ประกาศขายบ้านทำเลทอง 220 ล้าน เผยประวัติเจ้าของเก่า ตำนานลูกชุบชาววัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:34 น.
ขายบ้านย่านราชเทวี 220 ล้าน เผยเป็นบ้านหม่อมปริม บุนนาค

ฮือฮาประกาศขายบ้านเดี่ยว 1 ไร่ ทำเลทองราชเทวี ราคา 220 ล้านบาท เผยเจ้าของเก่าคือ หม่อมปริม บุนนาค

โซเชียลแห่แชร์ หลังเพจเฟซบุ๊กโพสต์ขายบ้านเดี่ยวซอยพญานาค เนื้อที่ 1 ไร่ ย่านราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในราคา 220,000,000 บาท ตัวบ้านเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่ 0.0 ตารางวา ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พร้อมห้องรับแขก ห้องทำงาน และห้องครัว สามารถจอดรถได้ถึง 10 คัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

เหมาะสำหรับสร้างเป็นบ้านพักอาศัยหรือพัฒนาเป็นอพาร์ตเมนต์ เนื่องจากตั้งอยู่บนทำเลทองใจกลางย่านธุรกิจ ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีราชเทวี, ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, วัดปทุมวนาราม, สถานศึกษาชื่อดัง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมถึงโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

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บ้านหม่อมปริม บุนนาค

หลังจากประกาศดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ต๊อบ วุฒินันท์ นาฮิม ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวแท้จริงแล้วคือบ้านของ หม่อมปริม บุนนาค

สำหรับประวัติของ หม่อมปริม ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุนนาค) เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2466 และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สิริอายุ 97 ปี เป็นธิดาพระยานิพัทธ์กุลพงศ์ (ชิน บุนนาค) กับคุณหญิงเปลื้อง

ท่านเป็นผู้ทรงอยู่เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ของอัศวินภาพยนตร์แทบทุกเรื่อง เช่น พันท้ายนรสิงห์ (2493) เรือนแพ (2504) จำปูน (2507) เป็ดน้อย (2511) น้ำผึ้งขม (2517) และเงาะป่า (2523) ทั้งยังเคยรับบทเป็นนางเอกภาพยนตร์ด้วยวัยเพียง 16 ปี ในเรื่อง “วันเพ็ญ” ออกฉายในปี พ.ศ. 2481

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ช่วงวัยเยาว์หม่อมปริมวิ่งเล่นและอาศัยอยู่กับท่านเจ้าจอมพิศว์ ในรัชกาลที่ 5 ผู้มีศักดิ์เป็นย่าทวด ได้ฝึกฝนงานฝีมือของกุลสตรีทั้งการทำอาหารคาวหวาน แกะสลักผักผลไม้ และร้อยดอกไม้ วันหนึ่งคุณย่าแฝดซึ่งอยู่ในบ้านเดียวกันกำลังปั้นขนมลูกชุบอยู่ จึงหันมาถามหลานว่าปั้นได้ไหม

หม่อมปริมในวัย 12 ปีที่ยังไม่เคยปั้นเลยตอบด้วยความมั่นใจว่าปั้นได้ และเลือกปั้นทับทิมปอกเปลือกซึ่งเป็นลูกชุบที่ปั้นยากที่สุด ตั้งแต่นั้นมาการปั้นลูกชุบก็อยู่คู่กับหม่อมปริมมาตลอด และขึ้นชื่อว่าเป็นขนมลูกชุบที่อร่อยและประณีตงดงามที่สุด

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 09:34 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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