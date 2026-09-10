ประวัติ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ตำนานแห่งเหรียญเหนือดวง
ประวัติ “พระวชิรญาณ” หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ตำนานแห่ง “เหรียญเหนือดวง” จตุคามรามเทพ
หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร หรือ พระวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการเป็นผู้สร้างตำนานวัตถุมงคลเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพอันโด่งดัง
หลวงพ่ออติโชติ เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2502 ปัจจุบันอายุ 66 ปี พรรษา 30 เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2540 ณ วัดพุทไธศวรรย์ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูภัทรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดสนามไชยเป็นอุปัชฌาย์ พระอธิการประสาท เขมาปุญโญ เป็นพรกรรมวาจารย์ และพระอธิการบุญชู ธรรมปุญโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หลวงพ่ออติโชติสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก และรับภาระธุระงานปกครองคณะสงฆ์วัดพุทไธศวรรย์อย่างต่อเนื่อง โดยดำรงตำแหน่งในฝ่ายปกครองเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง ปี 2559, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง ปี 2564 และ เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง ปี 2565
ตำแหน่งสมณศักดิ์
- 28 กรกฎาคม 2562 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูภาวนาภัทรคุณ
- 28 มิถุนายน 2567 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระวชิรญาณ
ตำนานเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพ
วัดพุทไธศวรรย์จัดสร้างวัตถุมงคล “เหรียญเหนือดวง” หรือ “เหรียญยกฐานะ” เพื่อเป็นที่ระลึกในงานสมโภชพระอารามหลวง การจัดสร้างเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาวัดพุทไธศวรรย์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549
หลวงพ่ออติโชติประกอบพิธีอัญเชิญบารมีองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพและอธิษฐานจิตวาระแรก ณ วิหารท่านพ่อจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 การประกอบพิธีพุทธาภิเษกวาระที่สองจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2549 โดยมีพระเถระคณาจารย์ร่วมเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกจำนวน 16 รูป
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