี่ต้าเสนอมานั้น ขณะนี้การเจรจาดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันภายในช่วงเวลานี้

สำหรับกรณีดังกล่าว ปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกฝ่ายเคารพกระบวนการทางศาล โดยเชื่อมั่นว่าศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรม จะเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวอย่างเหมาะสม

จึงเรียนแจ้งแฟนคลับของทั้งสองฝ่าย และผู้สื่อข่าว และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้ความสนใจต่อเรื่องดังกล่าวด้วยความเข้าใจ และเคารพในกระบวนการยุติธรรม”

ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่แบ่ง ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด-1

โฆษณา

ในเวลาต่อมาทางด้าน ทนายไข่มุก ทนายความของทางฝั่ง ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้ออกมาแชร์โพสต์แถลงของ ทนายอาร์ม มาที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมฟาดกลับนิ่ม ๆ ผ่านแคปชั่นระบุว่า “วันนั้นพี่ยัดบอกว่าจะแบ่ง วันนี้พี่ยัดเปลี่ยนใจไม่เป็นไรค่ะ ทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่คดีแพ่งค่ะพี่ บอกแล้วไงว่าฝ่ายพี่เป็นผู้ถือเอกสารแพ้ก็ช่างมันค่ะ รอดูทนายไข่มุกหลังจากนี้นะคะ FCพี่อาร์มค่ะ”

ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่แบ่ง ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด-2

ทนายไข่มุกและต้า เฟ็ดเฟ่-2
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Attorney Arm Wongsakorn, ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:42 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถึงกับอึ้ง! ญาติผู้ป่วย เผยสภาพห้องในโรงพยาบาล มีแต่เชื้อรา หวั่นกระทบสุขภาพ

ถึงกับอึ้ง! ญาติผู้ป่วย เผยสภาพห้องในโรงพยาบาล มีแต่เชื้อรา หวั่นกระทบสุขภาพ

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569

อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ปิดเรียน 11-12 ก.ย. หลังครูถูกบุกยิงเสียชีวิต

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
เปิดราคา iPhone Duo จอพับเครื่องแรกของ Apple รุ่นท็อป 2TB แตะ 127,900 บาท

เปิดราคา iPhone Duo จอพับเครื่องแรกของ Apple รุ่นท็อป 2TB แตะ 127,900 บาท

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ถึงกับอึ้ง! ญาติผู้ป่วย เผยสภาพห้องในโรงพยาบาล มีแต่เชื้อรา หวั่นกระทบสุขภาพ ข่าว

ถึงกับอึ้ง! ญาติผู้ป่วย เผยสภาพห้องในโรงพยาบาล มีแต่เชื้อรา หวั่นกระทบสุขภาพ

59 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ปิดเรียน 11-12 ก.ย. หลังครูถูกบุกยิงเสียชีวิต

11 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย

13 นาที ที่แล้ว
เปิดราคา iPhone Duo จอพับเครื่องแรกของ Apple รุ่นท็อป 2TB แตะ 127,900 บาท เทคโนโลยี

เปิดราคา iPhone Duo จอพับเครื่องแรกของ Apple รุ่นท็อป 2TB แตะ 127,900 บาท

21 นาที ที่แล้ว
ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่คืนเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด บันเทิง

ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่แบ่งเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เปิดภาพ “ปิยะ” ไหว้นายกในพื้นที่พิเศษ ถามคนธรรมดาที่ไหนจะเข้าไปได้?

29 นาที ที่แล้ว
ขายบ้านย่านราชเทวี 220 ล้าน เผยเป็นบ้านหม่อมปริม บุนนาค ข่าว

ประกาศขายบ้านทำเลทอง 220 ล้าน เผยประวัติเจ้าของเก่า ตำนานลูกชุบชาววัง

29 นาที ที่แล้ว
ประวัติ “พระวชิรญาณ” หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ตำนานแห่งเหรียญเหนือดวง ข่าว

ประวัติ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ตำนานแห่งเหรียญเหนือดวง

29 นาที ที่แล้ว
เทียบสเปก Z Fold8 กับ iPhone Duo ศึกมือถือจอพับ 2026 รุ่นไหนเหมาะกับใคร เทคโนโลยี

เทียบสเปก Z Fold8 กับ iPhone Duo ศึกมือถือจอพับ 2026 รุ่นไหนเหมาะกับใคร

29 นาที ที่แล้ว
เปิด iPhone 18 Pro ปุ๊บ iPhone 17 ขึ้นราคา 5,000 บาท เริ่มต้น 34,900 บาท เทคโนโลยี

เปิด iPhone 18 Pro ปุ๊บ iPhone 17 ขึ้นราคา 5,000 บาท เริ่มต้น 34,900 บาท

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าภูเก็ต สั่งปรับลดงานปีใหม่ยิว “ซาบัดป่าตอง” ห้ามเกิน 800 คน เพื่อความปลอดภัย

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะ หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5

57 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 250 บาท ทองแท่งขาย 68,700 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้เรือเฟอร์รี ในสถานที่ท่องเที่ยวดังฟิลิปปินส์ ตาย 5 สูญหายอีก 87

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

CIB รวบ “พระราชาคณะ” ต้นตำรับเหรียญเหนือดวง นัวสีกาในกุฏิ พ่วงคดีเบียดบังเงินวัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไจแอนท์” พิตบูลกัดหญิงวัย 70 ปีดับ ตรวจพบเคยฆ่าเจ้าของมาแล้วเมื่อปี 64

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สองวัยรุ่นบุกบ้าน ทำร้ายคนไทยในออสเตรเลีย ใช้ดาบซามูไรฟันได้รับบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบตัวแล้ว หมวดโอ๋ ตำรวจยิงเมียดับกลางโรงเรียนอนุบาล หลังปิดล้อมนาน 20 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เจ๊รวย” สส.ภูมิใจไทย เปิดแท็บเล็ตชมคอนเสิร์ต “อัสนี-วสันต์” ระหว่างประชุมงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเจอใคร รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 เช็กวันแข่ง ช่องถ่ายทอดสด ข่าวกีฬา

ไทยเจอใคร รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 เช็กวันแข่ง ช่องถ่ายทอดสด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 10 ก.ย. เปิดฉาก 4 คู่บาสชาย เช็กช่องถ่ายทอดสด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูเซีย ซิซิค มิสออสเตรีย 2024 เสียชีวิตวัย 22 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน วัย 22 ปี หลังป่วยแต่กำเนิด สู้ผ่าตัดหัวใจ 7 ครั้ง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานวิจัยระดับโลกชี้ ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัด เสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร มากถึง 3 เท่า ข่าวต่างประเทศ

งานวิจัยระดับโลกชี้ ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัด เสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร มากถึง 3 เท่า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก &quot;เสงี่ยม นาวีเสถียร&quot; จากนางเอกหนังไทยคนแรก สู่นางพระกำนัล ร.6 บันเทิง

รู้จัก “เสงี่ยม นาวีเสถียร” จากนางเอกหนังไทยคนแรก สู่นางพระกำนัล ร.6

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button