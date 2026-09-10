“อนุทิน” ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะ หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5
อนุทิน ปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะ – ผู้นำนานาประเทศ ณ พระราชวังหลวง กรุงออสโล หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ วันที่ 9 ก.ย. 2569 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
เวลา 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังหลวง กรุงออสโล พร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะ ประมุขแห่งรัฐ พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศ ซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5
ทั้งนี้ งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพ ณ มหาวิหารออสโล โดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 8 แห่งนอร์เวย์ ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศ
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