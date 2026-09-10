เปิด iPhone 18 Pro ปุ๊บ iPhone 17 ขึ้นราคา 5,000 บาท เริ่มต้น 34,900 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:23 น.
เปิด iPhone 18 Pro ปุ๊บ iPhone 17 ขึ้นราคา 5,000 บาท เริ่มต้น 34,900 บาท

Apple ปรับราคา iPhone 17 ในไทยหลังงาน Apple Event รุ่น 256GB ขึ้นจาก 29,900 เป็น 34,900 บาท ส่วน 512GB ขยับเป็น 42,900 บาท ขณะที่ iPhone รุ่นเดิมอีกหลายรุ่นขึ้นราคาพร้อมกัน

ใครรอ iPhone 18 Pro เปิดตัวแล้วหวังซื้อ iPhone 17 ในราคาถูกลง อาจต้องเปลี่ยนแผน เมื่อ Apple ปรับราคา iPhone 17 ในประเทศไทยขึ้นทันทีหลังงาน Apple Event ซึ่งเริ่มเวลา 00.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย

หลังเปิดตัว iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max หน้าเปรียบเทียบรุ่นบน Apple Store ประเทศไทยระบุราคา iPhone 17 เริ่มต้นที่ 34,900 บาท จากเดิม 29,900 บาท เท่ากับเพิ่มขึ้น 5,000 บาท หรือประมาณ 16.7%

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iPhone 17 มีให้เลือก 2 ความจุ โดยรุ่น 256GB ปรับจาก 29,900 บาท เป็น 34,900 บาท ส่วนรุ่น 512GB จาก 37,900 บาท เป็น 42,900 บาท เท่ากับขึ้นราคา 5,000 บาททั้งสองความจุ

ราคาเดิม 29,900 บาทเป็นราคาที่ Apple ประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่เปิดตัว iPhone 17 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 โดยปีที่แล้ว Apple เพิ่มความจุเริ่มต้นเป็น 256GB และมีรุ่น 512GB เป็นอีกตัวเลือก

iPhone17ขึ้นราคา
iPhone 17

การปรับราคาครั้งนี้ไม่ได้เกิดกับ iPhone 17 เพียงรุ่นเดียว iPhone 17e รุ่น 256GB ขยับจาก 22,900 บาท เป็น 26,900 บาท เพิ่ม 4,000 บาท ส่วน iPhone Air รุ่น 256GB จาก 39,900 บาท เป็น 43,900 บาท เพิ่ม 4,000 บาท

iPhone 16 รุ่น 128GB ที่ยังวางขายอยู่ก็ปรับจาก 26,900 บาท เป็น 30,900 บาท เพิ่ม 4,000 บาท ขณะที่ iPhone Air ความจุ 1TB มีส่วนต่างมากที่สุดในกลุ่มที่มีรายงานราคาใหม่ โดยเพิ่มจาก 55,900 บาท เป็น 67,900 บาท หรือแพงขึ้น 12,000 บาท

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สำหรับ iPhone รุ่นใหม่ Apple เปิดตัว iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max เมื่อวันที่ 9 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับช่วงเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่ 10 กันยายนในประเทศไทย ราคา iPhone 18 Pro ในไทยเริ่มต้นที่ 48,900 บาท ส่วน iPhone 18 Pro Max เริ่มต้นที่ 52,900 บาท

Apple เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน เวลา 19.00 น. และเริ่มวางจำหน่ายวันที่ 18 กันยายน 2569

การเปลี่ยนราคาในรอบนี้จึงทำให้คนที่รอซื้อ iPhone 17 หลังเปิดตัวรุ่นใหม่ไม่ได้เจอกับราคาที่ถูกลงบน Apple Store แต่กลับต้องจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท หากซื้อในราคาใหม่ที่ Apple แสดงหลังงาน

iPhone 18 Pro

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:23 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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